Jake Schreier su come Thunderbolts* lo abbia preparato agli X-Men (se dovesse essere confermato alla regia)

Thunderbolts* è uno dei film dei Marvel Studios con le migliori recensioni, una storia emozionante e potente sulla solitudine e la depressione che, guarda caso, introduce anche i Nuovi Vendicatori dell’MCU, firmata da Jake Schreier.

Dopo aver dato prova di sé con Thunderbolts*, le fonti riportano che il regista è stato scelto per dirigere l’attesissimo reboot degli X-Men dei Marvel Studios. Una decisione accolta con grande entusiasmo dai fan, ansiosi di vedere il contributo del regista alla squadra di supereroi mutanti.

CBM ha parlato con Schreier all’inizio di questa settimana e gli ha chiesto in che modo lavorare a un film come Thunderbolts* lo abbia preparato a dirigere potenzialmente il film sugli X-Men, o qualsiasi altro blockbuster di dimensioni simili. Ha scelto le parole con cura, ma questo atteggiamento è ciò che probabilmente lo rende perfetto per continuare a raccontare storie nell’MCU.

“Penso che, sai, per non parlare del futuro, ma solo questo film e quello che ho imparato da esso… guarda, mi è piaciuto molto lavorarci”, dice Schreier nel video qui sotto. “E mi è piaciuto molto lavorare con tutti alla Marvel. Penso che la lezione del film sia anche la lezione nel realizzare il film, ovvero che non puoi, e voglio dire, è abbastanza ovvio realizzarlo, che non puoi farlo da solo. Penso che Thunderbolts* sia il prodotto di un’enorme quantità di lavoro.”

Cosa sappiamo sul film Marvel Studios degli X-Men?

Jake Schreier ha dimostrato di saper raccontare una storia con un gruppo di personaggi disadattati (Thunderbolts* potrebbe aver avuto un incasso inferiore al previsto, ma è stato ben accolto da fan e critica), ma sembra comunque essere una scelta un po’ controversa per questo progetto.

Si dice che il casting inizierà molto presto (se non lo è già stato) e si dice che attori del calibro di Harris Dickinson, Margaret Qualley e Julia Butters siano nel mirino dello studio (si dice che fossero in lizza per interpretare Ciclope, Rogue e Kitty Pryde, ma non sappiamo se sia ancora così), insieme alla star di Alien: Romulus, David Jonsson, e Trinity Bliss, che potrebbe essere in lizza per interpretare Jubilee.

Altri nomi che sono emersi tra i rumor includono Hunter Schafer (Mystica), Ayo Edebiri (Tempesta) e Javier Bardem (Mr. Sinister). Ecco cosa ha detto Kevin Feige del suo “piano decennale” per la Saga dei Mutanti in una recente intervista.

“Penso che vedrete che continuerà nei nostri prossimi film con alcuni attori degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci porta davvero in una nuova era di mutanti e degli X-Men. Di nuovo, [è] uno di quei sogni che si avverano. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men.”

Michael Lesslie, sceneggiatore di Macbeth (2015), Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente (2023) e Assassin’s Creed (2016), ha scritto la sceneggiatura, ma non ci sorprenderemmo se un altro sceneggiatore (o due) venisse coinvolto per dargli un’altra occhiata prima che il film entri in produzione.