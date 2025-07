Damaged, spiegazione del finale: chi è il vero killer?

Il thriller di Terry McDonough “Damaged” (2024) è disponibile su Prime Video, trai titoli più visti degli ultimi giorni, grazie anche a un cast di attori stellari come Samuel L. Jackson e Vincent Cassel.

Il film pone al centro il tema dell’omicidio seriale. Ma gli omicidi non vengono mai rappresentati in modo tale da sconvolgere il pubblico e il film propone un approccio insolito per il genere, con molto poco spazio dato alle indagini.

Riassunto della trama di Damaged (2024)

Il film inizia con l’omicidio di una donna di nome Abigail in Scozia. L’assassino si presenta travestito da fattorino e la uccide senza pietà. Quando la scena del crimine viene esaminata dalla polizia, si scopre che la testa, le braccia e le gambe sono disposte a croce, ma il torso è mancante. L’intero schema è simile alla serie di omicidi avvenuti più di 5 anni prima a Chicago. Quindi, in qualità di consulente, al detective Dan Lawson viene chiesto di recarsi in Scozia.

Lawson stava indagando sugli omicidi di Chicago più di 5 anni prima insieme al suo socio Bravo, che si è ritirato dal campo. Qui in Scozia, Lawson incontra l’agente incaricato delle indagini, Glen Boyd, e il capo della polizia, Kessler. Boyd sta affrontando i suoi problemi familiari mentre Lawson lo sente parlare con la moglie e capisce la sua situazione. Si concentrano sulla risoluzione del crimine, con Lawson che suggerisce che l’unica differenza tra questi omicidi e quelli di Chicago sia la motivazione religiosa, il che li potrebbe potenzialmente classificare come crimini d’odio, come minimo.

Cosa scopre Lawson su Boyd?

Mentre i due detective iniziano ad andare d’accordo, Lawson si rende conto che qualcosa sta turbando molto Boyd. Quando glielo chiede, Boyd dice che da quando hanno perso il loro bambino, lui e sua moglie Marie sono distanti e vivono il lutto separatamente, ognuno a modo suo. Marie, dato che Boyd evitava di passare troppo tempo a casa, una volta lo ha tradito perché si trovava in una situazione difficile. Questo ha reso le loro vite ancora più difficili. Da quel momento, Marie si sforza troppo di far funzionare il loro matrimonio, mentre Boyd si è immerso completamente nel lavoro per evitare qualsiasi confronto.

Lawson gli racconta di Sarah, assassinata a Chicago dal serial killer, e condividono il loro dolore, sperando di catturare l’assassino in Scozia. Dato che lui (o lei) è un assassino imitatore, vanno alla ricerca delle sette della città. Lawson ha chiamato Bravo, il suo ex compagno, e gli chiede aiuto per la situazione. Boyd dubita che la vicina di Abigail abbia qualcosa a che fare con l’omicidio, poiché un altro vicino afferma che c’è stato un battibecco tra loro. Ma, in seguito, si scopre che il vicino non ha nulla a che fare con la madre di Abigail, e i detective tornano al punto di partenza.

Cosa succede a Marie?

Mentre Boyd e Lawson sono impegnati a interrogare il vicino di Abigail, una donna di nome Grace Hall viene uccisa e il suo corpo (le parti rimanenti, tranne il torso) viene messo in scena allo stesso modo. Dopo aver interrogato la madre di Grace Hall, Boyd scopre che Grace ha un ex di nome Colin McGregor. Boyd va a trovarla e, sapendo che c’è la possibilità che venga accusato dell’omicidio, Colin si rifiuta di parlare finché non è presente il suo avvocato. Da quel momento in poi, a ogni domanda che Boyd pone, Colin non dà mai una risposta diretta e, poiché il suo avvocato è presente, Boyd non riesce a fare nulla al riguardo.

Più tardi quella notte, vediamo Colin aggirarsi furtivamente nella proprietà di Boyd e sbirciare dentro casa per vedere Marie. Si è dato all’autoerotismo, guardandola, il che nel film indica un segno di una persona mentalmente distorta. In ogni caso, più tardi, Boyd scopre che Colin faceva parte di una setta cittadina, che ha come base una chiesa locale. Quando Boyd va a indagare, scopre che Colin è stato espulso dal gruppo perché non si è mai conformato ai loro pensieri. Ad ogni modo, la vicina di casa di Abigail si rivolge alla polizia e afferma di aver visto Colin un paio di giorni prima dell’omicidio vicino a casa sua.

Ora, la polizia è pronta ad arrestare Colin e prepara una trappola. Boyd riesce in qualche modo a catturare Colin mentre cerca di scappare. Più tardi quella notte, quando Boyd torna a casa, non riesce a trovare Marie in casa. Prova a chiamare il suo cellulare, ma lei non risponde. Boyd segue la suoneria, che lo conduce al ripostiglio, dove vede il cadavere di Marie esattamente come quello delle altre vittime. Solo che questa volta, la disposizione dei resti non rappresenta nulla legato a nessuna setta. Il giorno seguente, con un piccolo aiuto da Lawson, Boyd scopre dove si trova la parte rimanente del corpo di Marie, il torso, e quando la vede, promette di catturare l’assassino e porre fine a tutto questo.

Cosa succede a Colin McGregor?

Boyd è quasi certo che sia Colin ad aver ucciso Marie e poi torna nella sua proprietà, da dove viene catturato dalla polizia. Ha persino interrotto l’interrogatorio per minacciare Colin, minacciandolo di scatenare il caos una volta dimostrata la sua colpevolezza. Lawson cerca di tenerlo lontano da Colin, poiché questo potrebbe causare gravi danni alle indagini. Persino Bravo è sbalordito, sapendo che, dopo tutto questo, non riescono a catturare Colin a causa della mancanza di prove.

Nel frattempo, Lawson chiede a Boyd se ha raccontato a qualcun altro della relazione di Marie, perché potrebbe ritorcersi contro di lui, rendendolo ufficialmente un movente per uccidere la moglie. Più tardi quella notte, vediamo Colin bere in un bar e, quando una donna gli chiede di pagare, lui si comporta in modo molto aggressivo e poi scappa dalla porta sul retro. Poco dopo, il vero assassino si presenta e accoltella Colin numerose volte, ponendo fine alla sua vita una volta per tutte.

Spiegazione del Finale di Damaged (2024): Chi è il vero assassino?

Boyd ordina ai suoi uomini di seguire Colin e, quando legge il messaggio che il suo uomo ha perso le sue tracce, va dritto a casa sua. Lì trova il corpo di Colin esattamente come prima e chiama la squadra. Dentro casa, ci sono tutti i dettagli su Abigail e Grace, ma non c’è una sola foto di Marie. Lawson dice a Boyd che Colin non ha ucciso Marie, poiché persino la scena del crimine di Marie presenta le stesse identiche somiglianze con gli omicidi di Chicago. Quindi, l’assassino imitatore è morto, ma il vero assassino è ancora in circolazione.

Più tardi, Lawson visita il sito web di ATEM Security, dove Colin lavorava, e trova una sua foto con Bravo. Durante l’interrogatorio, Colin una volta ha menzionato uno “straniero” che lo aveva incontrato a Londra e gli aveva parlato degli omicidi di Chicago. Lawson riceve una chiamata da Bravo proprio in quel momento e, quando gli racconta di conoscere Colin da sempre, Bravo decide di parlargli di persona. Nel frattempo, Boyd è già allarmato e si sta dirigendo verso Bravo.

Ma, durante lo scontro tra Bravo e Lawson, la verità viene a galla quando Lawson ammette la responsabilità degli omicidi di Chicago. Il motivo era che sapeva che Sarah e Bravo avevano una relazione. Quando Lawson stava affrontando Sarah, la spinse in un momento di rabbia, mentre lei scivolava e moriva sul colpo. Da quel momento in poi, per Lawson non ci fu più ritorno. La fece a pezzi e si sbarazzò del torso e dei simboli; la religione arrivò in seguito. Fu tutto un incidente che Lawson non aveva mai previsto.

Tuttavia, una dopo l’altra, uccise quattro persone responsabili della relazione tra Sarah e Bravo. Avrebbe potuto uccidere Bravo molto tempo prima, ma voleva vederlo soffrire per la perdita di qualcuno e non scoprire nemmeno chi aveva ucciso la donna di cui era innamorato. In Scozia, Lawson uccise Marie perché era infedele a Boyd, il che alla fine gli ricordò la situazione di Sarah. In seguito, uccise Colin semplicemente perché era un assassino imitatore (uccidendo sia Abigail che Grace perché Colin pensava che si fossero perse nel loro percorso di fedeltà alla religione), e i serial killer non amano affatto gli assassini imitatori.

Boyd riuscirà a catturare Lawson?

Quando Boyd arriva all’hotel, è già avvenuta una sparatoria, poiché Lawson ha già sparato a Bravo. Lawson si allontana lentamente dall’hotel mentre Boyd inizia a capire la verità. Trova i gioielli scomparsi dagli omicidi di Chicago (un marchio di fabbrica di quegli omicidi in cui alcuni gioielli sparivano al momento del ritrovamento dei corpi). Così, Boyd insegue Lawson, ma sfortunatamente riesce a fuggire.

Boyd tenta ancora una volta di catturare Lawson in un porto, ma ancora una volta non gli resta altro che arrendersi alla mente astuta di Lawson. L’auto di Lawson è guidata da un impostore che gli somiglia quasi tanto, ma in definitiva non è Lawson. Il caso finisce nelle mani dell’Interpol mentre Boyd urla di fallimento perché la vendetta per l’omicidio della moglie non è ancora stata portata a termine. Mentre Boyd è troppo frustrato per affrontare la situazione, vediamo Lawson godersi la natura e sorridere, probabilmente giustificando a se stesso gli omicidi.