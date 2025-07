Jurassic World – La rinascita: Il regista conferma le teorie dei fan sul D-Rex

Jurassic World – La rinascita (qui la nostra recensione) è finalmente arrivato al cinema e il regista Gareth Edwards ha appena confermato una delle principali teorie dei fan sul nuovo dinosauro più importante del film, il Distortus rex. Parlando con Liam Crowley di Screen Rant, il regista ha accennato ad alcune delle ispirazioni del nuovo dinosauro mutante, confermando che lo Xenomorfo di Alien e il Rancor di Star Wars sono stati due importanti fonti di ispirazione.

Edwards è così entrato nei dettagli su come sono stati decisi i movimenti e il comportamento del D-Rex e su come le origini mutanti della creatura abbiano influito su queste decisioni. “Quando costruisci questi modelli di creature, sono tutti molto statici. Si chiama T-pose o una sorta di posa predefinita. E hanno un aspetto terribile. E prendono vita solo quando vengono messi in posa e assumono un certo atteggiamento. E così gli animatori hanno detto: “Beh, qual è l’atteggiamento? Qual è il carattere?”. Hanno dovuto pensarci un attimo.

“A quel punto ho detto loro: “Ok, andate a rivedere The Elephant Man di David Lynch”. Mi piaceva l’idea di qualcuno che non aveva scelto di essere come è”, ha spiegato Edwards. “Potresti aver paura di loro e volere che se ne vadano, ma piano piani inizi a provare un po’ di empatia. Hanno difficoltà respiratorie, non riescono a camminare bene e cose del genere. E mi piace questo conflitto interiore tra il fatto che sia un mostro e io voglia liberarmene, ma allo stesso tempo mi dispiace un po’ per lui“.

Rivedremo il D-Rex in un sequel di Jurassic World – La rinascita?

L’utilizzo dello Xenomorfo e del Rancor come fonte di ispirazione per il D-Rex indica la direzione che potrebbe prendere questa nuova saga di Jurassic World. Nonostante le storie siano più realistiche, i dinosauri sono più alieni che mai. Questi dinosauri mutanti sono aggiunte terrificanti al franchise ed è possibile che i film futuri possano attingere da altri alieni cinematografici se Jurassic World – La rinascita avrà un sequel. D’altronde, il D-Rex è ancora lì fuori in liberta, per cui non è da escludere che lo rivedremo ancora sullo schermo.

Tuttavia, l’ispirazione dai cattivi cinematografici non è una novità per i dinosauri di Jurassic World. Il regista di Jurassic World – Il dominio, Colin Trevorrow, ha notoriamente paragonato il Giganotosaurus del film al Joker della DC Comics, poiché il dinosauro “vuole solo vedere il mondo andare in fiamme”. L’ispirazione dai mostri alieni potrebbe essere più adatta a un personaggio dinosauro, ma dimostra che questa tendenza del franchise continua e possiamo aspettarci che prosegua con ulteriori possibili film.

