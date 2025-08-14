Dangerous Waters: la spiegazione del finale del film

Il thriller di John Barr, Dangerous Waters racconta la storia di Rose (Odeya Rush), convinta dalla madre Alma ad accompagnarla in una gita in barca con il suo nuovo fidanzato, Derek. Tuttavia, il loro viaggio si trasforma presto in un incubo quando il passato oscuro dell’uomo viene alla luce. Rose, bloccata in mare, senza alcun aiuto, dovrà dunque lottare per la propria vita per tornare alla sicurezza della terraferma. Nonostante la trama sia incentrata sull’azione di una sola donna, la storia del film rimane ancorata al realismo, offrendo una narrazione avvincente sulle disavventure in cui Rose viene coinvolta. In questo articolo, ci concentriamo allora sul finale, andando a scoprire come si risolve la vicenda.

L’incidente scatenante di Dangerous Waters

Il film inizia dunque con Rose e sua madre Alma che organizzano un viaggio con Derek, il nuovo fidanzato di Alma. Rose non vuole fare da terzo incomodo durante il viaggio, ma dato che Alma è troppo ansiosa di presentarle Derek, non può rifiutare la proposta. Quando si incontrano per la prima volta, Rose ha l’impressione che lui stia cercando troppo di fare colpo, mentre sua figlia è già troppo presa da lui. Derek ha pianificato alcuni giorni fantastici per loro, da trascorrere in mezzo al mare senza essere disturbati. Tuttavia, Rose non si sente affatto al sicuro con questo programma, poiché ha troppa paura di stare in acqua.

Ad ogni modo, il viaggio inizia e dopo un paio di contrattempi i due iniziano a legare. Rose scopre che Derek era un agente di polizia e ora lavora come consulente per la sicurezza. Trova poi un fucile AR15 e delle pistole nascoste nella cabina della barca. Cerca così di imparare a sparare con tale arma. Una notte, mentre Rose dorme, sente un rumore sul ponte. Quando guarda fuori, vede un paio di uomini che litigano con Derek, il che porta alla morte di Alma e a Derek, che vengono colpiti dai proiettili. Gli sconosciuti cercano poi di bruciare la barca. Tuttavia, dopo che se ne sono andati, Rose riesce in qualche modo a spegnere il fuoco e a resistere.

Rose cerca vendetta

Sulla barca non c’è nulla che funzioni correttamente, poiché il fuoco ha danneggiato quasi tutto. Rose trova alcuni vestiti e copre il corpo di Alma perché vuole darle un funerale dignitoso quando e se riuscirà a tornare a casa. Cerca di raccogliere tutto ciò che potrebbe aiutarla a sopravvivere alle difficoltà che l’attendono. Il fiocco è completamente bruciato, quindi sta praticamente galleggiando in mezzo al nulla. All’improvviso, trova Derek che è in realtà sopravvissuto e cerca aiuto perché, dopo essere stato colpito alla mano sinistra, è caduto in acqua.

Rose tira Derek sul ponte e gli chiede consiglio su come sopravvivere alla situazione. Derek chiede a Rose di mettere il fiocco di riserva sull’albero. Rose lo fa e, con il passare del tempo, vengono trasportati dal vento e dalla corrente. Rose trova delle foto degli uomini che hanno attaccato quella notte all’interno della cabina. Nelle foto, vede Derek in compagnia di quegli uomini. Comincia quindi a sospettare di lui ma il ragazzo è la sua unica speranza per sopravvivere a questa situazione disperata.

Dopo un po’, Rose trova un’isola in mezzo all’oceano e decidono di avventurarsi sull’isola in cerca di aiuto. Tuttavia, si scopre che l’isola è già deserta e non c’è alcuna speranza per loro di sopravvivervi. Quindi, Derek vuole continuare a navigare, ma dato che è già molto tardi, decide di passare la notte sull’isola. Durante quella sosta, Derek racconta a Rose come è entrato in affari con i tizi che li hanno attaccati quella notte. Le racconta del Capitano che si circonda di giovani donne. Tuttavia, dato che Rose sa così tanto dei suoi affari loschi, Derek non può più correre il rischio di lasciarla in vita.

Quindi, cerca di ucciderla, ma lei in qualche modo sopravvive nascondendosi nella giungla dell’isola. La mattina seguente, Derek vede Rose correre verso la barca e tenta di spararle. Nel farlo scivola da una scogliera e cade sulla sabbia, ferendosi gravemente. Derek chiede a quel punto aiuto a Rose ma lei non si lascia più ingannare e lo colpisce con una pietra. Lascia poi l’isola senza tenere per sé l’EPIRB. Derek le dice che l’EPIRB non funziona, ma sta chiaramente mentendo. In ogni caso, Rose riesce a salire sulla barca e a fuggire da Derek, sapendo che non lo incontrerà più in futuro.

Come il film finisce

Sebbene Rose non abbia letteralmente idea di come sopravvivere, decide di galleggiare e rimanere in vita il più a lungo possibile. Arriva un momento in cui imbarca acqua da tutte le parti, quindi abbandona il mezzo e si trasferisce nella scialuppa di salvataggio. Tuttavia, durante questo processo, Rose cerca di mettere il corpo della madre nella scialuppa di salvataggio, ma alla fine questo va perso in mare. Rose piange impotente e rimane sola nella scialuppa di salvataggio. Un mattino, poi, vede una nave non molto lontana dalla sua posizione. Quindi accende una torcia. Tuttavia, a causa del sole, la nave deve averla mancata e la piccola possibilità che Rose ha sembra essere andata perduta.

Ma quella notte, un motoscafo si avvicina a lei e la porta su una nave. Rose pensa di essere stata salvata. Tuttavia, le ci vuole un po’ di tempo per capire che ora si trova a pochi metri dalla persona che ha ucciso sua madre, il capitano (Ray Liotta). Sapendo che il suo destino sarà lo stesso, Rose decide di elaborare un piano. Sa che il capitano vorrà parlarle da solo, quindi si consegna a lui, cogliendolo di sorpresa. Lo convince a cadere nella sua trappola e, quando lui è distratto, lo colpisce alla testa da dietro. Così il capitano muore e i suoi uomini danno la caccia a Rose. Come abbiamo visto in precedenza, lei è però un’abile tiratrice e il suo istinto di sopravvivenza le permette di uccidere tutti gli uomini sulla nave.

Tuttavia, alla fine, incontra il suo destino, ovvero Derek. Lui ha attivato l’EPIRB, ed è per questo che il capitano è venuto a cercarlo con la sua nave. Ha sistemato le cose con il capitano, quindi non l’ha ucciso. Tuttavia, con la pura determinazione di sopravvivere, Rose riesce a uccidere Derek una volta per tutte. Quando tutto questo è finito, le ragazze all’interno della nave salgono sul ponte e mostrano a Rose che sono vicine alla città. Lei viene poi interrogata dall’agente Richard Friedman, che conosce tutta la storia e non mostra altro che rispetto nei suoi confronti. Rose avrà anche perso la sua famiglia rimasta là fuori in mare, ma è riuscita a salvare tante ragazze che possono ora tornare dalle loro famiglie.