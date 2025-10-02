Death Race: curiosità sul film con Jason Statham

Paul W. S. Anderson è noto e amato per la sua cifra stilistica distintiva: un cinema action divertente e coinvolgente, di cui fa parte anche Death Race, trai suoi film meno noti ma senza dubbio amati dal pubblico che lo segue fedelmente dall’inizio della sua carriera. Con protagonista Jason Statham, il film è un remake di Anno 2000 – La corsa della morte del 1975, diretto da Paul Bartel e prodotto da Roger Corman, con David Carradine e Sylvester Stallone.

La trama di Death Race

Nel 2012 il mondo è sconvolto da una crisi globale: disoccupazione e criminalità raggiungono livelli altissimi e le carceri collassano. Negli Stati Uniti il sistema viene affidato a corporazioni private, che trasformano la detenzione in spettacolo televisivo. Il programma più seguito è la Death Race, gara mortale tra detenuti a bordo di auto corazzate e armate. Il campione mascherato “Frankenstein”, prossimo alla libertà dopo cinque vittorie, muore in segreto.

Jensen Ames, ex pilota NASCAR ridotto in povertà, viene incastrato per l’omicidio della moglie e rinchiuso a Terminal Island. La direttrice Hennessey lo costringe a indossare i panni di Frankenstein per mantenere vivo il mito e gli affida un team di supporto e la navigatrice Elizabeth Case. Durante le gare Jensen scopre che l’assassino della moglie è il detenuto Pachenko, eliminato da lui stesso dopo uno scontro. In seguito si allea con il rivale Machine Gun Joe per distruggere il Dreadnought, veicolo introdotto per aumentare lo spettacolo.

Capendo che Hennessey manipola le corse per impedire ai prigionieri di vincere la libertà, Jensen organizza la fuga. Con Joe ed Elizabeth riesce a evadere, mentre la direttrice muore in un attentato preparato dal fedele Coach. Infine Jensen si ricongiunge con la figlia e, insieme ai compagni, trova rifugio in Messico.

Curiosità su Death Race