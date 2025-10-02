Michael Polish anticipa la possibilità di Alarum 2

Il regista Michael Polish è tornato dietro la macchina da presa con Alarum, un thriller di spionaggio che segue due agenti segreti (Scott Eastwood e Willa Fitzgerald) in fuga per vivere il loro amore lontano dal mondo delle spie. La loro nuova vita viene però sconvolta quando varie agenzie di intelligence attaccano il loro rifugio alla ricerca di un hard disk rubato.

Alarum rappresenta la più recente incursione di Polish nel cinema d’azione. Il regista è noto per film come Force of Nature e 90 Minutes in Heaven, spesso realizzati insieme al fratello Mark, con cui ha lavorato a progetti come The Astronaut Farmer e The Smell of Success. Michael di solito dirige e co-sceneggia, mentre Mark scrive e recita.

In occasione della presenza del film nella Top 10 di Prime Video, riportiamo le dichiarazioni del regista a Screenrant in merito al film e alla possibilità di un Alarum 2.

Possibilità di un sequel: Alarum 2

Alla domanda su un eventuale seguito, Polish conferma che se ne è già parlato. Sarebbe interessante sviluppare nuovi scenari e approfondire la dinamica tra i tre protagonisti – Sylvester Stallone, Willa Fitzgerald e Scott Eastwood – che sul set hanno dimostrato grande sintonia.

Il regista lascia intendere che Alarum potrebbe essere il primo capitolo di una saga, aprendo le porte a nuove avventure di spionaggio e nuove location, con la stessa alchimia tra i personaggi principali.