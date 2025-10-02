A.I. – Intelligenza artificiale: curiosità sul film di Steven Spielberg

Steven Spielberg è autore di innumerevoli capolavori e film che hanno contribuito a disegnare l’immaginario collettivo, e mai come negli ultimi anni, A.I. – Intelligenza artificiale sembra un titolo promonitore di quello che sta avvenendo nel mondo. La storia di David potrebbe presto diventare realtà, confermando ancora una volta che il genio di Spielberg ha avuto sempre la sensibilità per raccontare il mondo.

Stanley Kubrick lavorò al progetto per vent’anni prima della sua morte, ma lungo il percorso chiese a Steven Spielberg di dirigerlo, affermando che era “più vicino alla sua sensibilità“. I due collaborarono per diversi anni, e Kubrick fornì a Spielberg un trattamento completo della storia e molti disegni concettuali per il film prima della sua morte, che Spielberg utilizzò per scrivere la sua sceneggiatura. Contrariamente a quanto si crede, Spielberg afferma di aver introdotto molti degli elementi più cupi nella storia, mentre il contributo principale di Kubrick consisteva principalmente nelle parti più “dolci”. In un’intervista del 2002 con il critico cinematografico Joe Leydon, Spielberg affermò che la parte centrale del film, inclusa la Fiera della Carne, era una sua idea, mentre i primi quaranta minuti, l’orsacchiotto e gli ultimi venti minuti erano tratti direttamente dalla storia di Kubrick. Ian Watson, autore del trattamento originale di Kubrick, ha confermato che perfino il finale tanto criticato, ritenuto da molti una tipica aggiunta di Spielberg, era “esattamente ciò che (lui) aveva scritto per Stanley, ed esattamente ciò che voleva, filmato fedelmente da Spielberg”.

La trama di A.I. – Intelligenza artificiale

Nel ventiduesimo secolo la Terra è devastata dall’effetto serra e dall’innalzamento degli oceani. La tecnologia, però, ha raggiunto livelli tali da creare i Mecha, robot umanoidi. La Cybertronics, guidata dal professor Hobby, sviluppa David, il primo bambino-robot capace di provare amore, destinato alle coppie senza figli. Viene affidato ai coniugi Swinton, che hanno un figlio malato, Martin. Monica, inizialmente diffidente, attiva l’imprinting e David la ama come una vera madre. Con il ritorno di Martin, guarito, l’equilibrio familiare si spezza: il bambino vede David come una minaccia e lo tormenta fino a provocare incidenti. Dopo un episodio pericoloso, Monica, pur affezionata, lo abbandona nel bosco con il peluche-robot Teddy.

In fuga, David rischia la distruzione in una “Fiera della Carne”, ma viene risparmiato per le sue fattezze. Incontra Gigolò Joe, un Mecha in fuga, e parte con lui alla ricerca della Fata Turchina per diventare umano. Dopo varie peripezie, a Manhattan David scopre di essere solo una copia seriale e tenta il suicidio. Si convince poi di aver trovato la Fata, ma resta intrappolato sott’acqua per millenni, pregandola invano.

Duemila anni dopo, Mecha evoluti lo risvegliano. Usando un capello di Monica, ricreano sua madre per un solo giorno. David, finalmente amato, vive la sua giornata più felice e si spegne accanto a lei.

Le curiosità su A.I. – Intelligenza artificiale