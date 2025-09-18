Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito, la spiegazione del finale

E… respira. Il finale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito ha soddisfatto le aspettative sia dei lettori del manga che degli appassionati dell’anime con un finale adrenalinico, che ha delineato la direzione della conclusione della serie lasciando però in sospeso il destino di Tanjiro.

Considerando che siamo solo al primo film di una trilogia, ci sono probabilmente molte domande sul finale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito a cui vorreste una risposta. Anche se resisteremo alla tentazione di attingere al materiale originale, c’è molto da spiegare dal film stesso.

Quindi, dopo 155 minuti di azione (quasi) senza sosta, è il momento di immergersi nel terzo atto del fenomeno da record con la nostra analisi del finale di Demon Slayer: Infinity Castle. Ma prima, un riassunto di ciò che è appena accaduto nel quartier generale di Muzan. Poi, non perdetevi la nostra guida ai nuovi anime del 2025 e 2026, tra cui la terza stagione di Jujutsu Kaisen.

Riassunto del finale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito e è sostanzialmente suddiviso in tre combattimenti: Tanjiro contro Akaza, il demone della Luna Superiore 3 che ha ucciso Rengoku; Zenitsu contro il suo ex mentore e attuale demone della Luna Superiore 6 Kaigaku; Shinobu, il demone degli insetti, contro il formidabile demone della Luna Superiore 2, Doma.

In quest’ultimo combattimento, Shinobu finisce per soccombere alle abilità di assorbimento di Doma, ma non prima di averlo indebolito con il veleno.

Successivamente, Zenitsu affronta Kaigaku, un altro successore del Respiro del Tuono. Dopo alcune riflessioni sul loro passato comune, che rivelano che Zenitsu odiava ma rispettava il suo superiore, Zenitsu inventa la sua tecnica “esclusiva” della Settima Forma chiamata Dio del Tuono di Fuoco, che decapita Kaigaku mentre sta cadendo. Zenitsu viene poi salvato da Yushiro.

Mentre tutto questo accade, i figli sopravvissuti di Okayata, Kiriya, Kuina e Kanata, stanno usando i corvi per mappare il Castello Infinito in continua evoluzione alla ricerca del leader dei demoni Muzan, sapendo che ucciderlo farebbe perire tutti i demoni. Tamayo continua anche il suo piano dall’arco narrativo dell’addestramento degli Hashira, che la vede tentare di sopprimere i poteri di Muzan e riportarlo alla forma umana.

Infine, Tanjiro (accompagnato da Giyu) affronta Akaza. Nella prima di una serie di distrazioni, il vecchio maestro di Akaza, Keizo, appare davanti a lui in una visione. Viene poi rivelato che

Akaza è in grado di percepire gli attacchi osservando lo spirito combattivo del suo avversario. Tanjiro, però, prende il sopravvento dopo aver ricordato una conversazione con suo padre e aver sbloccato la sua abilità latente di utilizzare il Mondo Trasparente.

Tanjiro usa questa nuova abilità per evitare un colpo mortale e rendersi invisibile all’Ago della Bussola di Akaza smorzando completamente il suo spirito combattivo. Tanjiro riesce a salvare Giyu da una morte certa e decapita Akaza, anche se, sorprendentemente, il suo corpo rimane intatto.

È qui che Infinity Castle svela la tragica infanzia di Akaza, che vede il giovane combattere e rubare per diventare più forte e curare il padre malato. In un crudele scherzo del destino, Akaza viene catturato dalle autorità dopo un furto di troppo e suo padre si impicca per la vergogna.

Dopo un periodo di addestramento al dojo, Akaza avrebbe dovuto sposare la figlia di Keizo, Koyuki, ma un rivale della zona avvelenò il pozzo. Per vendicarsi, Akaza uccise 67 persone al dojo responsabile. L’attacco demoniaco attira l’attenzione di Muzan, che lo trasforma in un demone.

Tornando al presente, la spada di Tanjiro gli scivola dalla mano, quindi colpisce con un pugno Akaza, che si sta rigenerando, e questo sembra farlo uscire dal suo stato di rabbia. Akaza usa la sua mossa di annientamento che ha ucciso Rengoku e uccide se stesso, poi rifiuta di rigenerarsi perché ha perso. Akaza si arrende anche in parte perché Koyuki appare davanti a lui e lui prosegue nel suo viaggio nell’aldilà.

Altrove, l’Upper One lamenta la morte di Akaza mentre la scena è pronta per un sequel: Kanao si prepara ad affrontare Doma; gli Hashira della Pietra e della Nebbia corrono insieme; anche gli Hashira dell’Amore e del Serpente sono in coppia. Abbiamo anche un aggiornamento sui protagonisti della serie: Zenitsu è protetto dal Corpo, e Inosuke chiede a un corvo di trovare il demone più forte che ci sia.

Mentre la caccia a Muzan continua, intravediamo l’Upper Moon Four che cambia continuamente la struttura del castello per nascondere Muzan, mentre Giyu e Tanjiro rimangono gravemente feriti dopo lo scontro con Akaza.

Chi è morto in Demon Slayer: Infinity Castle?

Come ci si poteva aspettare dall’adattamento di uno degli archi finali dell’acclamato manga di Koyoharu Gotouge, in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito c’era un serio senso di pericolo. Ciò si è manifestato in un leggero numero di vittime: Doma ha ucciso Shinobu e una donna senza nome, anche se ci sono state alcune vittorie per i buoni, dato che i demoni Akaza e Kaigaku sono entrambi morti.

Nei flashback vengono mostrate le morti di Keizo, Koyuki, il padre di Akaza e la sorella maggiore di Shinobu, Kanae.

Dov’è Muzan?

Fin dall’inizio di Infinity Castle, la posizione di Muzan è la preoccupazione principale di tutti gli Hashira. Dopotutto, uccidere il capo dei demoni metterebbe fine a tutti i demoni. Il problema è che, mentre l’iniezione di Tamayo sta indebolendo i suoi poteri e lentamente, anche se non completamente, lo sta trasformando di nuovo in un essere umano, lo spostamento dell’Infinity Castle rende impossibile trovare Muzan. Tutto ciò che sappiamo, alla fine di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito, è che si è rinchiuso nel cuore della struttura, ma la sua esatta posizione è sconosciuta.

Cosa sta succedendo al Castello dell’Infinito?

Come accennato sia nelle stagioni precedenti che nel film Infinity Castle, la base demoniaca di Muzan e dei suoi alleati di rango superiore è una struttura in continua evoluzione che si estende sia orizzontalmente che verticalmente in stile MC Escher.

Perché? Tutto dipende dalle macchinazioni di Nakime. Con ogni accordo del suo baku (uno strumento tradizionale giapponese), è in grado di spostare il Castello Infinito a suo piacimento, confondendo tutti coloro che si trovano al suo interno. Sta persino nascondendo la posizione di Muzan al Corpo degli Sterminatori di Demoni (almeno per il momento).

Quali sono i nuovi poteri di Tanjiro e Zenitsu?

C’è un aumento di potere e qualunque cosa stia succedendo a questi due. Sia Tanjiro che Zenitsu hanno debuttato con nuove formidabili abilità nell’atto finale del Castello dell’Infinito, ciascuno dei quali ha inferto un colpo mortale (direttamente o indirettamente) alla propria controparte demoniaca.

Grazie alle lezioni impartite dal padre, Tanjiro è in grado di annullare il suo “aura” di spirito combattivo nel duello con Akaza, consentendogli di evitare un colpo mortale entrando a far parte del Mondo Trasparente. Questo, a sua volta, fa sì che Akaza finisca per perdere il controllo, infliggendo una mossa di annientamento a se stesso per il puro disgusto di essere, ai suoi occhi, un “debole”.

In effetti, il Mondo Trasparente permette a Tanjiro di evitare qualsiasi attacco, lasciando invece passare qualsiasi movimento in arrivo. Come accennato in precedenza nel film da Giyu, Tanjiro si sta avvicinando sempre più al livello di potere degli Hashira.

Un altro che sta scalando quella montagna è Zenitsu, che ha dimostrato la sua maestria nel Respiro del Tuono con una settima forma chiamata Dio del Tuono di Fuoco. Ironia della sorte, questa è l’unica altra forma che è stato in grado di usare oltre alle basi fondamentali della prima forma, in completa opposizione a Keigaku, che ha potuto imparare tutto tranne che la prima forma.

Tanjiro e Giyu sono ancora vivi?

Se volete conoscere la risposta, vi consigliamo di continuare a leggere il manga dal capitolo 158. Tuttavia, c’è un indizio importante su ciò che è successo alla coppia: sono crollati per la stanchezza e non sono morti. Come lo sappiamo? Beh, i corvi che hanno tenuto tutti aggiornati sullo stato degli Hashira non hanno annunciato la loro morte come hanno fatto con Shinobu.

Dove sono gli Hashira e gli Upper Rank rimanenti?

Ora, questo richiede un po’ di chiarimenti. Dei Dodici Kizuki che compongono il potentissimo esercito di demoni di Muzan, tutti i Sei Inferiori sono stati uccisi nelle stagioni passate.

Restano quindi i Sei Superiori Daki e Gyutaro (uccisi nell’arco narrativo del quartiere dei divertimenti), il sostituto dei Sei Superiori Kaigaku (ucciso da Zenitsu), il Cinque Superiore Gyokko (ucciso nell’arco narrativo del villaggio dei fabbri), il Quarto Superiore Nakime (che attualmente risiede nel Castello dell’Infinito), il Terzo Superiore Akaza (morto), il Secondo Superiore Doma (vivo e alle prese con Kanao) e il Primo Superiore dai sospetti capelli rossi, la cui posizione è sconosciuta ma che è stato visto maledire la morte di Akaza.

Per quanto riguarda gli Hashira, l’Hashira dell’Acqua Giyu è stato messo fuori combattimento dopo il suo scontro con Akaza, l’Hashira degli Insetti Shinobu è stata uccisa e assorbita da Doma. L’Hashira del Suono è fuori gioco nel Castello Infinito dopo aver perso un occhio nel quartiere dei divertimenti e, non dimentichiamolo, l’Hashira della Fiamma è morta alla fine del Mugen Train.

Tra quelli ancora vivi e vegeti nell’Infinity Castle ci sono l’Hashira dell’Amore e l’Hashira del Serpente, oltre all’Hashira della Pietra e all’Hashira della Nebbia. Anche l’Hashira del Vento, Shinazugawa, è stato visto combattere contro i demoni.

Cosa è successo ad Akaza?

Dopo le sue azioni nel Mugen Train, non ci saremmo mai aspettati di provare compassione per Akaza. Ma la sua storia nascosta e commovente non sarebbe fuori luogo in una delle tragedie di Shakespeare.

Come rivelato nei flashback, Akaza una volta ha lottato con le unghie e con i denti per sopravvivere, rubando per guadagnare soldi e medicine per mantenere in vita il padre malato. Sotto la superficie, tuttavia, ribolliva il desiderio di essere visto come forte di fronte alle avversità. Dopo aver subito molte difficoltà (tra cui la morte di suo padre, della sua promessa sposa e del suo maestro), si lancia in una serie di omicidi in una palestra rivale e in seguito viene trasformato in uno dei Dodici Kizuki da Muzan.

Tuttavia, è bastato che Tanjiro schivasse un colpo mortale di Akaza, seguito da un rapido gancio destro, perché la facciata di Akaza si incrinasse. Finisce per uccidersi e rifiutarsi di rigenerarsi, rimproverandosi di essere intrinsecamente debole. Uomo profondamente danneggiato fino alla fine, ha trovato una parvenza di felicità attraverso una visione morente di Koyuki.

Chi è il demone Upper One?

Grazie alla sua apparizione nella terza stagione di Demon Slayer, sappiamo che il demone Upper One è Kokushibo. Ciò che non è stato chiarito del tutto è il motivo per cui assomiglia a Tanjiro, anche se la sua storia dovrebbe essere raccontata nei futuri film di Infinity Castle.

Ci sarà un sequel di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito?

Se avete seguito come guardare Demon Slayer in ordine, saprete bene che ci sono altri due film di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito, con una trilogia annunciata con largo anticipo rispetto al film di quest’anno. Tuttavia, le date di uscita di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2 e 3 non sono ancora state rivelate. Ci sono state molte speculazioni, tuttavia, sul fatto che potrebbero arrivare rispettivamente nel 2027 e nel 2029.