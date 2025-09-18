Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2: data di uscita, trama e tutto ciò che sappiamo sul sequel

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito è finito, ma, come avrete intuito dal terzo atto ricco di colpi di scena e spostamenti dei personaggi principali sulla scacchiera, è in arrivo un sequel.

Con una potenziale lunga attesa prima del seguito di Il Castello dell’Infinito 2 (o qualunque sia il titolo), pensiamo che sarebbe prudente guardare avanti a ciò che ci aspetta per Demon Slayer, a ciò che il manga ci dice sulla trama futura e persino a qualche speculazione sulla data di uscita, in mancanza di notizie più ufficiali sul prossimo capitolo della trilogia.

Unitevi a noi mentre esaminiamo tutto ciò che sappiamo – e speriamo di sapere – su Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2. Se non l’avete già fatto, e date un’occhiata alla nostra analisi completa del finale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2.

Speculazioni sulla data di uscita di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2

Non è stata ancora annunciata una data di uscita per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2, ma ci sono state molte voci secondo cui lo studio di animazione Ufotable punta a un’uscita nel 2027 per il prossimo film, per poi concludere la trilogia nel 2029.

Qualunque sia la situazione, nei prossimi mesi dovremo tenere gli occhi puntati sulle principali convention per avere notizie sulla data di uscita. Il Jump Festa di dicembre e l’Anime Expo del prossimo anno sono probabili occasioni per avere notizie su Infinity Castle 2, ma forse sentiremo parlare di un sequel anche prima se il primo film di Infinity Castle continuerà la sua straordinaria ascesa al botteghino.

Trama di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2: quali capitoli del manga adatterà?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2 dovrebbe riprendere dal capitolo 158 del manga di Koyoharu Gotouge e quasi sicuramente ci porterà fino alla fine dell’arco narrativo di Infinity Castle nel capitolo 183. Da lì, prevediamo che il terzo film di Infinity Castle porterà la storia alla conclusione con un adattamento completo dell’arco narrativo Sunrise Countdown (capitoli 184-205).

Siamo riluttanti a entrare nei dettagli per coloro che non hanno ancora letto il materiale originale, ma possiamo aspettarci altre battaglie tra Hashira e Upper Rank, comprese quelle già anticipate, tra cui Kanao contro Doma e Inosuke che cerca di trovare il demone più forte rimasto nell’Infinity Castle (ricordiamo che abbiamo già intravisto Upper One Kokushibo dopo la sconfitta di Akaza). C’è anche la piccola questione dello scontro finale, dato che Tanjiro cerca di trovare Muzan e vendicare la morte della sua famiglia.

Per quanto riguarda la situazione attuale dei personaggi principali, il finale di Demon Slayer Infinity Castle ha visto Tanjiro sconfiggere Upper Moon 3 Akaza in una battaglia che ha lasciato lui e Water Hashira Giyu in cattive condizioni; Shinobu è stata uccisa da Doma, con Kanao che ha preso il suo posto; Zenitsu è riuscito a sconfiggere il nuovo Upper Moon 6 Kaigaku. Da lì, il percorso verso Muzan si è leggermente aperto, ma diversi Upper Moon (tra cui Kokushibo e Nakime) rimangono in gioco, quindi aspettatevi che quelle battaglie abbiano inizio prima di raggiungere Muzan nella terza parte della trilogia.

Cast di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2

Ci aspettiamo che il cast di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2 rispecchi in gran parte quello del suo predecessore, con le ovvie esclusioni dei personaggi cari (o meno cari) che non ci sono più, tra cui Akaza, Shinobu e Kaigaku.

Il cast giapponese è riportato di seguito, anche se probabilmente potremo aggiungere Upper One Kokushibo, doppiato da Ryōtarō Okiayu/Jonah Scott.

Natsuki Hanae – Tanjiro Kamado

Akari Kito – Nezuko Kamado

Hiro Shimono – Zenitsu Agatsuma

Yoshitsugu Matsuoka – Inosuke Hashibira

Reina Ueda – Kanao Tsuyuri

Nobuhiko Okamoto – Genya Shinazugawa

Takahiro Sakurai – Giyu Tomioka

Kengo Kawanishi – Muichiro Tokito

Kana Hanazawa – Mitsuri Kanroji

Kenichi Suzumura – Obanai Iguro

Tomokazu Seki – Sanemi Shinazugawa

Tomokazu Sugita – Gyomei Himejima

Anche l’attore inglese Zach Aguilar, che doppia Tanjiro, ha confermato il suo ritorno, anche se in un’intervista con GamesRadar+ si è mostrato piuttosto reticente quando gli è stato chiesto del sequel, limitandosi a dire che era “davvero entusiasta” di tornare in cabina di registrazione.

Quando uscirà il trailer o il poster di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2?

Un teaser del sequel di Demon Slayer Infinity Castle potrebbe arrivare a breve. Perché? Alla conclusione dell’arco narrativo Hashira Training della serie TV, ci è stato confermato che era in lavorazione una trilogia cinematografica, completa di un piccolo teaser. Per sfruttare lo slancio, Ufotable potrebbe fare lo stesso anche in questo caso, con un’immagine chiave o la rivelazione del titolo.

Tuttavia, un trailer completo probabilmente non arriverà prima di sei mesi dalla data di uscita, con il marketing che poi aumenterà da quel momento in poi. Al momento, tutto ciò che abbiamo in termini di arte originale è l’illustrazione Hashira alla fine dei titoli di coda, invece della tradizionale scena post-crediti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2 è il film finale?

Sarai felice di sapere che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2 è il capitolo centrale di una trilogia cinematografica. Anche se è stato in gran parte tralasciato dal marketing di Infinity Castle in Occidente, il titolo giapponese include il sottotitolo “Parte 1: Akaza Returns”. Aspettati che la Parte 2 abbia un titolo simile, con la Parte 3 che porterà a termine l’intera storia di Demon Slayer poco dopo.

Dove guardare Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2

Dato lo straordinario successo al botteghino di Demon Slayer Infinity Castle, non riusciamo a immaginare un mondo in cui Demon Slayer Infinity Castle 2 non finisca per essere distribuito esclusivamente nelle sale cinematografiche. Tuttavia, quasi sicuramente sarà disponibile in streaming su Crunchyroll diversi mesi dopo. Tenete d’occhio questo spazio (nel 2027, ammettiamolo).