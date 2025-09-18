Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito, la spiegazione di tutti gli Easter Egg presenti nel film

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito è il film anime più atteso che ha debuttato nel 2025. Si tratta del primo capitolo della trilogia cinematografica che conclude l’adattamento anime di Demon Slayer. Allo stesso modo, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito inizia con diversi riferimenti e easter egg tratti dal manga che non sono così facili da individuare nemmeno per i fan più accaniti.

Il creatore di Demon Slayer, Koyoharu Gotouge, ha inserito vari riferimenti e simbolismi nelle sue opere, con numerosi easter egg che gli spettatori possono cercare e che contribuiscono a rendere il film fresco e divertente. Questi easter egg in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito fungono da riferimenti che collegano il film al manga, e i fan adoreranno trovarli.

8 Il cambiamento nell’aspetto di Kiriya Ubuyashiki Sebbene molti fan possano pensare che Il Castello dell’Infinito sia la prima apparizione di Kiriya Ubuyashiki in Demon Slayer, in realtà è stato mostrato insieme alle sue sorelle sin dalla Selezione Finale sul Monte Fujikasane. Kiriya è diventato il 98° capo del clan Ubuyashiki, responsabile di guidare il Corpo degli Sterminatori di Demoni in battaglia dopo il sacrificio di suo padre. Il motivo per cui Kiriya si vestiva da donna prima di succedere al clan è stato rivelato nel Fanbook ufficiale di Demon Slayer. Solo un figlio del clan Ubuyashiki sopravvive fino all’età adulta e viene cresciuto come una donna fino all’età di 13 anni a causa della sua costituzione cagionevole. Tuttavia, è facile distinguere Kiriya dalle sue sorelle grazie ai suoi capelli neri. LEGGI ANCHE: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito ha una scena dopo i titoli di coda?

7 L’arte demoniaca del sangue di Doma era stata preannunciata nell’anime Durante la riunione dell’Upper Moon nell’episodio 8 di Demon Slayer: Hashira Training Arc, si può vedere che le lampade emettono momentaneamente una luce blu prima di spegnersi all’arrivo di Doma. Più che uno strumento per creare suspense, questo è collegato all’arte demoniaca del sangue di Doma, la criocinesi, che gli permette di manipolare il ghiaccio, come rivelato in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito. Ciò suggerisce che il freddo che circonda Doma fa spegnere le lampade all’interno dell’Infinity Castle. Ciò è evidente dal fatto che il palazzo di Doma è l’unico luogo privo della caratteristica illuminazione della fortezza demoniaca, che presenta varie tonalità di blu grazie a un grande giardino acquatico. Sebbene i suoi poteri glaciali possano essere correlati alla natura fredda e priva di emozioni di Doma, i vari motivi a forma di loto che lo circondano rappresentano l’illuminazione e sono spesso associati al buddismo. Ciò è legato al fatto che Doma inganna i suoi fedeli ed è venerato come una figura religiosa.

6 Zenitsu dice addio a suo nonno Proprio come Urokodaki aveva avvertito Tanjiro, se Nezuko avesse mai fatto del male a qualcuno, Jigoro Kuwajima sarebbe morto dopo aver commesso il seppuku, il modo in cui nell’era Taisho gli spadaccini si assumevano la responsabilità delle loro azioni. Tuttavia, l’ex Hashira del Tuono non ha chiesto aiuto, probabilmente per impedire che altri venissero a conoscenza del motivo e per evitare di disonorare l’eredità del Respiro del Tuono. Inoltre, nella scena emozionante in cui Zenitsu parla con suo nonno Jiworo, c’è un fiume che li separa. Ciò significa che, sebbene Zenitsu fosse in fin di vita, non era in grado di raggiungere il suo maestro perché Yushiro lo stava curando, dato che il fiume Sanzu è conosciuto come il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti in Giappone.

5 La spada di Kaigaku non è ciò che sembra Sebbene sembri che Kaigaku continui a usare la sua spada nichirin dai tempi in cui faceva parte del Corpo dei Demoni Assassini, in realtà è fatta con la sua stessa carne. Questo è stato rivelato nel Demon Slayer Official Fanbook, che indica che anche da demone, Kaigaku ha insistito nel continuare a considerarsi uno spadaccino. Per questo motivo, Kaigaku ha deciso di dare alla sua spada di carne la forma di una nichirin e di continuare a usare le diverse forme del Respiro del Tuono, ma potenziate con la sua Arte Demoniaca del Sangue, ad eccezione della prima forma usata da Zenitsu, l’unica che Kaigaku non è mai riuscito a padroneggiare. Ciò indicava le scarse basi di Kaigaku, suggerendo che fosse uno spadaccino sbilanciato.

4 Lo stile di respirazione non acquatico di Murata Murata è un tipo diverso di utilizzatore della respirazione. Murata è diventato un personaggio ricorrente nell’anime dall’arco narrativo del Monte Natagumo, ma nella sua apparizione in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito, si scopre che usa la respirazione acquatica quando attacca un demone che cerca di proteggere Yushiro e Zenitsu. Sebbene gli stili di respirazione di Demon Slayer non si materializzino come mostrato nell’anime, poiché il manga afferma che le persone pensano di poter vedere e sentire i vari attacchi, la respirazione dell’acqua di Murata è così debole da non essere affatto visibile. Ciò contrasta con altri noti utilizzatori della respirazione dell’acqua, come Tanjiro e Giyuu. Tuttavia, sebbene Murata abbia imparato tutte e dieci le forme dello stile Respirazione dell’Acqua da un maestro diverso da Urokodaki, la sua mancanza di rappresentazione visiva può essere attribuita alla sua scarsa abilità con la spada. Questo è stato rivelato in un extra del manga ed è stato preso in considerazione nell’adattamento di Demon Slayer: Infinity Castle.

3 Il passato di Kaigaku è legato allo Hashira della Pietra Durante il suo combattimento contro Zenitsu, i ricordi di Kaigaku mostrano un gruppo di bambini intravisti all’interno di un tempio. Questa scena allude al fatto che Kaigaku era uno degli orfani accuditi da Gyomei Himejima, lo Hashira della Pietra, secondo la sua storia raccontata nell’episodio 7 dell’arco narrativo Demon Slayer Hashira Training Arc. Inoltre, rivelando per la prima volta l’aspetto umano di Kaigaku, che era stato mostrato solo di spalle durante i flashback di Zenitsu, si conferma che era il ragazzo che tradì Gyomei, causando la morte della maggior parte degli orfani del tempio per mano di un demone. Questo è stato affrontato in un extra nel 17° volume del manga Demon Slayer, dove si afferma che Kaigaku uscì di notte, violando le regole di sicurezza. Dopo che i bambini minacciarono di dire a Gyomei che stava rubando denaro dal tempio, lui scappò e non era presente durante l’attacco. Gyomei non lo scoprì all’epoca a causa della sua cecità.

2 L’arte demoniaca del sangue di Akaza lo collega alla sua amata L’arte demoniaca del sangue di Akaza non è solo una delle più potenti in Demon Slayer, ma anche una sottile forma di presagio del suo passato quando era umano. Osservando attentamente, il motivo sotto i piedi di Akaza quando usa la morte distruttiva è una bussola con la forma di un fiocco di neve. Il fiocco di neve è legato a Koyuki, l’ex fidanzata di Akaza, che utilizzava una forcina dalla forma simile. Inoltre, gli attacchi di Akaza prendono il nome dai fuochi d’artificio, e in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito è stato rivelato che quando era Hakuji, è andato a vedere uno spettacolo pirotecnico con Koyuki dopo aver aspettato tre anni che lei si riprendesse. Questa scena è stata un momento importante per Hakuji e Koyuki, in cui hanno deciso di stare insieme, dimostrando che anche dopo essere diventato Akaza, lui ha mantenuto la sua essenza umana grazie al legame con la sua amata. Un altro esempio è come Doma ha rivelato in precedenza che Akaza aveva scelto di non mangiare mai le donne.