Ana de Armas torna allo spionaggio con una nuova serie Apple TV+ dopo James Bond

Di Redazione

-

Ana de Armas
Ana de Armas - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Dopo aver conquistato il pubblico internazionale con la sua intensa interpretazione in No Time to Die, Ana de Armas è pronta a tornare nel mondo dello spionaggio con una nuova serie targata Apple TV.

L’attrice cubana, che nel film di James Bond aveva interpretato l’agente Paloma al fianco di Daniel Craig, si prepara ora a guidare un nuovo progetto seriale ad alto tasso di tensione e azione. Secondo le prime anticipazioni, la serie sarà un thriller spionistico con forti elementi psicologici, in linea con la recente strategia Apple di puntare su produzioni premium a vocazione internazionale.

Un ritorno naturale dopo il successo in 007

La partecipazione di Ana de Armas in No Time to Die era stata breve ma memorabile, tanto da spingere molti fan a chiedere uno spin-off dedicato al suo personaggio. Il suo ritorno nel genere spy appare quindi come un’evoluzione coerente della sua carriera, che negli ultimi anni l’ha vista alternare blockbuster e progetti più autoriali.

Apple TV+ continua così a rafforzare la propria offerta nel segmento thriller, dopo titoli di successo come Slow Horses e Tehran. L’ingaggio di una star del calibro di de Armas conferma la volontà della piattaforma di investire su volti riconoscibili per attrarre pubblico globale.

Un 2026 centrale per l’attrice

Il nuovo progetto seriale si inserisce in un periodo particolarmente intenso per Ana de Armas, attesa anche in produzioni cinematografiche di rilievo. La sua versatilità, capace di spaziare dal dramma alla commedia fino all’action, la rende una delle interpreti più richieste del momento.

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali su trama, titolo o data di uscita della serie, ma l’annuncio ha già acceso l’interesse degli appassionati del genere.

Il ritorno allo spionaggio potrebbe consolidare definitivamente Ana de Armas come una delle nuove icone femminili del thriller internazionale.

