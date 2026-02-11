Il reboot di Stargate su Prime Video riceve un aggiornamento entusiasmante da una star storica

Il nuovo Stargate targato Amazon MGM Studios muove ufficialmente i primi passi concreti. Dopo l’annuncio del novembre 2025, che confermava il via libera a una nuova serie originale destinata a Prime Video, arriva ora un aggiornamento direttamente da uno dei volti più amati del franchise.
Il progetto, descritto come “un nuovo capitolo audace” dell’iconica saga sci-fi, è sviluppato da Martin Gero, già produttore esecutivo di Stargate Atlantis. I dettagli su trama e casting restano riservati, ma un primo segnale positivo arriva dall’apertura della writers’ room.
Joe Flanigan entra nella writers’ room (ma niente spoiler)
Durante un’intervista al canale YouTube Dial the Gate, Joe Flanigan, interprete di John Sheppard in Stargate Atlantis, ha rivelato di essere stato invitato personalmente da Gero a visitare la stanza degli sceneggiatori a Los Angeles.
L’attore ha però precisato che eventuali accordi di riservatezza gli impediranno di condividere informazioni concrete. Il coinvolgimento di Flanigan, tuttavia, suggerisce che il reboot potrebbe mantenere un legame con la storia del franchise, magari con riferimenti o ritorni simbolici.
Un’eredità importante per Amazon
Il franchise nacque con il film Stargate, diretto da Roland Emmerich e interpretato da Kurt Russell e James Spader, capace di incassare quasi 200 milioni di dollari al box office. Da lì si svilupparono numerose serie televisive, tra cui la longeva Stargate SG-1, andata in onda dal 1997 al 2007.
Oltre a Atlantis, l’universo si è espanso con Stargate Universe, Stargate Origins e altri progetti, dimostrando una capacità di evoluzione costante.
Il nuovo reboot rappresenta quindi una sfida ambiziosa per Amazon MGM Studios, chiamata a rilanciare un marchio storico per il pubblico globale di Prime Video. Resta da capire se vedremo volti noti del passato tornare sullo schermo, ma il coinvolgimento di figure chiave dietro le quinte è già un segnale incoraggiante.
Per ora, i fan possono solo attendere ulteriori dettagli su casting e data di uscita.