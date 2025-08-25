Elvis, la storia vera: quanto è accurata e cosa cambia il film con Austin Butler

Data la figura iconica al centro del film biografico di successo, molti fan si chiedono quanto sia accurato il film Elvis. Il film di Baz Luhrmann offre uno sguardo ostentato sulla vita di Elvis Presley e, come in ogni progetto di Luhrmann, l’accuratezza inevitabilmente cede il passo allo spettacolo. Raccontato attraverso flashback dal punto di vista del colonnello Tom Parker (Tom Hanks), Elvis ripercorre la carriera del Re, dagli esordi nell’anonimato fino a diventare un’icona internazionale. Elvis è stato un successo al botteghino e ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui le nomination per Austin Butler come miglior attore e miglior film. Tuttavia, l’accuratezza del film è ancora in discussione.

Sebbene il rapporto tra Elvis Presley e il colonnello Tom Parker fosse certamente teso, e persino conflittuale, Elvis non fornisce una rappresentazione completa del loro tempo insieme. Alcune scene sono completamente inventate o stravolgono gli eventi per adattarli alla narrazione di Parker come antagonista assoluto. Ma questo non è l’unico aspetto in cui il film su Elvis Presley si prende delle libertà con la verità. Sia per quanto riguarda il percorso artistico di Elvis che la sua personalità come uomo, Elvis è colpevole di semplificare eccessivamente per assecondare la storia quasi idolatra di Luhrmann.

Il colonnello Tom Parker di Elvis cambia

Il personaggio di Tom Hanks è reso il cattivo della storia

Molti dei cambiamenti nel film su Elvis Presley ruotano attorno al controverso colonnello Tom Parker. Secondo la sua rappresentazione nel film, Parker era una figura quasi completamente venale ed egoista che, in molti casi, ha dato suggerimenti che avrebbero potuto avere conseguenze disastrose, se non fosse stato per l’intervento istintivo di Elvis. Ad esempio, relativamente all’inizio del film, Parker cerca di convincere Elvis a moderare alcuni aspetti della sua performance per soddisfare i settori più conservatori.

In un’intervista (tramite Variety), la biografa Alanna Nash ha smentito diverse affermazioni di Elvis sul suo manager. Per quanto riguarda il desiderio di Parker di attenuare alcune delle esibizioni più osé del cantante, Nash sottolinea che era vero il contrario:

Gli piaceva che Elvis facesse ciò che attirava la gente nel grande tendone. Ascoltate, questo tizio non era uno stupido! Parker adorava che Elvis fosse come uno spogliarellista… come le ragazze del circo. Questo faceva vendere i biglietti!

Allo stesso modo, Nash ha respinto l’affermazione secondo cui Parker fosse stato minacciato dal governo nel tentativo di fermare le controverse esibizioni di Elvis come “una totale e inequivocabile sciocchezza”, sottolineando ulteriormente le discrepanze tra il film e i fatti storici.

Come Elvis cambia Elvis Presley stesso

L’interpretazione di Austin Butler sorvola su molti aspetti della vita di Elvis

Mentre rappresentare il colonnello Tom Parker come un cattivo senza ambiguità è probabilmente il cambiamento più evidente di Elvis, il film si prende anche delle libertà con Elvis Presley stesso. In particolare, il film gioca con alcune delle influenze musicali più importanti del vero Elvis, così come con le relazioni che lo hanno plasmato. Ad esempio, Nash spiega che non è vero che le influenze musicali più importanti di Elvis fossero esclusivamente nere, come suggerisce il film.

“Elvis aveva altrettante influenze bianche e già in seconda media aveva annunciato che avrebbe cantato al Grand Ole Opry. Ricordate, da bambino partecipò a un concorso per talenti cantando ‘Old Shep’ — cantare di cani morti è quanto di più country ci possa essere.”

Questo evidenzia come, quando si tratta della genesi dell’innegabile talento di Presley, Elvis a volte semplifichi eccessivamente. Ci sono anche numerosi cambiamenti apportati al personaggio di Elvis come uomo. Un aspetto che Elvis sorvola è la sua complicata storia sentimentale. Sebbene sua moglie Priscilla abbia un ruolo di primo piano, le compagne successive come Ginger Alden e Linda Thompson vengono completamente ignorate, presentando una versione grossolanamente semplicistica della vita sentimentale del Re.

Si può anche sostenere che il film sorvoli sull’inappropriatezza delle avance di Presley quando l’allora Priscilla Beaulieu aveva solo 14 anni, con Nash che descrive la rappresentazione sullo schermo come “edulcorata”. Il film cerca di dipingere la coppia come protagonista di una storia d’amore epica e commovente senza affrontare gli aspetti problematici. Data la partecipazione di diversi membri della famiglia Presley in questo film, non sorprende che sia stato adottato questo approccio. Di conseguenza, sebbene Elvis fornisca alcune informazioni sull’uomo, non c’è dubbio che il suo approccio sia ben lontano da quello di un documentario.

La storia vera di Elvis e il Servizio Militare

Il periodo militare di Elvis fu una trovata pubblicitaria?

Il periodo trascorso dall’amato cantante nell’esercito è un altro punto discutibile. Quando Elvis era già diventato una grande star, fece notizia dopo essere stato arruolato e aver prestato servizio nell’esercito come soldato semplice. Il film suggerisce che il servizio militare di Elvis sia stato frutto di un accordo con il governo per evitare la prigione per i suoi atti indecenti sul palco. La realtà è forse più interessante, soprattutto per quanto riguarda il colonnello Parker, poiché l’intero scenario è stato pianificato da lui come una trovata pubblicitaria per far apparire Elvis come un vero americano, come spiega Nash:

Voleva che Elvis non andasse nei servizi speciali, dove l’esercito era felice di metterlo, ma che prestasse servizio come qualsiasi altro soldato. Questo avrebbe smussato gli spigoli della sua immagine e lo avrebbe riportato ad essere il ragazzo americano perfetto per l’intrattenimento familiare insieme a Frank Sinatra. Tutto questo per renderlo un idolo pop amato da tutti, non un rocker pericoloso e lugubre.

La versione cinematografica degli eventi suggerisce che Parker fosse d’accordo con l’idea, poiché gli avrebbe permesso di continuare a guadagnare soldi con Elvis senza preoccuparsi troppo del pericolo che il giovane avrebbe affrontato in guerra. Tuttavia, la vera ragione dietro a tutto questo è la stessa, ma in modo più sinistro, poiché Parker usa l’idea della guerra e dei soldati che combattono per amplificare l’immagine di Elvis, senza pensare minimamente all’uomo stesso.

Lo speciale natalizio di Elvis

Lo speciale natalizio ebbe luogo nel 1968

Uno dei momenti cruciali del film è la registrazione dell’iconico speciale natalizio di Elvis nel 1968. Il film suggerisce che l’assassinio di Robert F. Kennedy avvenne durante le riprese dello speciale, influenzando Elvis al punto da spingerlo a provare un nuovo approccio. Invece del semplice spettacolo natalizio voluto dal colonnello Parker, Elvis cantò le sue hit, dando vita a una delle sue esibizioni più emozionanti che contribuì al suo ritorno sulle scene.

In realtà, l’assassinio di RFK avvenne durante le prove dello spettacolo e non durante le registrazioni. Nonostante il film lo presenti come un momento cruciale in cui Elvis si ribella a Parker e lo sfida, secondo Peter Guralnick, autore di diversi libri su Elvis Presley, Parker era d’accordo con la versione di Elvis dello speciale fin dall’inizio.

Priscilla aiuta Elvis a entrare in clinica

Priscilla commenta la lotta di Elvis contro la dipendenza

Oltre a modificare alcuni degli aspetti più problematici del matrimonio tra Elvis e Priscilla, il film esalta anche il ruolo di lei nella vita di Elvis dopo il divorzio. Priscilla è descritta come una presenza forte nella vita di Elvis e come l’opposto morale del colonnello Parker, che era invece un’influenza negativa. Questo aspetto è rafforzato nel film dal momento in cui lei aiuta Elvis a cercare aiuto per la sua dipendenza e a entrare in riabilitazione. Tuttavia, Nash suggerisce che questo non sia accurato:

“Priscilla non era così coinvolta con Elvis dopo il loro divorzio come vorrebbe far credere oggi.”

Quando le è stato chiesto in precedenza perché non avesse fatto pressione su Elvis affinché cercasse una cura per la sua dipendenza, Priscilla ha risposto:

“Elvis non avrebbe reagito a un intervento più di quanto avrebbe fatto a una richiesta di smettere di cantare.”

Ancora una volta, il film apporta delle modifiche per rendere la storia d’amore tra Elvis e Priscilla una parte più toccante ed essenziale della sua vita. Sebbene la loro storia d’amore fosse certamente un aspetto importante della sua vita che avrebbe dovuto essere trattato, il ruolo che lei ha avuto nella storia dopo il loro divorzio sembra essere stato esagerato.

La residenza a Las Vegas di Elvis

Il periodo di Elvis a Las Vegas potrebbe essere stato legato al gioco d’azzardo di Parker

La carriera di Elvis nel film giunge più o meno al termine quando accetta di esibirsi a Las Vegas. Il film suggerisce che questa sia stata un’altra nefasta iniziativa del colonnello Parker, che ha anteposto i propri interessi alla carriera di Elvis. Il film suggerisce che Parker abbia organizzato l’esibizione di Elvis all’International Hotel per saldare i propri debiti di gioco con la mafia.

Sebbene molte delle controversie su Parker in Elvis siano esagerate, Nash non smentisce apertamente questo particolare, confermando che Parker era un noto giocatore d’azzardo e che probabilmente doveva una grossa somma all’International Hotel, con voci di un accordo stretto con mafiosi locali.

Il licenziamento del colonnello Parker

Elvis ebbe davvero un crollo nervoso sul palco

Il rapporto tra Elvis e Parker giunge a una fine burrascosa nel film, quando Elvis si esibisce sul palco dell’International Hotel, denunciando prima lo status di immigrato clandestino di Parker, motivo per cui questi gli aveva impedito di andare in tour all’estero. Poi licenzia Parker mentre è ancora sul palco. Anche se l’evento non è mai avvenuto, era basato almeno in parte sulla realtà.

Elvis ha davvero avuto un crollo nervoso sul palco durante uno dei suoi spettacoli, in cui ha pubblicamente criticato l’International Hotel per aver licenziato un dipendente con cui Elvis era in buoni rapporti, secondo Nash. Lei continua spiegando che Elvis e Parker hanno litigato dopo lo spettacolo, ed è allora che Elvis ha licenziato il suo manager.

Quanto è accurato Elvis?

Elvis può essere apprezzato per le sue performance e il suo stile piuttosto che per l’accuratezza

Per molti versi, giudicare Elvis in base alla sua fedeltà storica è un errore. Il film è più interessato a ricreare l’energia e la vitalità delle performance della sua star che a riproporre fatti della sua vita. Tuttavia, anche se la verità è a volte distorta, il film non è completamente lontano dalla realtà. Ad esempio, anche se le circostanze relative al periodo di servizio militare di Elvis (che ha interrotto la carriera musicale e recitativa di Presley) sono state modificate, è chiaro che Parker tirava le fila dietro le quinte.

Allo stesso modo, Parker era un giocatore d’azzardo incallito che probabilmente ha fregato milioni di dollari al suo cliente, portando all’astio che ha caratterizzato il loro rapporto negli ultimi anni. Inoltre, Parker era davvero determinato a impedire a Elvis di andare in tour all’estero, in parte perché non aveva un passaporto statunitense a causa del suo status di immigrato, e ha messo il padre di Elvis, Vernon, come manager fantoccio in modo da poter controllare tutto dietro le quinte.

Ciò dimostra che, sebbene Elvis non sia sicuramente un racconto perfetto della vita di Presley, il film biografico di Luhrmann contiene abbastanza verità da renderlo avvincente sia come opera d’arte che come versione della storia.

Luhrmann ha frainteso il punto di vista degli artisti neri su Elvis

Il legame di Elvis con la musica nera rimane controverso

Il tema del successo di Elvis è molto dibattuto tra gli artisti neri, cosa che Baz Luhrmann non ha affrontato nel nuovo film su Elvis Presley. Sebbene il film commenti il fatto che Presley “suona” più come un artista nero, Elvis non approfondisce necessariamente il modo in cui la comunità nera percepisce questa appropriazione. In definitiva, i musicisti neri rimangono divisi sul successo di Elvis nel mondo della musica, con alcuni che sostengono che abbia sfruttato altri artisti neri e altri che affermano che si sia meritato la sua fama. Ray Charles ha parlato della fama di Elvis ed è stato particolarmente critico nei confronti dell’autoproclamato Re.

In un’intervista con Bob Costas alla NBC, Charles ha commentato: “Conosco troppi artisti che sono molto più grandi di lui. Lui faceva il nostro tipo di musica. Quindi perché diavolo dovrei essere così entusiasta?“.

Sebbene Ray Charles non ami particolarmente Elvis, il film Elvis ha descritto accuratamente il rapporto tra lui e B.B. King. Nell’autobiografia di King, Blues All Around Me, il prolifico artista ha detto:

”Elvis non ha rubato la musica a nessuno. Aveva solo una sua interpretazione della musica con cui era cresciuto, come tutti. Penso che Elvis fosse una persona integra”.

Quindi, dato che la comunità nera rimane divisa sul successo musicale di Presley, il film Elvis ha avuto la possibilità di esplorare questa dicotomia di opinioni, ma per qualche motivo ha scelto di non farlo.

La versione di Elvis interpretata da Austin Butler ha vinto un Golden Globe e ricevuto una nomination all’Oscar

Elvis si è rivelato un ruolo di svolta per Butler a Hollywood

Sebbene il film Elvis non sia accurato nella sua interezza, ciò non ha impedito al film di scalare le classifiche e ricevere numerosi riconoscimenti. Una delle cose che Baz Luhrmann ama fare è rendere perfetto l’aspetto dei suoi film. Anche se il regista non è sempre accurato nelle sue visioni, è uno showman nel cuore. Questo ha aiutato il film durante le nomination agli Oscar.

Il film ha ottenuto diverse nomination per il look di Elvis, che era molto accurato rispetto ad altri aspetti del film. Per il look di Elvis stesso, Elvis ha ottenuto nomination per il trucco e l’acconciatura e per i costumi.

Tuttavia, come prevedibile, tutti gli occhi erano puntati sull’attore incaricato di dare vita all’iconico Elvis Presley nel film. Austin Butler ha trovato il ruolo della sua vita e ha offerto una performance trasformativa che gli è valsa la vittoria del Golden Globe come miglior attore in un film drammatico, seguita da una nomination all’Oscar come miglior attore. Anche il film stesso è stato nominato come miglior film, consolidando ulteriormente il suo successo. Sebbene non tutti i fatti riportati nel film siano accurati, i riconoscimenti dimostrano che Elvis ha catturato abbastanza della storia da rendere impressionante il biopic di una leggenda della musica.

I cambiamenti apportati sono stati positivi o negativi per il film?

Elvis ha evitato alcune dure realtà sull’eredità del cantante

Per quanto riguarda l’accuratezza di Elvis come resoconto della vita dell’iconico cantante, è ovvio che sono state prese alcune libertà. È normale che un film basato su una storia vera modifichi alcuni elementi, ma la domanda è sempre se le inesattezze siano gravi e se rendano il film migliore. Nel caso di Elvis, la questione è complicata, soprattutto perché Elvis è un personaggio complesso.

L’approccio di Baz Luhrmann presenta Elvis come un personaggio più grande della vita, elevandolo a uno status venerato, che si addice alla sua eredità e alla sua popolarità. Questo tono contribuisce anche a vendere il film come qualcosa di distaccato dalla realtà e quindi non vincolato a ogni singolo fatto. Tuttavia, rendere Elvis un’entità quasi perfetta nel film rende il biopic un po’ annacquato, piuttosto che qualcosa che approfondisce gli aspetti contrastanti dell’eredità di Elvis.

Così com’è il film, Elvis era un uomo amato da tutti e la cui musica era celebrata per quello che era. Gli aspetti oscuri della sua vita vengono mostrati, ma vengono suggeriti come colpa del malvagio Colonnello Parker, sollevando Elvis da ogni responsabilità. Allo stesso modo, gli aspetti problematici della sua vita, come il matrimonio con Priscilla, che non possono essere attribuiti a Parker, vengono presentati senza controversie.

Se sia stato giusto cambiare questi elementi è una discussione diversa, ma il fatto è che Elvis avrebbe potuto essere un biopic più interessante se non avesse venerato così tanto il suo soggetto.