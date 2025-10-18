Fantasmi di guerra (She Walks in Darkness ), la spiegazione del finale

Diretto da Agustín Díaz Yanes, Fantasmi di guerra (She Walks in Darkness ) di Netflix segue Amaia, una giovane ufficiale della Guardia Civil spagnola che da un decennio vive nel sud della Francia come agente sotto copertura all’interno dei ranghi dell’ETA, il gruppo separatista basco. Dopo essere entrata gradualmente nei circoli più profondi del gruppo, la protagonista usa tutto il suo potere per portare a termine la sua missione e scoprire i segreti custoditi dall’organizzazione terroristica. Tuttavia, questa doppia vita, unita all’orrore di cui è testimone come membro dell’ETA, inizia a pesare su Amaia. Questo thriller di spionaggio esplora in profondità come i confini tra giusto e sbagliato diventino sfumati quando i percorsi della violenza e della giustizia si fondono, con conseguenze per la persona che si trova al bivio. Man mano che la fine della missione si avvicina, gli eventi prendono nuovamente una piega inaspettata, gettando Amaia in una situazione di vita o di morte.

Cosa succede in Fantasmi di guerra (She Walks in Darkness) ?

Il film inizia con Amaia che consegna le chiavi a due uomini in un’auto, che poi escono in strada e assassinano un personaggio politico in pieno giorno. Amaia, un’insegnante, è scioccata da questo sviluppo, e la spirale che ne segue riporta indietro il tempo di quasi due anni. Scopriamo che la sua vera identità è Amaya Mateos Gines e che è un’agente della Guardia Civil spagnola diventata spia. Il suo compito è quello di infiltrarsi nelle file del gruppo terroristico noto come ETA, il cui obiettivo finale è la separazione dei Paesi Baschi dalla Spagna. Il suo obiettivo principale, a tal fine, diventa Begona Landaburu, una leader dell’ETA che gestisce anche una scuola, dove Amaia trova lavoro. Da lì, le due entrano gradualmente in contatto e la protagonista diventa parte del gruppo terroristico con il compito di collegare elementi e strategie essenziali. Durante questo periodo, mantiene regolarmente i contatti con la polizia, scambiando informazioni attraverso sacchi della spazzatura.

Man mano che l’operazione segreta si intensifica, Amaia si ritrova sempre più coinvolta nelle attività dell’ETA, che spesso portano alla morte di diversi personaggi famosi e politici. Desiderosa di rendersi utile, la protagonista individua il prossimo obiettivo del gruppo, un sergente che in realtà è stato selezionato e addestrato dalla Guardia Civil. Nel tentativo fallito di assassinio che segue, Amaia viene quasi sconfitta dal sergente e deve sparargli al petto. L’uomo sopravvive, ma l’incidente la lascia scossa e dubbiosa sulla sua nobile causa, spingendola ad abbandonare prematuramente la missione e l’ETA. Questa separazione, tuttavia, è di breve durata, poiché in poco tempo si ritrova nuovamente coinvolta nell’organizzazione. Questa volta la posta in gioco è ancora più alta e, con molti membri arrestati a destra e a manca, Amaiya e Begona sono costrette a fuggire in Francia, che era il piano della Guardia Civile fin dall’inizio.

Una volta in Francia, Amaia assume il ruolo di autista, trasportando uno dopo l’altro i membri importanti dell’ETA in luoghi sempre più appartati. Comincia a disegnare mappe mentali di queste occasioni, individuando la posizione di molti dei nascondigli e dei membri. Tuttavia, le perdite crescenti costringono l’ETA a riconsiderare la possibilità che ci sia una talpa sotto copertura. Prima che le cose tornino ad Amaiya, viene scoperta un’altra talpa, che lavora per i servizi segreti, e viene uccisa brutalmente proprio davanti a lei. Tuttavia, questo non impedisce ad Amaia di continuare le sue coraggiose immersioni nei segreti dell’ETA, che la portano alle coordinate esatte del più grande nascondiglio dell’ETA, chiamato Txernobel. Questo, insieme all’arresto di diversi nomi importanti, porta il gruppo a rendersi conto che ci sono ancora nemici all’interno e, di conseguenza, il tempo stringe per Amaia.

La spiegazione del finale: Amaia viene catturata dall’ETA? Sopravvive?

Nella sequenza finale di Fantasmi di guerra (She Walks in Darkness), Amaia rischia di essere scoperta come la talpa che ha creato problemi all’ETA fin dall’inizio. Dopo una lunga indagine all’interno dei propri ranghi, Anboto scopre che la protagonista, che lavora come autista del gruppo terroristico, ha fornito informazioni alla Guardia Civile spagnola. Questa rivelazione richiede un’azione immediata e Anboto invia uno dei suoi mercenari per portare a termine il lavoro con il pretesto di un nuovo incarico di guida. Tuttavia, ciò che salva la vita di Amaia in questo scenario quasi fatale è il sistema prestabilito di codici di avvertimento ideato dal colonnello Sanchez, il suo capo e responsabile. In una scena precedente, aveva spiegato che la canzone italiana “Parole Parole” sarebbe stata trasmessa alla fine del programma radiofonico mattutino se la copertura di Amaia fosse stata scoperta. Quando arriva il momento della verità, Sanchez anticipa i tempi e trasmette la canzone nel bel mezzo del programma radiofonico, causando un’interruzione della comunicazione. Pensando rapidamente, fa seguire la versione francese della canzone trasmessa da una radio locale, allertando Amaia.

L’arrivo del mercenario coincide con il momento in cui Amaia sente la canzone e si rende conto della gravità della sua situazione. A quel punto, le sue opzioni si riducono sempre più, costringendola a fuggire di nascosto dalla casa e a correre a perdifiato verso la foresta. Quando il suo avversario se ne accorge, è già troppo tardi. Mentre Amaia corre attraverso la fitta vegetazione, la canzone aiuta a collegare diverse altre scene, trasformando la sequenza in un ricordo di tutto ciò che la protagonista ha sopportato. Dopo una corsa estenuante che spinge Amaia al limite, lei finalmente raggiunge di nuovo la strada e si ferma per riprendere fiato. La distanza che si è creata tra lei e l’ETA, insieme ai loro mezzi di trasporto limitati, indica che Amaia è ora libera, con la possibilità di tornare in Spagna che diventa sempre più credibile.

Mentre il colonnello Sanchez promette di catturare Amaia, l’incertezza della sua futura posizione nella Guardia Civil rende più ambigua la traiettoria della protagonista. È probabile che lei riesca ad arrivare al confine e ottenga l’aiuto della polizia spagnola e francese, potenzialmente allertandole su altri segreti che l’ETA custodisce al suo interno. Con il suo ritorno imminente, Amaia è destinata a tornare alle sue perenni domande sull’identità, questa volta con un passato inquietante ad esse legato. In una scena precedente, rivela la sua persistente solitudine e il suo desiderio di stringere nuove amicizie e riaccendere vecchi legami. Anche se la fine della sua operazione sotto copertura le offre la possibilità di fare tutto questo, il bagaglio emotivo e psicologico che ne deriva rende le cose ancora più complicate. Il fatto che Amaia continui a far parte della Guardia Civile o metta in discussione i metodi duri che spesso impiegano dipende interamente dalle trasformazioni che ha subito nel corso degli anni.

L’ETA cade? Anboto e Dagoki vengono arrestati?

Il fatto che Amaia riesca probabilmente a sfuggire alla loro presa è uno dei tanti colpi devastanti per l’ETA, che ne segnano l’imminente caduta. Nelle schede informative che seguono la scena finale, apprendiamo che la missione segreta, chiamata “Operazione Mayhem”, ha svolto un ruolo fondamentale nel portare alla luce molte delle debolezze dell’organizzazione terroristica. In particolare, le sue informazioni sulla posizione dei nascondigli dell’ETA privano il gruppo di gran parte della sua capacità offensiva. Questo processo di indebolimento è accelerato dall’arresto di diversi pianificatori e dirigenti di alto livello all’interno dell’ETA. Il conseguente colpo ai loro numeri e alla loro logistica diventa un fattore determinante nella loro caduta finale, come confermano le schede informative. Anche se non ci viene mostrato il momento esatto in cui l’ETA crolla o viene sconfitta dalle forze di polizia, la traiettoria stabilita supporta questa idea.

L’imminente sconfitta dell’ETA è esemplificata dall’arresto di Anboto e Dagoki, due dei leader e principali ideatori del gruppo terroristico, che vengono catturati in rapida successione. La sequenza si svolge parallelamente alla fuga di Amaia, legando narrativamente i due eventi. All’inizio del film, Sanchez rivela il suo piano di intercettare prima o poi la casa di Anboto, e lo sforzo di salvare la vita della protagonista probabilmente gioca un ruolo in questa rapida missione. Con le menti dell’ETA ora dietro le sbarre, il gruppo è sbilanciato e questi disordini interni portano a ulteriori conflitti esterni, non solo nei Paesi Baschi ma in molte parti d’Europa e oltre. Tuttavia, l’arresto di Anboto ha anche una dimensione microscopica, poiché sconvolge l’intero caso che il leader terrorista aveva costruito contro Amaia. Ritenendola troppo perfetta, Anboto ha tenuto costantemente d’occhio la protagonista, ma con l’arresto del primo, quella dinamica contorta giunge a una conclusione fuori dallo schermo.

Cosa succede al colonnello Sanchez? Viene processato per tortura?

Mentre il colonnello Sanchez ha aperto la strada al lavoro di Amaia come poliziotta e agente sotto copertura, la sua stessa consapevolezza di produrre informazioni viene messa in discussione. In particolare, un episodio del suo passato torna alla ribalta quando Sanchez viene a sapere di essere processato per tortura e abuso. In precedenza nel film, viene mostrato che la vasta conoscenza di Sanchez sui meccanismi interni dell’ETA deriva dal fatto che ha catturato uno dei suoi leader più importanti, Joseba Landaburu. Sua moglie conferma in seguito che le torture inflittegli sono state la potenziale ragione del suo suicidio. In questo modo, le accuse contro Sanchez chiudono il cerchio della storia, offrendo una critica equilibrata alla dimostrazione di atti disumani su tutta la linea. Tuttavia, dopo questa rivelazione, non abbiamo modo di conoscere la vita interiore e le lotte di Sanchez, il che rende il suo destino in qualche modo ambiguo.

Poiché Fantasmi di guerra (She Walks in Darkness) si conclude con Sanchez che mette sotto controllo alcuni dei membri e dei nascondigli più importanti dell’ETA, c’è una forte possibilità che le accuse contro di lui vengano ritirate alla luce dei suoi successi. Tuttavia, dato che ciò va contro i principi narrativi del film, una conclusione del genere è improbabile. Ha invece più senso che l’arresto dei terroristi sia un momento di chiusura per il colonnello, che porta al suo processo per tortura come conseguenza delle misure contorte intraprese. Ciò che rende la situazione più complessa è il suo innegabile amore per la sua nazione, ma ciò non giustifica né scusa gli orribili atti di violenza che compie sui prigionieri come Joseba per ottenere informazioni. In quanto tale, la conclusione del colonnello rappresenta un momento di riflessione che si applica alla storia più ampia, comprese le decisioni di Amaia.