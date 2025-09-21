Founders Day, la spiegazione del finale del film horror: chi è diventato sindaco di Fairwood?

Founders Day di Erik Bloomquist è una commedia horror slasher confusa che manca l’obiettivo. Il film cerca di essere politico, ma non riesce a dire nulla di profondo. Le elezioni del sindaco hanno tenuto occupati gli abitanti di Fairwood, una tipica cittadina americana. Mentre il sindaco Gladwell parlava di coerenza, Harold Faulkner prometteva di portare un cambiamento. La politica intratteneva gli adulti, mentre gli adolescenti erano impegnati a fare elaborati gesti romantici.

La figlia di Harold, Mellisa, e Allison Chambers erano innamorate, ma purtroppo Allison doveva trasferirsi a Raleigh per proseguire gli studi. Mellisa faticava ad accettare che quella fosse la fine della loro storia d’amore e supplicò Allison di restare. La frustrazione era evidente sul volto di Mellisa e, in modo del tutto inaspettato, un’auto si avvicinò al ponte e uno sconosciuto vestito da giudice afferrò Mellisa infuriata. Allison guardò impotente lo sconosciuto mascherato picchiare e uccidere Mellisa, e tutto ciò che poté fare in quel momento fu scappare per salvarsi la vita. Con un killer di massa in libertà, la città aveva bisogno di un leader che garantisse la sicurezza e la protezione di tutti i cittadini, ma chi sarebbe stato? Gladwell o Faulkner?

Adam era uno degli assassini?

Adam era smarrito dopo l’improvvisa scomparsa di sua sorella. Era molto legato a Mellisa e l’intero incidente lo aveva colpito profondamente. Alla fine si ipotizzò che Mellisa fosse stata assassinata, anche se il suo corpo non fu mai ritrovato. La sua ex fidanzata, Lily, simpatizzava con la sua situazione, ma temeva che il suo attuale fidanzato potesse trovare il suo comportamento un po’ troppo amichevole. Lily era la figlia del sindaco Blair Gladwell e si pensava che la loro relazione non avesse funzionato perché i loro genitori erano in competizione tra loro alle elezioni. Adam era disgustato nel vedere suo padre litigare con il padre di Allison, Thomas Chambers.

Harold non aveva mai approvato la sessualità di sua figlia e incolpava Allison per l’incidente. Adam aveva perso la fiducia in suo padre e cercava conforto in Allison. Lei era l’unica persona con cui Adam poteva parlare apertamente dei suoi sentimenti. Allison pensava che sarebbe stato meglio per loro stare in compagnia di altre persone e, ancora una volta, Adam faticò a tenere a freno i propri sentimenti quando incontrò Lily. Anche se era stato Adam a rompere con lei, sembravano ancora attratti l’uno dall’altra. Qualcosa impediva ad Adam di stare con Lily, ma il motivo alla base della sua decisione non era chiaro. Adam rimase quella notte a casa di Allison, cosa che in seguito scopriremo essere stata una mossa calcolata.

Lily rimase al teatro per pulire dopo la festa e mandò un messaggio ad Adam, esprimendo la sua speranza per la loro relazione. Lily sentì dei rumori strani e, sentendosi minacciata, attaccò con lo spray al peperoncino, solo per scoprire che erano Britt e Tyler che cercavano di farle uno scherzo. Proprio quando Lily pensava di aver risolto il problema, arrivò il vero assassino. L’assassino l’ha attaccata con lo spray al peperoncino, lasciandola temporaneamente cieca. Lo sconosciuto mascherato l’ha colpita ripetutamente e alla fine le ha tagliato la gola. Mentre Lily veniva uccisa al cinema, Adam ha detto ad Allison il motivo per cui aveva rotto con lei. Mellisa aveva visto Lily e Rob baciarsi dietro il cinema mentre lei e Adam stavano insieme. Adam non le ha mai detto che sapeva della loro relazione, ma non riusciva a superare il tradimento.

Durante il Founders Day, Ron trovò il corpo di Lily in un bidone della spazzatura e l’intera città cadde nel caos. La polizia aveva motivo di sospettare di Ron e, per evitare l’arresto, lui fuggì per salvarsi la vita. Il killer prese poi di mira Britt e Tyler, che stavano scontando una punizione a scuola. Anche Allison si trovava a scuola e sentì qualcuno scrivere con il gesso sulla lavagna. Seguì il rumore acuto e rimase scioccata nel vedere Adam che indossava il costume e scriveva la nota lirica che il killer lasciava come firma. Con il martelletto in mano, Adam seguì Allison.

Poiché lei aveva scoperto la verità, lui credette di non avere altra scelta che ucciderla. Allison corse fuori dalla scuola e trovò suo padre che la aspettava. Adam l’aveva afferrata, ma per fortuna Thomas venne in soccorso di sua figlia. Adam fu brutalmente assassinato e Thomas non subì alcuna azione legale perché si trattava di un atto di autodifesa. Ma era ovvio che Adam non era l’unico assassino. Allison era con Adam quando Lily fu uccisa, quindi qualcun altro doveva aver versato sangue. Adam non aveva mai considerato il fatto che sarebbe stato catturato e, mentre soffocava nel proprio sangue, tutto ciò che riuscì a dire fu che non era così che doveva finire. Troppo tardi, Adam!

Mellisa era viva o morta?

Il colpo di scena alla fine di Founders Day è stato rivelato quando Allison ha finalmente trovato il secondo assassino a casa sua. Dopo aver capito che il vice Miller mentiva sulla posizione di suo padre, Allison ha capito che non poteva fidarsi di lui. Ron era con Allison in quel momento e ha sparato a Miller quando questi ha tentato di attaccarlo. Allison non poteva fidarsi nemmeno di Ron, così lo lasciò sul ponte e tornò a casa in auto. Ben presto si rese conto che l’assassino era già in casa sua. Afferrò una torcia e un paio di forbici. La scena era stranamente romantica e l’assassino aveva lasciato ad Allison un biglietto in cui le chiedeva di guardare sotto il letto. Non appena Allison vide la maschera, pugnalò l’assassino, ma si scoprì che questi aveva vestito suo padre con il costume per ingannarla.

Il vero assassino finalmente si fece vivo e, con grande sorpresa di Allison, si rivelò essere la sua amante “defunta”, Mellisa. Mellisa spiegò che non solo era sopravvissuta all’aggressione, ma era stata lei a ideare il piano dell’assassino mascherato. I fratelli disprezzavano il padre ed erano stanchi di come lui dettasse le loro vite. La campagna elettorale e il suo desiderio di diventare sindaco avevano privato loro della libertà. Lei non era altro che un oggetto nella vita di suo padre e decise che era ora che gli adulti prendessero atto del loro dolore e della loro sofferenza.

Adam si unì al piano di Mellisa quando scoprì che Lily lo tradiva. Voleva affrontarla, ma Mellisa lo spinse a compiere un gesto estremo. Mellisa uccise Lily mentre Adam era a casa di Allison. In seguito pugnalò Blair Gladwell e uccise brutalmente suo padre per ottenere la sua vendetta definitiva. Era evidente che Mellisa non fosse mentalmente stabile, e non sorprende che, anche dopo tutto quello che aveva fatto, nel profondo sperasse che Allison la accettasse di nuovo. Allison non riusciva a fingere i propri sentimenti, e Mellisa annunciò che non aveva altra scelta che uccidere Allison e suo padre. Ma lo spettacolo non era ancora finito. C’era un altro attore in scena, e Mellisa voleva che fosse lui a commettere gli omicidi finali.

Chi c’era dietro l’intero massacro e perché?

Il burattinaio dietro il massacro di Founders Day era un insegnante di liceo e membro del consiglio, il signor Jackson. Non era sorprendente, considerando che era l’unico presente a scuola durante gli omicidi di Britt e Tyler. Anche se Adam li aveva uccisi, era sospetto che fosse completamente all’oscuro dell’incidente. Il signor Jackson aveva plasmato i suoi giocatori affinché facessero esattamente ciò che voleva. Mellisa e Adam odiavano il padre e, dopo aver avuto il cuore spezzato, Adam era anche determinato a punire Lily, e tutto ciò che l’insegnante doveva fare era spingerli un po’ a compiere un gesto estremo per vendicarsi. Quando Mellisa ha consegnato al signor Jackson il martelletto per pugnalare Allison, lui invece ha attaccato Mellisa con esso. Ha cercato di aiutare Allison a fuggire, ma Mellisa era assetata di sangue.

Durante il finale di Founders Day, Allison riuscì a sopraffare Mellisa e uccise la sua ex amante. Naturalmente, Allison aveva paura del signor Jackson, ma lui la confortò, affermando che non aveva alcuna intenzione di ucciderla. Alla fine, il signor Jackson rivelò che non aveva altra scelta che indulgere negli omicidi per realizzare il suo sogno di diventare sindaco di Fairwood. Uccidere Harold e Blair era l’unico modo per creare un posto vacante in carica. Ma allo stesso tempo, non poteva uccidere solo i candidati alle elezioni perché ciò avrebbe destato sospetti, quindi doveva uccidere anche alcuni adolescenti per far sembrare che fosse un caso.

Anche il vice Miller e Oliver Hull facevano parte del piano e anche loro aiutarono il signor Jackson al meglio delle loro possibilità. L’idea era quella di salvare Fairwood e, secondo il sistema ideato dai membri fondatori della città, in caso di posto vacante prematuro, sarebbe subentrato il consigliere più anziano. Il signor Jackson era sicuro di essere un candidato migliore di Blair e Harold e che avrebbe davvero servito gli interessi dei cittadini. Allison non aveva molta scelta. Poteva dire metà della verità e salvarsi la vita o rischiare tutto senza prove sufficienti a sostegno della sua affermazione, e alla fine scelse la prima opzione.

Cosa è successo ad Allison?

Un anno dopo la serie di omicidi, Allison riuscì ad andare al college. Non solo era una studentessa del primo anno, ma fu anche eletta presidente dell’Associazione Studentesca (SGA). Chiaramente, c’era qualcosa in Allison che la rendeva la candidata ideale. La vita le aveva insegnato abbastanza di politica e negoziazione, e forse tutto ciò aveva influito sul modo in cui si presentava. Promise di adempiere ai suoi doveri di presidente e di costruire un futuro insieme. Stranamente, il discorso di Allison era molto simile a quello del sindaco Jackson, forse a suggerire quanto l’incidente avesse influenzato la sua vita. Quella notte Allison aveva fatto una scelta: poteva lottare per la giustizia o optare per l’autoconservazione e vivere una vita tranquilla, ma anche dopo un anno i ricordi continuavano a tormentarla e spesso si ritrovava ad essere ansiosa senza un motivo apparente. Anche se aveva scelto la seconda opzione, una vita tranquilla e felice sembrava quasi impossibile per Allison.

Chi è diventato sindaco di Fairwood?

Il piano del signor Jackson ha avuto successo e, secondo le regole stabilite dai padri fondatori, è stato dichiarato sindaco di Fairwood. Il buon vecchio insegnante di liceo si è trasformato in un sindaco affabile che ha fatto promesse come tutti gli altri. Il signor Jackson giurò di dare priorità agli interessi dei cittadini, ma da quanto sembrava, non gliene importava nulla. Alla fine dei conti, aveva giocato sporco solo per diventare sindaco per default.

Il finale di Founders Day suggerisce che il signor Jackson abbia dato la priorità a se stesso rispetto a tutti gli altri e che fosse proprio come qualsiasi altro politico astuto. Mellisa e Adam erano le sue pedine e lui non aveva alcun rimorso per la loro morte. Nati in una famiglia di politici, erano stati ridotti a un ruolo, e questo era un motivo sufficiente per sentirsi frustrati, ma forse non avrebbero pensato all’omicidio se il signor Jackson non avesse incoraggiato la loro follia. Era stato lui a scatenare il caos e, naturalmente, solo lui poteva riportare l’ordine.