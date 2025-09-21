HomeTrailerL'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't, il trailer...
L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t, il trailer del film

Ecco il nuovo trailer ufficiale di L’Illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t, il sequel che chiude la trilogia dei Cavalieri che tornano in azione. Il film diretto da Ruben Fleischer vede protagonisti alcuni volti nuovi e altri di ritorno. Tra di essi: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt, con Rosamund Pike e Morgan Freeman

L’Illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t uscirà al cinema il 13 novembre 2025, distribuito in esclusiva per l’Italia di Leone Film Group in collaborazione
con Rai Cinema.

La trama di L’Illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t

I maghi del crimine sono tornati! Al loro fianco, una nuova generazione di illusionisti riscrive le regole dello spettacolo con numeri mozzafiato, colpi di scena e sorprese che sfidano l’immaginazione. Un’esperienza visiva che sul grande schermo si trasforma in spettacolo puro.

