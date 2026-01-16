Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2: la spiegazione del finale del film

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (leggi qui la recensione), l’ultimo film della saga di Harry Potter, ha visto la sconfitta di Lord Voldemort e il trionfo di Hogwarts, ma ha lasciato alcune domande senza risposta, dal motivo per cui Harry non è morto al motivo per cui ha spezzato la Bacchetta di Sambuco. Poiché la maggior parte del film era incentrata sulla battaglia di Hogwarts, le scene erano ricche di momenti di suspense, dolore per la perdita di alcuni personaggi importanti e desiderio che Harry vincesse il duello con Voldemort. Sebbene il loro viaggio non sia stato privo di tragedie, il Trio d’Oro ha raggiunto il suo lieto fine.

Quando il flash forward si è concluso e l’ultima inquadratura ci ha portato fuori dalla stazione di King’s Cross con Harry, Hermione e Ron che salutavano i loro figli, I Doni della Morte – Parte 2 è giunto al termine. Le scene finali del terzo atto del film mettono dunque in evidenza il vero significato di molti momenti importanti, come il fatto che Harry Potter non sia morto dopo la maledizione mortale di Voldemort e il motivo per cui è stato invece distrutto l’Horcrux.

Era importante che il pubblico comprendesse il significato più profondo di eventi chiave simili, come il momento in cui Harry ha gettato via la Bacchetta di Sambuco che avrebbe potuto essere il suo superpotere e il motivo per cui ha finito per dare a suo figlio il nome di Severus Piton il professore che lo ha maltrattato durante tutto il suo periodo a Hogwarts. Il finale di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 conferisce dunque un significato più profondo a queste scene. In questo articolo, andiamo ad approfondirlo ulteriormente.

Perché Harry non è morto nella Foresta Proibita

Attraverso i ricordi di Severus Piton nel Pensatoio, Harry Potter ha scoperto di essere uno degli ultimi Horcrux di Voldemort che dovevano essere distrutti. Questo lo ha portato alla Foresta Proibita per affrontare da solo Colui che non deve essere nominato, un finale di Harry Potter che molti stavano aspettando. Sebbene alla fine fosse logico che la Maledizione Mortale uccidesse l’Horcrux e non Harry, un’ulteriore spiegazione era ancorata al possesso della Bacchetta di Sambuco, poiché c’erano ancora speculazioni sui motivi per cui Harry non era morto.

Dopotutto, la maledizione avrebbe potuto uccidere Harry e lasciare Voldemort con il suo Horcrux o uccidere Harry e l’Horcrux con lui. Alla fine del film, Harry capisce che la Bacchetta di Sambuco appartiene a lui dopo aver disarmato Draco Malfoy, che in precedenza aveva disarmato Voldemort e aveva fatto sua la bacchetta per un breve periodo. Pertanto, poiché la Bacchetta di Sambuco non avrebbe ucciso il suo legittimo proprietario, ha finito per distruggere l’Horcrux dentro Harry, invece che Harry stesso.

L’altro significato dietro la sopravvivenza di Harry era la maledizione protettiva di Lily Potter che scorreva sia nel suo sangue che in quello di Voldemort. Infatti, la resurrezione di Voldemort includeva il sangue di Harry. Di conseguenza, mentre il sangue di Lily scorreva nelle vene di Voldemort, Harry Potter non poteva morire, il che spiega perché la Maledizione Mortale non ha posto fine alla sua vita.

Come l’incantesimo Expelliarmus ha ucciso Voldemort

Nel terzo e ultimo atto del film e della saga, Harry Potter si trova faccia a faccia con Voldemort completamente privo dei suoi malvagi Horcrux, mentre entrambi lanciano i loro incantesimi un’ultima volta nelle loro forme più vulnerabili. Sorgono dubbi su come un incantesimo innocuo come Expelliarmus possa porre fine alla vita di Voldemort, e la spiegazione risiede ancora una volta nel cuore della Bacchetta di Sambuco.

Quando i due lanciano i loro incantesimi l’uno contro l’altro, le maledizioni si scontrano in una scena girata magnificamente, con luci rosse e verdi simili a fiamme che si intrecciano. Il collegamento permette alla Bacchetta di Sambuco di legarsi a Harry, il suo legittimo proprietario. Poiché nel mondo magico una bacchetta di solito si ritorce contro il mago che ha scelto piuttosto che danneggiarlo, la Maledizione Mortale lanciata da essa rimbalza verso Voldemort e porta alla morte definitiva di Colui Che Non Deve Essere Nominato.

Il colpo fatale è stato descritto in un’altra spiegazione di Harry Potter relativa alla Bacchetta di Sambuco. Nei momenti finali sia del libro che del film, Harry sapeva di essere il vero padrone della Bacchetta di Sambuco. Pertanto, quando ha lanciato l’incantesimo Expelliarmus contro il fatale Avada Kedavra di Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato, ha capito che avrebbe riportato la Bacchetta di Sambuco nella sua mano e avrebbe fatto rimbalzare la Maledizione Mortale di Voldemort su di lui.

Qual è il significato del nome del figlio di Harry?

Nella scena finale, il film un salto in avanti di 19 anni e mostra Harry Potter e Ginny Weasley sposati che accompagnano il loro figlio alla stazione di King’s Cross per attendere la partenza dell’Hogwarts Express. Una volta inginocchiatosi per rivolgersi a suo figlio, Harry ha pronunciato il suo nome, Albus Severus Potter, e gli ha detto che era stato chiamato così in onore di due più grandi maghi di Hogwarts. Uno di loro era famoso e amato in tutta la saga, mentre l’altro era stato per lo più disprezzato fino alla fine.

È quindi era importante capire la decisione di Harry di chiamare il bambino come Severus Piton. Mentre era chiaro il motivo per cui Harry avesse chiamato suo figlio come Silente, il professore più potente di Hogwarts, la spiegazione dietro il secondo nome del giovane Potter fu rivelata quando il ricordo di Severus Piton nel Pensatoio divulgò l’amore eterno del professore per Lily Potter. Alla fine si sacrificò per il figlio di Lily, dopo averlo tenuto segretamente al sicuro per tutta la vita.

Questo ha completamente fatto riscoprire il personaggio, portando ad un completo cambio di atteggiamento nei suoi confronti. Andando a riguardare la saga con questa consapevolezza, Piton acquisisce infatti tutt’altro valore. Il significato del nome Albus Severus si è poi approfondito anche con il fatto che Severus Piton era un Serpeverde. in questo modo, Harry Potter è finalmente riuscito a rompere il tabù che circondava la casa che prima era considerata “solo per maghi malvagi”.

Il vero significato di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2

La serie di film di Harry Potter è stata un successo per oltre due decenni. È iniziata con La pietra filosofale e la sua visione leggera del mondo magico, e si è conclusa con il più cupo Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2, che ha chiuso il capitolo di una serie di otto film, ma ha anche portato spiegazioni alle domande irrisolte sull’universo magico creato da J.K. Rowling. È diventato chiaro perché Harry è sopravvissuto alla maledizione mortale, come è riuscito a disarmare e distruggere Voldemort, perché ha gettato via la Bacchetta di Sambuco, ed è stato rivelato il vero motivo per cui ha chiamato suo figlio Albus Severus.

Il finale dell’ultimo film di Harry Potter è stato il culmine che ha portato l’eroe a sconfiggere il cattivo e la conclusione della battaglia del bene che vince sul male. Harry che distrugge la Bacchetta di Sambuco ha rivelato che ha scelto la giustizia piuttosto che il potere, e la scena finale ha permesso all’eredità di Piton e Silente di continuare a vivere. Gli spettatori che hanno fatto parte del mondo magico per molto tempo avevano bisogno di rimanere in contatto con i personaggi e il mondo fantastico, poiché avevano trascorso anni vivendo indirettamente attraverso di loro. Pertanto, questi elementi del finale del film hanno fatto rivivere la magia e hanno permesso all’amata serie di continuare a vivere.

