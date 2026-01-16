Ferrari: la spiegazione del finale del film

Basato su un breve periodo della vita di Enzo Ferrari, il film Ferrari (qui la recensione) di Michael Mann si conclude con una devastazione, ma anche con una certa speranza. Ferrari descrive in dettaglio eventi realmente accaduti, bilanciando la vita personale di Enzo (Adam Driver) – tra cui la morte di suo figlio Dino, il suo matrimonio travagliato con la moglie Laura (Penélope Cruz) e la sua relazione con Lina Lardi (Shailene Woodley) – con quella della sua azienda, che attraversa una serie di prove difficili. Ferrari si conclude con un terribile incidente automobilistico durante la gara della Mille Miglia, mettendo sotto i riflettori Enzo Ferrari che lotta per mantenere a galla la sua azienda durante le crisi finanziarie.

Egli deve poi affrontare un ultimatum da parte di Laura: lei reinvestirà la sua quota della società se Enzo accetterà di non riconoscere Piero come suo figlio finché lei sarà in vita. Ferrari, d’altra parte, vuole vivere con Lina e Piero a Modena, e presenta quest’ultimo al figlio defunto, Dino, sulla sua tomba. Alla fine, Piero assume il cognome Ferrari, mentre Laura continua il suo matrimonio con Enzo fino alla morte. Enzo deve però anche affrontare le conseguenze del mortale incidente, che getta un’ombra negativa sull’azienda in un momento di crescenti problemi interni.

La spiegazione dell’incidente di Alfonso de Portago in Ferrari: quante persone sono morte?

Ferrari potrebbe non essere il miglior film di Michael Mann, ma l’incidente durante la Mille Miglia è senza dubbio uno dei momenti più scioccanti della sua filmografia. Alfonso de Portago, il promettente giovane pilota spagnolo, perse la vita nell’incidente all’età di 28 anni, insieme al suo copilota Edmund Nelson. Come descritto nel film, il devastante incidente uccise anche nove spettatori, tra cui cinque bambini. È un momento brutale e inquietante nel film di Michael Mann, ma aggiunge complessità al personaggio di Enzo Ferrari. In totale, quel giorno persero la vita undici persone.

Perché Laura odia la vita di Enzo con Lina nonostante le sue relazioni extraconiugali

Laura sapeva che Enzo aveva avuto diverse relazioni extraconiugali mentre stavano insieme, ma la sua vita con Lina era più un tradimento emotivo perché lui si era innamorato di lei. Laura apprezzava la vita che lei ed Enzo avevano costruito insieme, ma mentre era sempre consapevole di ciò che suo marito faceva con la loro azienda, il fatto che Enzo usasse parte di quei soldi per mandarli a Lina e al loro figlio Piero stava oltrepassando il limite della fiducia che Laura pensava di avere con Enzo.

Enzo si sentiva più libero con Lina, mentre il suo rapporto con Laura era teso e questo, in qualche modo, rendeva Laura amareggiata e arrabbiata. Il rapporto di Enzo con Lina era più di una semplice relazione extraconiugale e Laura sapeva che Enzo stava dando amore a un’altra quando non ne aveva più da dare a lei o alla loro vita insieme. Questo logorava Laura, e scoprire che la felicità di suo marito era essenzialmente altrove era un colpo emotivo devastante. Se invece Lina fosse stata solo un’avventura di una notte, Laura avrebbe provato meno dolore perché avrebbe saputo che il cuore di Enzo non era troppo lontano.

Il vero motivo per cui Laura non vuole che Enzo riconosca Piero

Laura stava ancora piangendo la morte di suo figlio Dino quando scoprì che Enzo aveva un altro figlio vivo, Piero, avuto da Lina, che le aveva nascosto per diversi anni. Laura non voleva che Enzo riconoscesse Piero dandogli il cognome Ferrari perché pensava che fosse irrispettoso nei confronti della memoria di Dino e della vita che lei ed Enzo avevano condiviso. Quello che il film non dice è che all’epoca il divorzio era illegale in Italia, quindi Enzo non poteva rivendicare legalmente Piero perché era ancora sposato con Laura e avrebbe continuato ad esserlo fino alla morte di lei.

Come è morto Dino Ferrari?

Dino Ferrari, nato Alfredo e chiamato così in onore del padre di Enzo, morì nel 1956 all’età di 24 anni. Il figlio di Enzo e Laura, che lavorava alla Ferrari e studiava ingegneria meccanica, morì di distrofia muscolare di Duchenne, e la perdita devastò la famiglia. Enzo era particolarmente legato a suo figlio, e la sua morte lo allontanò da Laura e dagli altri. Laura incolpò poi Enzo per la morte del figlio, ritenendolo distratto e disinteressato alla loro vita a causa della sua relazione con Lina e Piero, nonostante non esistesse una cura per la distrofia muscolare. Questa morte distrusse completamente il loro matrimonio, come mostrato nel film.

Perché le accuse di omicidio colposo contro Enzo Ferrari sono state ritirate

Durante la Mille Miglia del 1957, una gara su strada aperta che terminò ufficialmente nel 1961, l’auto di Alfonso de Portago ebbe uno scoppio di pneumatico e uscì di strada, causando la morte di nove persone oltre al pilota e al copilota; tra queste c’erano diversi bambini che stavano guardando la gara dal ciglio della strada. La Ferrari e il produttore di pneumatici Englebert furono accusati di omicidio colposo e negligenza. Enzo, in particolare, fu accusato di 11 capi d’imputazione per omicidio colposo.

Il processo durò quattro anni prima che Ferrari convincesse il giudice a chiamare degli ingegneri automobilistici per ispezionare le cause dell’incidente. Gli ingegneri conclusero che l’incidente non era stato causato da negligenza da parte di Ferrari, ma dai catarifrangenti. Enzo fu dichiarato innocente e assolto da tutte le accuse relative all’incidente. Una precedente giuria aveva accusato Ferrari di aver montato sulle sue auto da corsa pneumatici non adatti alle vetture stesse.

Il vero significato del finale di Ferrari e della decisione di Laura

Laura aveva chiesto a Enzo di firmare un assegno che le avrebbe garantito la sua quota della società, ma, contrariamente all’accordo che aveva stipulato con Enzo, Laura ritirò il denaro prima che lui potesse concludere l’accordo con Ford. Laura decide di reinvestire la sua quota nella Ferrari, prestando il denaro a Enzo in modo che potesse lottare per l’azienda che avevano costruito insieme, invece di cederla e perderne il controllo. Nonostante tutto il dolore emotivo e il tradimento che Laura provava, non voleva gettare via tutto ciò che lei ed Enzo avevano condiviso. La loro azienda era l’ultima traccia della loro relazione.

Il finale di Ferrari parla anche dei contrasti nella vita di Enzo Ferrari, delle sue difficoltà nel trovare un equilibrio tra la vita personale e il lavoro, del modo in cui il suo dolore influisce sul suo matrimonio e dell’ossessività con cui gestisce la sua azienda. È un uomo imperfetto, e il finale del film lo mette in evidenza, permettendogli di essere allo stesso tempo un uomo d’affari dedicato e una persona disordinata. Il film mette in risalto il dolore di Enzo mentre riflette sulle ragioni delle sue decisioni. Il finale è simile a un incidente automobilistico, che mette in evidenza le cadute di Enzo, pur continuando a considerarlo un uomo rispettato.