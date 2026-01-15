Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: la spiegazione del finale del film

Il finale di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 (leggi qui la recensione) è forse il più intrigante ed emozionante dell’intera saga cinematografica, poiché riunisce diversi filoni narrativi che troveranno risoluzione nella conclusione successiva. Harry, Ron ed Hermione devono ancora trovare diversi Horcrux per sconfiggere Lord Voldemort, ma il suo esercito di fedeli Mangiamorte non rende loro certo le cose facili. La guerra è alle porte e il finale di questo settimo film della saga prepara perfettamente il terreno per la battaglia oscura ed emozionante che seguirà nella prossima puntata.

LEGGI ANCHE: Harry Potter e il Principe Mezzosangue: la spiegazione del finale del film

Nel film, i personaggi principali della serie sono separati dal resto del mondo magico per la prima volta in assoluto, lasciati a se stessi in una missione segreta per trovare gli Horcrux nascosti di Voldemort e distruggerli prima che diventi troppo potente. La posta in gioco è più alta che mai e il finale del film segna una svolta significativa per questa saga, che da storia leggera per bambini si trasforma in qualcosa di molto più cupo e maturo. Lord Voldemort sta prendendo il sopravvento e il destino dell’intero mondo magico è nelle mani di Harry, Ron ed Hermione.

LEGGI ANCHE: Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1: quello che non sai sul film

Chi va a trovare Voldemort nella cella?

Sebbene il pubblico avesse visto l’oggetto brandito dal professor Silente durante tutta la serie di Harry Potter, è solo in Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 che viene spiegato come Silente abbia ottenuto la Bacchetta di Sambuco. Questa particolare bacchetta, essendo uno dei tre Doni della Morte, è considerata la bacchetta più potente del mondo e Lord Voldemort crede che con essa sarà imbattibile nella battaglia finale. Per questo motivo, fa visita a Gellert Grindelwald, il precedente proprietario della Bacchetta di Sambuco, anche se il suo viaggio non ha il successo che sperava.

In tutto il film ci sono diversi flashback che ripercorrono la ricerca della Bacchetta di Sambuco da parte di Lord Voldemort e, attraverso questi ricordi, è chiaro che la storia della bacchetta è estremamente complicata. La conversazione di Harry con Xenophilius Lovegood conferma che la bacchetta apparteneva originariamente ai fratelli Peverell e, dopo essere stata tramandata di generazione in generazione, è finita nelle mani di Gellert Grindelwald, un mago oscuro precedentemente considerato uno degli uomini più pericolosi del mondo magico. Per scoprire il vero proprietario della Bacchetta di Sambuco, Voldemort fa visita a Grindelwald nella prigione in cui è rinchiuso da tempo.

Perché Voldemort irrompe nella tomba di Silente?

Sebbene questo aspetto del film differisca notevolmente dal materiale originale, nell’adattamento cinematografico Gellert Grindelwald rivela a Voldemort la vera ubicazione della Bacchetta di Sambuco. Spiega di aver perso la bacchetta diversi anni fa a causa di Albus Silente, con il quale l’oggetto rimane ancora sepolto. Dopo un momento di rabbia e panico, il Signore Oscuro lascia Grindelwald e si reca alla tomba di Silente, che apre con noncuranza e dove trova nascosta la Bacchetta di Sambuco. Ora che possiede la bacchetta più potente della storia, Voldemort si considera invincibile e inizia a tramare la caduta di Harry.

Ci sono diversi legami tra i seguaci di Voldemort e Grindelwald, ma i due maghi sono in realtà molto diversi nella loro morale e nelle loro convinzioni – e la loro diversa interpretazione della Bacchetta di Sambuco crea diversi problemi a Voldemort in futuro. La leggenda dei Doni della Morte avverte che la morte non può essere superata e che la Bacchetta di Sambuco non può essere semplicemente sottratta al suo legittimo proprietario, ma l’avidità e l’ambizione di Voldemort hanno semplicemente trascurato questa parte della storia. Anche se il finale può sembrare cupo, c’è un po’ di conforto nella cieca fiducia di Lord Voldemort in una storia che non comprende appieno.

LEGGI ANCHE: Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2: le differenze con il libro e altre curiosità sul film

Perché Xenophilius Lovegood convoca i Mangiamorte?

Nonostante sia uno dei migliori film di Harry Potter, c’è stato un momento in Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 che è stato deludente alla prima visione. Dopo aver appreso l’importanza dei Doni della Morte, Harry Potter racconta di una collana che ha visto al collo di Xenophilius Lovegood al matrimonio di Bill e Fleur, una collana che raffigura il simbolo dei Doni. Nel loro tentativo di saperne di più sugli oggetti, Harry, Ron ed Hermione fanno visita a Xenophilius, ma non ricevono l’ospitalità che speravano. Con uno strano cambiamento di carattere, il signor Lovegood tradisce i tre eroi e avvisa i Mangiamorte della loro posizione.

Lord Voldemort è forse il mago più pericoloso al mondo, quindi consegnargli gli amici di sua figlia sembra un po’ insolito per Xenophilius, ma c’è una risposta semplice. I Lovegood hanno sempre dichiarato un amore incondizionato per la loro famiglia e Voldemort ha sfruttato questo a suo vantaggio rapendo Luna e costringendo Xenophilius a stringere un’alleanza segreta. Quando Harry Potter si è presentato alla sua porta, Xenophilius ha visto questa come un’occasione per guadagnarsi la fiducia di Voldemort e riottenere la libertà di sua figlia. Anche se non è stata una scelta ideale, dimostra quanto possano essere pericolosi e minacciosi i Mangiamorte, il che aumenta la posta in gioco per il finale imminente.

Come fanno Harry, Ron ed Hermione a fuggire dalla casa dei Malfoy?

Dopo essere stati catturati dai Mangiamorte fuori dalla residenza dei Lovegood, i tre vengono portati a Malfoy Manor, dove saranno tenuti prigionieri fino al ritorno di Lord Voldemort dai suoi affari; da quando Harry Potter è sopravvissuto alla maledizione mortale del suo nemico, il Signore Oscuro ha giurato di essere lui a uccidere il ragazzo. L’assenza di Voldemort dalla villa è stato il primo miracolo per gli eroi, ma il secondo è stato opera dello stesso Draco Malfoy. Quando gli è stato chiesto di identificare Harry attraverso il suo incantesimo, Malfoy si è rifiutato di affermare con certezza (nonostante la somiglianza schiacciante) che davanti a lui ci fosse davvero Harry Potter. Questo ha fatto guadagnare agli eroi un tempo prezioso che hanno utilizzato per pianificare la loro fuga.

Sebbene sia l’arrivo di Dobby a salvare inevitabilmente Harry e i suoi amici, le loro vite sarebbero probabilmente finite in quella villa se Draco avesse identificato il suo nemico di lunga data. Il fatto che non l’abbia fatto la dice lunga sul suo carattere e segna il vero inizio del potente arco di redenzione del personaggio. Draco non è suo padre, Lucius, e questo momento lo dimostra davvero. Ma nonostante ciò, è stato Dobby a salvare davvero Harry in questo momento buio, a proprie spese. Ci sono stati diversi personaggi di Harry Potter (come Hedwig) che dovevano morire affinché questo viaggio potesse essere completato e, purtroppo, tra questi c’era anche il fedele elfo domestico di Harry.

Perché Dobby doveva morire?

La penultima scena di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 vede il vecchio amico di Harry, Dobby, morire prematuramente per mano di Bellatrix Lestrange, che gli conficca indiscriminatamente un pugnale nel cuore. Questa scena è ampiamente considerata una delle più tristi dell’intera saga, e il peso emotivo è raddoppiato dalla natura poetica della sua morte: per tutta la sua vita, Dobby ha cercato di servire e proteggere Harry, ed è stata proprio questa lealtà a portarlo alla morte. Ma la morte del personaggio era in realtà necessaria affinché Harry potesse sviluppare l’umiltà e l’altruismo di cui aveva bisogno nella battaglia imminente contro Voldemort.

La battaglia finale differisce dai libri per diversi aspetti, ma una cosa che rimane invariata è la volontà di Harry di sacrificare tutto per il bene dell’umanità. Senza aver visto Dobby compiere il sacrificio estremo a Malfoy Manor, Harry potrebbe non aver imparato il valore di queste caratteristiche in tempo per la conquista di Hogwarts da parte di Voldemort nel film successivo. Ogni morte tragica ha uno scopo, e sebbene quella di Dobby sia senza dubbio una delle più emozionanti, è anche una delle più importanti e significative. Prepara davvero il terreno per la tempesta imminente di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 segnando una svolta verso il lato più oscuro di Harry Potter.

LEGGI ANCHE: Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: libro, trama e cast del film