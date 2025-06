Hitch – Lui sì che le capisce le donne: dal cast alla colonna sonora, tutte le curiosità sul film

Hitch – Lui sì che le capisce le donne è una commedia romantica del 2005 diretta da Andy Tennant che si distingue per la sua capacità di mescolare ironia, romanticismo e momenti di riflessione sulle dinamiche amorose e sociali. Il film si inserisce perfettamente nel filone delle rom-com americane di inizio anni 2000, ma lo fa con un taglio originale grazie al carisma del protagonista Will Smith, qui nei panni di Alex “Hitch” Hitchens, un consulente sentimentale che aiuta uomini impacciati a conquistare la donna dei loro sogni. La forza del film sta proprio nel ribaltamento dei ruoli e nel modo in cui esplora, con leggerezza, le insicurezze maschili e le complicazioni dell’amore.

Il riscontro ottenuto dal film fu sorprendentemente positivo da parte del pubblico. Con un incasso globale di oltre 370 milioni di dollari, la pellicola si impose come una delle commedie romantiche di maggior successo del suo tempo. La critica apprezzò soprattutto la chimica tra Smith e la co-protagonista Eva Mendes, e il tono divertente ma mai eccessivo, capace di far sorridere senza scadere in banalità. Il film è stato poi lodato anche per il modo in cui, pur restando nei confini della commedia romantica, proponeva spunti più moderni e realistici sulle relazioni e sulle maschere che spesso indossiamo per piacere agli altri.

Nel corso di questo approfondimento andremo a svelare alcune curiosità e dettagli che hanno contribuito a rendere Hitch – Lui sì che le capisce le donne un titolo amatissimo ancora oggi. Dal dietro le quinte del casting alla scelta della coinvolgente colonna sonora, fino alle frasi più iconiche e memorabili pronunciate dai protagonisti, il film offre diversi elementi che meritano di essere riscoperti. Proprio queste piccole chicche contribuiscono a spiegare perché, a quasi vent’anni dall’uscita, il film continui a essere visto e citato come uno dei migliori esempi del genere.

La trama di Hitch – Lui sì che le capisce le donne

La vicenda si svolge a New York e racconta le vicissitudini di un gruppo di uomini goffi e insicuri che tentano di porre rimedio ai loro problemi amorosi rivolgendosi a un consulente molto particolare: Alex Hitchens (Will Smith). I suoi clienti, sono uomini perdutamente innamorati di donne impossibili, che grazie al cosiddetto “Dottor Rimorchio”, riescono a conquistare i loro oggetti del desiderio con una serie di piccoli accorgimenti a cui nessuno pensa mai. Nonostante il suo lavoro sia quello di formare coppie felici, Hitch non crede assolutamente nell’amore. Tuttavia, quando inizia a lavorare al caso di Albert Brennaman (Kevin James), consulente fiscale timido, malvestito e del tutto privo di fascino, qualcosa di inaspettato mette in discussione tutte le sue certezze.

Albert è innamorato di una sua cliente, Allegra Cole (Amber Valletta), ricchissima e famosa ereditiera che non sospetta nemmeno della sua esistenza. Nell’entourage della miliardaria, Alex nota e si invaghisce di una giovane ragazza di nome Sara Melas (Eva Mendes), giornalista di cronaca rosa che insegue Allegra in ogni suo spostamento, determinata a scrivere un pezzo su di lei. Contro ogni pronostico, quando la relazione fra Allegra e Albert inizia a evolversi, anche Alex e Sara iniziano a frequentarsi. Nonostante Hitch metta in atto tutto il suo repertorio però, la bella editorialista non si lascia sedurre facilmente. Ben presto, inoltre, Alex dovrà fare i conti con la sua fama, cosa che metterà a dura prova il rapporto con Sara.

La colonna sonora del film

La colonna sonora di Hitch – Lui sì che le capisce le donne contribuisce in modo fondamentale al tono vivace e romantico del film, grazie a una selezione di brani coinvolgenti e perfettamente calati nelle scene. Tra i pezzi più celebri spicca “Now That We Found Love” di Heavy D & the Boyz, che accompagna il divertente ballo di Hitch con Albert (Kevin James), diventato iconico. Non manca “This Is How We Do It” di Montell Jordan, che sottolinea le atmosfere festose delle serate newyorkesi. A chiudere il film sulle note dell’amore è “Reasons” di Earth, Wind & Fire, durante i titoli di coda.

Curiosità sul cast di Hitch – Lui sì che le capisce le donne

Ad interpretare Alex Hitchens vi è dunque Will Smith, mentre Eva Mendes è Sara Melas. La parte, inizialmente, era stata offerta a Jennifer Lopez, che ha però rifiutato. Riguardo al coinvolgimento di Mendes, di origini latine, Smith ha affermato che le è stato offerto il ruolo femminile principale perché i produttori temevano la reazione del pubblico se la parte fosse stata interpretata da un’attrice bianca, poiché ritenevano il rapporto interrazziale un tabù, o da un’attrice di colore, cosa che avrebbe potuto allontanare il pubblico bianco. Si riteneva che una protagonista latina e uno di colore avrebbero così aggirato il problema.

Per quanto riguarda Albert, per il personaggio Smith ha suggerito l’attore Kevin James, fino a quel momento celebre per la serie comedy The King of Queen. L’attore ha inventato tutti i passi di danza per la celebre scena in cui Albert balla nell’appartamento di Hitch. Fanno poi parte del film anche Amber Valletta nel ruolo di Allegra Cole, Julie Ann Emery in quelli di Casey Sedgewick, Philip Bosco in quelli di Mr. O’Brian e Adam Arkin nel ruolo di Max.

Le frasi più belle del film

Qui di seguito si riportano invece alcune delle frasi più belle e significative pronunciate dai personaggi del film. Attraverso queste si potrà certamente comprendere meglio il tono del film, i suoi temi e le variegate personalità dei protagonisti.

Dunque… Mai cedere, rubare, ingannare o bere… Ma se devi cedere fallo fra le braccia della persona che ami; se devi rubare ruba il tempo che vuoi per te; se devi ingannare, inganna la morte… E se devi bere inebriati dei momenti che ti tolgono il respiro. ( Hitch )

) Io dico sempre ai miei clienti: comincia la giornata come se avesse uno scopo. ( Hitch )

) Nella vita c’è qualche cosa di più che guardare gli altri viverla. ( Max )

) Non puoi sapere davvero dove vai finché non sai da dove vieni. ( Hitch )

) Casey, tu sei la prova evidente del trionfo della speranza sull’esperienza. ( Sara Melas )

) Ehi! Vedi che sto facendo? Eh? Questo è un segnale! È chiaro? Giocherello con le chiavi. Ok? Una donna che non vuole un bacio, tira fuori la chiave, la infila nella toppa ed entra in casa. Una donna che vuole un bacio, giocherella. ( Hitch )

) Un ballo, uno sguardo, un bacio sono occasioni uniche e basta una sola sciocchezza per fare la differenza tra un: “E vissero felici e contenti” e “Oh, è solo un tale che ho visto non so dove una volta.” Chiaro? ( Hitch )

) Sara, io sono un uomo. Da quando in qua noi ci azzecchiamo alla prima? (Hitch)

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

