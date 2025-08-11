Vision: Todd Stashwick confermato come Paladino, Kerry Condon sostituita

Lo showrunner di Vision, Terry Matalas, è stato ospite alla convention “Star Trek Las Vegas” di questo fine settimana e ha rilasciato un paio di interessanti aggiornamenti sulla serie MCU durante un Q&A con i fan.

Da tempo si vocifera che la star di Star Trek: Picard, Todd Stashwick (Capitano della Flotta Stellare Liam Shaw), interpreti un assassino incaricato di catturare l’ex Vendicatore, e Matalas ha finalmente confermato che interpreterà il Paladino di Vision.

Creato dallo scrittore Jim Shooter e dall’artista Carmine Infantino, il personaggio è apparso per la prima volta in Daredevil #150 e, sebbene non sia propriamente un supercriminale, le sue attività mercenarie lo mettono spesso in conflitto con personaggi come Spider-Man e The Punisher.

La notizia più importante che emerge dall’apparizione di Matalas è che la co-protagonista di Stashwick in Picard, Orla Brady, sostituirà Kerry Condon nel ruolo di F.R.I.D.A.Y. (in forma “umana”). La star di F1: Il Film ha prestato la voce all’intelligenza artificiale di Tony Stark in Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Non è chiaro perché non riprenda fisicamente il ruolo in Vision, ma per essere onesti, ha smentito le indiscrezioni a riguardo già lo scorso giugno. “Non è vero. L’ho visto e mi sono detta: ‘Chi dice queste cose?'”, ha detto in un’intervista sul red carpet, aggiungendo che “non c’è alcuna possibilità” che ciò accada, perché “al momento, non è nei miei piani”.

Che si tratti di impegni, soldi o mancanza di interesse, Condon non tornerà per Vision, e sebbene la notizia sia deludente, probabilmente non è la fine del mondo. Brady, che è anche irlandese, è un bravo attore e ha impressionato in Picard nel ruolo di Laris/Tallinn. Tra i suoi crediti figurano anche Into the Badlands e American Horror Story: 1984.

La serie Vision

Il progetto Vision, ancora senza titolo ufficiale, che potrebbe o meno essere intitolato Vision Quest, è stato descritto come “la terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision e che continua con Agatha All Along“.

Oltre a Paul Bettany, James Spader di Avengers: Age of Ultron riprenderà il ruolo di Ultron (“non è chiaro se Ultron tornerà come robot o in forma umana”). Non c’è stato alcun accenno al potenziale coinvolgimento di Elizabeth Olsen, ma la serie sarà ambientata dopo gli eventi di WandaVision, “mentre il fantasma di Visione presumibilmente esplora il suo nuovo scopo nella vita”. T’Nia Miller è stata confermata per il ruolo di Jocasta. Orla Brady apparirà nei panni di F.R.I.D.A.Y. in forma umana, mentre Emily Hampshire sarà E.D.I.T.H. Todd Stashwick sarà Paladino.

Il finale di WandaVision ha rivelato che la Visione con cui avevamo trascorso del tempo nel corso della stagione era in realtà una delle creature di Wanda, ma la vera “Visione Bianca” è stata ricostruita dalla S.W.O.R.D. e programmata per rintracciare e uccidere Scarlet Witch. Questa versione del personaggio si è allontanata verso luoghi sconosciuti verso la fine dell’episodio, dopo essersi dichiarata la “vera Visione”.

Per quanto riguarda Wanda, l’ultima volta che abbiamo visto la potente strega era mentre devastava gli Illuminati e si faceva crollare una montagna addosso in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Anche l’attore di Picard, Todd Stashwick, è nel cast, nei panni di “un assassino sulle tracce di un androide e della tecnologia in suo possesso”. Vision – o Vision Quest – debutterà su Disney+ nel 2026.