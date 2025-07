Hurricane – Allerta uragano: la spiegazione del finale del film

Hurricane – Allerta uragano di Rob Cohen è un film d’azione emozionante che combina elementi di tragedia catastrofica con l’adrenalina dei film di rapine. Scritto da Jeff Dixon e Scott Windhauser, presenta una battaglia tra due fazioni mentre vengono colpite da un uragano di categoria cinque. Data l’esperienza del regista in film d’azione senza pretese come xXx e Fast & Furious, troverete molte somiglianze nel suo approccio registico.

Certo, non viene prestata quasi nessuna attenzione allo sviluppo emotivo dei personaggi. Questi sono anzi scritti in modo stereotipato, con l’unica nota positiva rappresentata dalle sensazionali sequenze d’azione. La convenzionalità è dunque il più grande punto debole del film. Tuttavia, se state cercando qualcosa che vi dia una scarica di adrenalina senza dover riflettere troppo, continuate a leggere per sapere cosa succede nel film.

La trama di Hurricane – Allerta uragano

Hurricane – Allerta uragano vede Maggie Grace, Toby Kebbell, Ryan Kwanten, Ralph Ineson, Melissa Bolna, James Culter e Ben Cross nei ruoli principali. Il film si apre con due fratelli adolescenti, Will (Leonardo Dickens) e Breeze (Patrick McAuley). Stanno cercando di sfuggire a un uragano con il padre. È il 1992 e la loro casa a Gulfport, in Alabama, viene colpita dal disastroso uragano Andrew. Will crede che non siano riusciti a partire in tempo e che siano bloccati a causa del ritardo di Breeze. Il padre cerca di calmarli mentre cerca di mantenere il controllo del suo camion.

Tuttavia, un albero caduto colpisce il mezzo e loro escono dalla strada principale. Poiché il camion non è in condizioni di marciare, non vedono altra opzione che rifugiarsi in una casa vicina. Mentre i bambini rimangono all’interno della casa, il padre cerca di proteggere il camion dal forte vento. Tuttavia, questo finisce per abbattere un serbatoio d’acqua vicino, uccidendolo. La storia si sposta poi al 2018, quando Gulf Port viene allertata dell’arrivo di un altro uragano di categoria cinque chiamato “Tammy”. L’agente del Tesoro Casey (Grace) ha ricevuto l’ordine dal suo collega Randy Moreno (Christian Contreras) di portare Breeze e Will nella loro struttura per aiutarli a risolvere un problema con il generatore del loro magazzino.

Will (Kebbell) è un meteorologo che lavora per un servizio meteorologico nazionale, mentre Breeze (Kwanten) ora lavora nella manutenzione. Un altro agente del Tesoro, Connor Perkins (Ineson), si infiltra nella stessa struttura con alcuni altri complici ribelli mentre Casey sta raggiungendo i due fratelli. Vogliono rubare 600 milioni di dollari e, per raggiungere questo obiettivo, decidono di prendere Moreno in ostaggio. Lui porta Sasha (Bolna) e Frears (Ed Birch) per decifrare il codice e aprire il caveau. Ma il loro tentativo fallisce e si rendono conto che Casey potrebbe aver cambiato il codice prima di andarsene. Ecco perché Perkins decide di catturarla per portare a termine la loro missione.

La rapina durante l’uragano

Nel frattempo, Casey torna alla struttura con Breeze. Parlano dei loro rispettivi passati e hanno l’occasione di stringere un’amicizia. Lungo la strada, alcuni uomini di Perkins li attaccano all’improvviso. Casey ingaggia una sparatoria con loro, durante la quale riesce a scappare. Ma quegli uomini riescono a catturare Breeze. Viene riportato alla struttura come ostaggio per riparare il generatore. Casey torna a parlare con Will, che inizia a farsi prendere dal panico perché deve salvare suo fratello prima che l’uragano devasti la loro città. Lei propone di fuggire con un veicolo di soccorso chiamato Dominator.

Grazie a questo, raggiungono una stazione vicina per incontrare lo sceriffo Jimmy Dixon (Cross) con la speranza di ottenere il suo aiuto per salvare Breeze. Ma dopo averlo incontrato, si rendono conto che sta collaborando con Perkins e i suoi complici nella missione di rapina. Di conseguenza, Dixon cerca di prendere Casey e Will in ostaggio. Tuttavia, Casey cerca di sparare a Dixon per salvare se stessa e Will. Dixon fugge e non lo considera una sconfitta, continuando a seguirli con un complice. Poco dopo, Will riesce a investire l’auto di Dixon con il Dominator e entrambi fuggono.

Nel frattempo, nella struttura, Sasha e Frears decidono di utilizzare la torre di trasmissione della loro città per trovare il codice attraverso un attacco di forza bruta. Casey raggiunge questa torre con Will per impedire loro di riuscire nel loro intento. Nonostante le condizioni meteorologiche terribili, inizia a salire sulla torre. Nel frattempo, Perkins e i suoi soci arrivano sul posto e cercano di attaccare Casey. Ma quando Sasha e Frears riescono a decifrare il codice, la torre viene abbattuta, rendendo vano il loro tentativo. Perkins continua a cercare di avere la meglio su Casey con una sparatoria.

Ma grazie alla loro determinazione a salvare Breeze, lei e Will riescono a mettersi in salvo e a fuggire. Tornato alla struttura, Breeze cerca di salvare i soldati che gli uomini di Perkins hanno rinchiuso. Frears se ne accorge al momento giusto e sventa il tentativo di salvataggio di Breeze. Dall’altra parte, Dixon raggiunge la struttura e litiga con Perkins per il fallimento della precedente rapina. Per sbarazzarsi di questo ostacolo, Perkins decide di uccidere l’ufficiale.

Nel frattempo, Will e Casey continuano a cercare una soluzione amichevole ai loro problemi. Entrano nel centro commerciale Gulfport e Casey contatta Perkins per stringere un accordo per la sicurezza di Moreno e Breeze in cambio del codice di cui ha bisogno. Lei dice che lo scambio dovrà avvenire nello stesso centro commerciale. Quando i complici di Perkins arrivano lì con Breeze, lui ha un breve dialogo con Will, durante il quale lo informa del loro piano. Dopodiché, sparano al vetro del tetto, facendo sì che i mercenari vengano risucchiati dalla tempesta. Will, Casey e Breeze riescono a salvarsi.

La spiegazione del finale

Nel loro piano successivo, Casey si consegna agli uomini di Perkins. Breeze aiuta a salvare Will, che era stato catturato da loro in precedenza. Una volta che Casey raggiunge la struttura del tesoro, ricorda a Perkins il loro accordo di salvare Moreno in cambio del codice. Ma lui tradisce la sua fiducia e decide di non rilasciare Moreno, poiché lo considera una questione di vendetta personale contro di lui. Quindi prende Casey in custodia per la morte dei suoi soci, Xander e Jaqi.

Poi, Perkins e i suoi uomini se ne vanno con il denaro a bordo dei camion della struttura. Will e Breeze decidono di seguirli. Si impadroniscono di un camion. Ma presto vengono attaccati da Sasha e Frears dall’interno. Reagiscono, hanno la meglio e prendono il controllo del camion. D’altra parte, un collaboratore di Perkins è determinato a uccidere Casey. Lei litiga verbalmente con lui e poi fisicamente, riuscendo a vincere abbastanza rapidamente.

Alla fine, Will riesce a raggiungere Casey e iniziano a guidare nello stesso camion. Mentre Perkins continua a portare a termine con successo la sua rapina, il denaro viene risucchiato dal suo camion, che poi si ribalta. Nel frattempo, il veicolo di Breeze ha un ritorno di fiamma e lui viene salvato da Will e Breeze. Tutti i membri della banda di Perkins vengono risucchiati dalla tempesta. Fortunatamente, i tre riescono ad allontanarsi in sicurezza con 200 milioni di dollari in loro possesso. Quindi possiamo vedere qui un classico dramma morale. Il bene riesce alla fine a prevalere sul tradimento.