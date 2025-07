9-1-1: Nashville – cast, trama e tutto quello che sappiamo

Il franchise 9-1-1 è destinato ad ampliarsi con un nuovo spin-off, e ci sono già tantissimi dettagli entusiasmanti sulla stagione di debutto di 9-1-1: Nashville. Sviluppato inizialmente per la Fox da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, l’originale 9-1-1 è andato in onda per quasi un decennio ed è persino sopravvissuto al passaggio alla ABC. Il concept del franchise è piuttosto semplice e segue le vicende di poliziotti, vigili del fuoco e personale medico che rispondono alle emergenze più gravi che scuotono la loro città. La serie originale è ambientata a Los Angeles; il primo spin-off è stato ambientato in Texas, mentre ora Nashville si trasferisce nella capitale del Tennessee.

L’aggiunta di Nashville è una sorta di mossa laterale per il franchise, poiché la sua apparizione segue la fine di 9-1-1: Lone Star. Lo spin-off originale è andato in onda nel 2025, anche se la serie originale sembra andare forte, dato che si avvicina presto alla sua decima stagione. Nashville è una destinazione nuova e piuttosto insolita per il genere procedurale, dato che la maggior parte delle serie sui primi soccorritori è ambientata in grandi metropoli come New York, Los Angeles o Chicago. La prima stagione di 9-1-1: Nashville è in arrivo e apre un nuovo entusiasmante capitolo per il franchise.

Ultime notizie su 9-1-1: Nashville

L’ultima notizia su 9-1-1: Nashville è che la serie spin-off ha una data di premiere. ABC ha annunciato ufficialmente le date di premiere per il suo palinsesto autunnale nel luglio 2025. 9-1-1: Nashville andrà in onda insieme alla serie principale il giovedì. La nuova serie è inserita tra 9-1-1 e Grey’s Anatomy nel palinsesto autunnale, il che sicuramente la aiuterà a conquistare il pubblico.

Tutte e tre le serie debutteranno il 16 ottobre, con 9-1-1 che aprirà la serata alle 20:00.

LeAnn Rimes ha anche rivelato qualche informazione in più sul suo personaggio, nonostante siano stati condivisi pochi dettagli sulla serie nel suo complesso. Rimes ha parlato con The Flow Space della sua esperienza di lavoro nella serie. Rimes ha rivelato che il suo personaggio sarà una madre, parlando della reazione della troupe:

Mi hanno detto: “Oh, wow, abbiamo sentito che interpreterai una mamma. Cosa? Non sei abbastanza grande per interpretare una mamma!”

Rimes ha 42 anni, quindi è sicuramente abbastanza grande per essere una mamma, ma la reazione è probabilmente dovuta al fatto che il suo personaggio è la madre di un personaggio più grande, forse uno degli altri giovani protagonisti.

9-1-1: Nashville aggiunge diversi membri al cast

Le ultime notizie su 9-1-1: Nashville sono che la serie al suo esordio ha iniziato a completare il cast. Gli annunci iniziali sul cast dello show includevano solo i protagonisti, interpretati da Chris O’Donnell e Jessica Capshaw, marito e moglie nella vita reale. Ora, i direttori del casting hanno iniziato a completare il resto del cast.

L’attrice di Broadway Hailey Kilgore e la cantante country LeAnn Rimes sono state entrambe aggiunte al cast, suggerendo che la musica avrà un ruolo significativo nella serie, il che è appropriato considerando che Nashville è conosciuta come la Città della Musica. Si uniscono al cast anche Michael Provost (The Sex Lives Of College Girls), Juani Feliz (Civil War), Kimberly Williams-Paisley (Nashville) e Hunter McVey al suo debutto sullo schermo.

9-1-1: Nashville è confermato

ABC ha ordinato la prima stagione per il 2025

Anche se il primo spin-off di 9-1-1 sta tramontando, un altro è sorto quasi immediatamente per prendere il suo posto. ABC ha annunciato lo sviluppo di 9-1-1: Nashville nel febbraio 2025, ed era chiaro che la rete sperava di portarlo sul piccolo schermo il prima possibile. Nashville farà parte della stagione 2025-2026 della ABC. Andrà in onda dopo la serie di punta della ABC il giovedì sera, mantenendo insieme gli altri episodi di 9-1-1.

9-1-1: Lone Star ha mandato in onda il suo ultimo episodio il 3 febbraio 2025.

Gran parte del personale dietro le quinte della nuova serie proviene dalla precedente serie 9-1-1, con Ryan Murphy, Tim Minear e 9-1-1: Lone Star showrunner Rashad Raisani nel ruolo di sceneggiatori e produttori esecutivi. Anche il co-creatore del franchise Brad Falchuk e la star di 9-1-1 Angela Bassett saranno produttori esecutivi.

Il cast di 9-1-1: Nashville

Chris O’Donnell sarà il protagonista della caserma dei pompieri

Finora, solo pochi nomi sono stati associati a 9-1-1: Nashville, e NCIS: Los Angeles star Chris O’Donnell è stato il primo ad unirsi al cast. O’Donnell sarà il protagonista nel ruolo del capitano Don Sharpe, responsabile della caserma dei pompieri più trafficata di Nashville. Il personaggio è descritto come un uomo di famiglia appassionato e un cavaliere di rodeo che nasconde alcuni segreti che gli causeranno problemi durante tutta la serie. Un dettaglio interessante sul cast è che anche il figlio di Sharpe lavorerà nella caserma dei pompieri, il che apre la porta a un dramma avvincente quando la sua vita lavorativa e quella familiare entreranno in collisione.

I personaggi di Nashville, finora, sembrano stranamente simili ai protagonisti della serie Lone Star, recentemente cancellata

Poche settimane dopo la scelta di O’Donnell, la star di Grey’s Anatomy, Jessica Capshaw, è stata scelta per interpretare il ruolo della moglie di Sharpe. Molti dei dettagli sul suo personaggio non sono ancora stati definiti, ma è anche la madre di Ryan, il figlio che lavorerà con il capitano Sharpe nella caserma dei pompieri. Ha descritto il suo personaggio come un “mix equilibrato di forza, intelligenza, strategia e ambizione” durante un’intervista con TV Line. È stato anche rivelato che il suo personaggio è nel mondo delle corse di cavalli.

Il resto del cast è stato annunciato molto più tardi, ma quelli che hanno suscitato maggiore interesse sono Hailey Kilgore e LeAnn Rimes, entrambe con un background musicale: la prima sui palcoscenici di Broadway e la seconda nella musica country. La Taylor di Kilgore è persino descritta come cantante e pompiere nella descrizione del suo personaggio.

Roxie, interpretata da Juani Feliz, è stata definita una “drogata di adrenalina”, mentre Blue, interpretato da Hunter McVey, è stato descritto come un “cattivo ragazzo” diventato pompiere. Per ora si sa ancora molto poco sugli altri personaggi.