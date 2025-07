Il mio anno a Oxford: cast, trama, citazioni e tutto quello che sappiamo

Preparatevi a ridere e piangere con Sofia Carson e Corey Mylchreest in Il mio anno a Oxford (My Oxford Year), una nuova storia d’amore scritta da Allison Burnett (Autumn in New York) e Melissa Osborne e diretta dal candidato al BAFTA Iain Morris. In uscita il 1° agosto, il film Netflix è tratto dal romanzo di Julia Whelan, adattato dalla sceneggiatura originale di Burnett. Entrate nel campus con il nuovissimo trailer qui sopra.

“Iain Morris ha scritto e creato uno degli show più iconici della televisione britannica, The Inbetweeners”, dice Carson, che è anche produttrice esecutiva del film, il suo secondo lavoro dopo Purple Hearts del 2022. “La commedia è il suo linguaggio, quindi la sua visione di questo film ha creato magnificamente una storia d’amore senza tempo, straziante e travolgente, fondata sulle risate. In una sola scena potresti innamorarti perdutamente, potresti piangere, ma lui farà sempre in modo che la gioia delle risate sia presente”.

Continua a leggere per ulteriori informazioni sul film, scopri il resto della classe con alcune nuove foto e preparati per l’inizio del semestre.

Di cosa parla My Oxford Year?

Quando Anna (Carson), un’ambiziosa giovane americana, parte per il Regno Unito e l’Università di Oxford per realizzare il sogno della sua infanzia, la sua vita è perfettamente in carreggiata. Questo fino a quando non incontra Jamie (Mylchreest), un affascinante e intelligente ragazzo del posto che cambierà profondamente la vita di entrambi.

Questa storia era molto vicina a Mylchreest, nato e cresciuto a Londra, che ha vissuto a sua modo un anno a Oxford. “Ho un amico che ha studiato all’università di Oxford, quindi c’è stato un periodo della mia vita in cui andavo spesso in treno a Oxford”, racconta l’attore. L’esperienza di Carson nel campus storico è stata molto simile a quella del suo personaggio, che si sente come un pesce fuor d’acqua. “Ho scelto di non visitare tutti i luoghi in cui avremmo girato perché volevo conservare la mia reazione sincera nel vedere la magia di Oxford per la prima volta, una volta che le telecamere avessero iniziato a girare”, dice l’attore, “per vivere Oxford proprio come avrebbe fatto Anna”. Che fossero nuovi al campus o più familiari, entrambi gli attori concordano sul fatto che la location ha creato uno sfondo meraviglioso per la storia d’amore dei loro personaggi.

Il film è ricco di letteratura e poesia. “È stato un onore e una gioia immergermi nel mondo dei sogni, dell’amore e della poesia di Anna. Studiare i grandi poeti che hanno calcato i corridoi di Oxford e che da allora hanno riempito le nostre vite con la magia della letteratura. Nel 1833, Alfred Tennyson scrisse: ‘È meglio aver amato e perso, che non aver mai amato’. Duecento anni dopo che Tennyson pronunciò queste parole così belle, risuonano più vere che mai, nei corridoi di Oxford e nel cuore del nostro film”, dice Carson.

“La nostra storia è un film che in ogni fotogramma ribadisce la convinzione che la vita è troppo breve per non viverla con amore. Per non viverla con gioia”, aggiunge l’attore.

Chi interpreta Jamie e Anna in Il mio anno a Oxford (My Oxford Year)?

Carson e Mylchreest sono i protagonisti di Il mio anno a Oxford (My Oxford Year), e la loro chimica è il motore del film. “Hanno interagito bene fin dal primo momento in cui hanno lavorato insieme”, ha dichiarato il regista Morris, “e si sono chiaramente divertiti a cercare di far ridere l’uno l’altra – e forse anche a far piangere?”. Gli attori ci sono riusciti entrambi. “Spero che guardando il film il pubblico possa provare tutte le emozioni associate all’esperienza meravigliosa, rumorosa, caotica, inaspettata, divertente e straziante che è l’innamorarsi”, aggiunge Morris.

Marty Bowen, produttore del film per Temple Hill, elogia la dedizione di Carson alla storia, sia sullo schermo che nella vita reale. “Penso che il motivo per cui Sofia riesce così spesso a entrare in sintonia con il pubblico nei film che interpreta è perché è così che vive la sua vita. Non è artificiale”, ha rivelato a Tudum. “È davvero ciò che è come persona”.

Carson ha capito fin dall’inizio di aver trovato il Jamie perfetto per la sua Anna: “Ho guardato Queen Charlotte con grande ammirazione per Corey. È un attore straordinario”, dice. “Quando è arrivato il momento di scegliere Jamie, ho sempre saputo che sarebbe stato Corey. Non appena è entrato nella stanza per il nostro provino a Londra, Anna e Jamie hanno preso vita.

Immediatamente. Corey è stato un vero partner in questa esperienza… E insieme ci siamo dedicati a immergerci nella storia d’amore di Anna e Jamie, per darle vita con tutto il nostro cuore“.

Bowen attribuisce in parte a Mychlreest l’equilibrio tonale del film. ”Quando un ragazzo è bello come lui e allo stesso tempo divertente come lui, è una combinazione incredibile e letale”, dice il produttore. “E la sua arte è fondamentale. Non avrei mai immaginato che fosse così versatile e carismatico. Tutto parte dalla sua capacità di prendersi in giro. Questo lo rende davvero speciale”.

Per Mylchreest, il cast è stato il momento clou della realizzazione di My Oxford Year. “Incontrare, lavorare, passare del tempo, parlare e scherzare con il cast e la troupe… sono stati fondamentali per la riuscita del film”, afferma l’attore di Queen Charlotte: A Bridgerton Story. “Aspettatevi risate, tanto amore, forse un po’ di tristezza e un paio di sorprese lungo il percorso, ma [aspettatevi] di incontrare due personaggi davvero adorabili e molto umani, insieme ai loro fantastici amici e familiari. Preparatevi a un viaggio incantevole“.

Chi fa parte del cast di Il mio anno a Oxford (My Oxford Year)?

”Siamo stati davvero fortunati e abbiamo cercato con grande attenzione di circondare il film con personaggi davvero divertenti, simpatici e dinamici“, dice Laura Quicksilver, che produce il film per Temple Hill. ”Abbiamo adorato il nostro cast e c’era una grande intesa tra tutti loro”.

Sofia Carson nel ruolo di Anna

Nata e cresciuta nel Queens, New York, Anna ha pianificato la sua vita nei minimi dettagli quando si presenta a un programma di poesia di un anno all’Università di Oxford. Tutto cambia quando incontra Jamie (Corey Mylchreest). I due iniziano una storia d’amore travolgente che cambia tutto ciò che Anna pensava di sapere su ciò che vuole dalla vita.

Corey Mylchreest nel ruolo di Jamie

Jamie e Anna (Sofia Carson) non hanno avuto un incontro molto tradizionale: lui bagna una ragazza perfettina mentre guida la sua auto d’epoca in una pozzanghera, lei lo denuncia quando lui si nasconde da una sua ex in un negozio di patatine, ma una cosa è certa: la chimica tra loro è immediata e innegabile. Quando Jamie si rivela essere l’assistente di Anna, i due legano grazie al loro amore per la poesia. Tuttavia, alcune delle lezioni più importanti che Jamie insegna ad Anna avvengono fuori dall’aula, cambiandole la vita per sempre.

Dougray Scott nel ruolo di William Davenport

William è il padre di Jamie. Il suo amore e la sua preoccupazione per il figlio a volte creano distanza tra i due uomini, che hanno prospettive contrastanti sulle grandi scelte della vita.

Catherine McCormack nel ruolo di Antonia Davenport

Antonia contrasta l’approccio severo del marito nei confronti del figlio con un senso dell’umorismo e uno stile sbarazzini.

Harry Trevaldwyn nel ruolo di Charlie Butler

Harry è il compagno di stanza di Anna e uno dei suoi migliori amici a Oxford. La aiuta ad orientarsi nel nuovo campus con il suo inestimabile senso dell’umorismo e alcuni consigli fondamentali sulle scarpe.

Esmé Kingdom nel ruolo di Maggie Timbs

Maggie è la terza moschettiera di Anna e Charlie, completando un trio inseparabile durante l’anno all’estero di Anna. È leale e gentile mentre Anna affronta gli alti e bassi della sua relazione.

Poppy Gilbert nel ruolo di Cecelia Knowles

Cecelia è la compagna costante di Jamie, un po’ distaccata ma profondamente gentile. A causa della sua natura protettiva, il suo rapporto con Anna inizia in modo difficile.

Il mio anno a Oxford (My Oxford Year) è tratto da un libro?

My Oxford Year è tratto dall’omonimo romanzo di Whelan, a sua volta adattato dalla sceneggiatura originale di Burnett.

La storia ha colpito da vicino Bowen, che ha vissuto una storia d’amore travolgente durante l’anno trascorso a Oxford. “Era un periodo di tempo limitato, proprio come nella storia. Ma questo ha reso il rapporto ancora più intenso, perché c’era meno pressione sul futuro”, dice Bowen. “In realtà penso che siano proprio quelle esperienze che diamo per scontate a diventare così importanti nella nostra vita, come ricordi”. Bowen conserva ancora una lettera di quel periodo, che tiene in un cassetto dal 1992, e che ha mostrato al suo collega produttore Quicksilver e a Carson durante uno dei loro primi incontri.

“Una delle cose che abbiamo sempre amato di questa storia e che penso risuoni in così tante persone è che non è necessariamente la quantità di tempo che passi con qualcuno, ma la qualità di quel tempo”, dice Quicksilver. “Penso che la lettera conservata nella scrivania di Marty dopo tutti questi anni lo rappresenti”.

Chi altro è coinvolto in My Oxford Year?

Oltre a Carson, Caroline Levy, Christopher Simon, Maggie Monteith, Pete Harris e la madre di Carson, Laura Char Carson, sono i produttori esecutivi del film. Bowen, Wyck Godfrey, Quicksilver e Isaac Klausner (per Temple Hill Entertainment) producono My Oxford Year, mentre George Berman è coproduttore. “Marty Bowen e Temple Hill ci hanno regalato alcune delle storie d’amore più amate di questa generazione, da The Fault in our Stars a Twilight”, dice Carson. “È stata una bellissima esperienza collaborare con loro alla produzione di My Oxford Year”.

Quando sarà disponibile My Oxford Year su Netflix?