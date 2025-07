Leanne: guida al cast e ai personaggi della serie Netflix

Leanne, la nuova serie di Netflix, prende il titolo dalla sua protagonista, Leanne Morgan, ma vanta anche un cast di comici di talento che la affiancano in questa sua prima sitcom. La serie è stata realizzata da Chuck Lorre, co-autore di The Big Bang Theory, ed è un’altra versione di una sitcom moderna. Leanne è infatti già stata paragonata a Reba e ad altre sitcom che prendono il nome dai loro protagonisti, come Seinfeld e Roseanne.

Poiché segue il personaggio titolare che si appoggia alla sua famiglia dopo aver scoperto che suo marito l’ha tradita, la sitcom di Netflix ha diversi altri comici che prestano il loro talento allo show. Da acclamati comici improvvisatori a star emergenti dei social media, il cast di Leanne merita sicuramente di essere conosciuto. In questo approfondimento, andiamo dunque alla scoperta di tutti i membri della sitcom!

Il cast di protagonisti di Leanne

Leanne Morgan nel ruolo di se stessa

Leanne Morgan è nata ad Adams, nel Tennessee. Morgan ha ottenuto il suo ruolo di svolta come comica nel suo primo speciale comico per Netflix, Leanne Morgan: I’m Every Woman, nel 2023. Tuttavia, Morgan aveva già una carriera comica di successo sui social media prima del suo speciale Netflix, e anche il suo speciale del 2018 So Yummy ha attirato parecchia attenzione.

Nella serie Leanne, Morgan interpreta se stessa. Dopo che suo marito Bill la tradisce con un’altra donna, Leanne si rivolge a sua sorella, ai suoi figli e ai suoi genitori per trovare sostegno e compiere alcune esilaranti bravate. Leanne sa anche come tirare pugni, come ha già ben dimostrato il trailer.

Kristen Johnston nel ruolo di Carol

Kristen Johnston è un’attrice nata a Washington, D.C. Johnston e ha ottenuto il suo ruolo di svolta nel 1996, quando ha iniziato a interpretare Sally Solomon in Third Rock from the Sun. Da allora, Johnston ha interpretato una serie di ruoli principalmente comici in film come Austin Powers: The Spy Who Shagged Me e serie televisive come The Righteous Gemstones, dove ha interpretato May-May Montgomery.

Johnston interpreta Carol in Leanne. Carol è la sorella di Leanne ed è molto più estroversa e scandalosa di lei. È anche la migliore amica e la confidente più intima di Leanne, che deve affrontare le conseguenze dell’infedeltà di Bill e le difficoltà di rimettersi in gioco nel mondo degli appuntamenti.

Ryan Stiles nel ruolo di Bill

Ryan Stiles è nato a Seattle, Washington e ha avuto la sua svolta e il ruolo probabilmente più importante come Lewis in The Drew Carey Show nel 1995. Stiles ha recitato in quella serie per anni, anche se il suo rapporto con Carey è iniziato con la sua improvvisazione comica nel precedente show di Drew Carey, Whose Line Is It Anyway? Da allora Stiles ha continuato a partecipare a quella serie e ha fatto cameo in altri show comici.

Stiles interpreta Bill in Leanne, il marito della protagonista che l’ha tradita con un’altra donna all’inizio dello show. Nonostante la sua infedeltà, però, Bill cerca di riconnettersi con Leanne e riaccendere la scintilla del loro rapporto, solo per essere preso a pugni in bocca per il suo coraggio.

Graham Rogers nel ruolo di Tyler

Graham Rogers è nato a West Chester, in Pennsylvania. Rogers ha ottenuto il suo ruolo di svolta nel 2015, quando ha iniziato a interpretare Caleb Haas in Quantico, ma aveva già recitato in alcuni ruoli ricorrenti in altre serie. Dopo Quantico ha iniziato una promettente carriera in serie d’azione e thriller. Il suo ultimo ruolo principale in una serie TV è stato nel 2021 in Atypical.

In Leanne Graham Rogers interpreta Tyler. Tyler è il figlio di Leanne, che lei descrive come il suo “orgoglio e gioia”. La moglie di Tyler è a riposo a letto dopo aver dato alla luce un bambino e Tyler è descritto come un ragazzo d’oro che fatica a gestire la moglie prepotente e il nuovo bambino.

Hannah Pilkes nel ruolo di Josie

Hannah Pilkes è invece nata a Filadelfia, in Pennsylvania. Ha ottenuto il suo ruolo di svolta come comica nel 2017, quando è stata membro del cast principale dello sketch comedy show Sorry Not Sorry. Da allora, Pilkes ha avuto una serie di apparizioni come ospite in programmi televisivi comici, ruoli da protagonista in cortometraggi acclamati come Kiwi e apparizioni su pagine di social media come Smosh e Almost Friday.

Hannah Pilkes interpreta Josie in Leanne. Josie è la figlia di Leanne, che la descrive come “un lavoro in corso”. Josie è infatti descritta come la ribelle della famiglia e una sorta di nomade, che vaga tra lavori e relazioni, in cerca del proprio equilibrio e posto nel mondo.

Il cast dei personaggi secondari di Leanne

Celia Weston, nota per film come Knight and Day e Celebrity, ricopre il ruolo di Mama Margaret in Leanne, ovvero la madre di Leanne e Carol e la nonna di Tyler e Josie. Blake Clark, noto principalmente per i film di Adam Sandler come The Waterboy e Little Nicky, ricopre qui il ruolo di papà Joh, ovvero il padre di Leanne e il marito di Margaret, ed è descritto come “vecchia scuola” riguardo ai ruoli di genere, ma fedele fino all’eccesso.