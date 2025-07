James Gunn stuzzica i fan sull’arrivo di un celebre membro della Justice League

Il film Superman (qui la nostra recensione) non vede la partecipazione di altri eroi della Justice League, ma James Gunn sta anticipando il possibile arrivo di uno dei membri più importanti della squadra. Sul suo account ufficiale X, Gunn ha infatti condiviso una serie di immagini che ritraggono vari prodotti Chocos esistenti nell’universo DC. Gli spettatori però dovrebbero interessarsi alla didascalia del post di Gunn, che fa riferimento a un personaggio molto amato dai fan. “Un certo marziano sarà felice di sapere che Chocos Inc sta andando forte in Superman”, ha infatti scritto Gunn, in chiaro riferimento a Martian Manhunter.

Già nell’agosto del 2024 James Gunn aveva stuzzicato i fan utilizzando proprio i biscotti Chocos, lasciando intendere un possibile arrivo del personaggio. Chocos non ha un ruolo di primo piano in Superman, ma nel film si vede un cartellone pubblicitario dell’azienda. Nei fumetti, Chocos è però lo snack preferito di Martian Manhunter. Ha sviluppato quella che potrebbe essere considerata una dipendenza dai biscotti, scatenandosi in modo famigerato quando Booster Gold e Blue Beetle gli hanno fatto uno scherzo rubandogli la scorta di Chocos.

James Gunn sembra promettere un futuro arrivo di Martian Manhunter nel DCU

Martian Manhunter non è ancora apparso nel DCU, ma alcuni spettatori potrebbero avere familiarità con il personaggio. Calvin Swanwick, interpretato da Harry Lennix, è stato rivelato essere il Martian Manhunter dell’universo esteso della DC. Lennix ha avuto l’opportunità di dare vita al personaggio nella Zack Snyder’s Justice League. Si tratta dell’unica volta in cui il personaggio è apparso in un film live-action, anche se è stato adattato in altri media. Sebbene il post di Gunn non confermi che l’arrivo di Martian Manhunter nella DCU sia imminente, ciò non impedisce di ipotizzare che il personaggio potrebbe presto apparire in un progetto futuro.

Non sarebbe sorprendente vedere Martian Manhunter entrare a far parte del franchise prima o poi. È uno dei membri originali della Justice League, il che lo rende uno dei personaggi più importanti della DC. Dato che non è mai stato veramente protagonista di un live-action prima d’ora, la sua inclusione nella DCU sarebbe uno sviluppo entusiasmante, dando agli spettatori la possibilità di vedere un eroe che non è mai stato esplorato in profondità sul grande schermo prima d’ora.

La domanda più importante è dove e quando i fan potranno vedere il personaggio. Da quando ha assunto la direzione della DC Studios, Gunn ha affermato che nessun progetto inizierà la produzione prima che la sceneggiatura sia completata. Ci sono diversi progetti DCU in varie fasi di sviluppo, ma è troppo presto per dire se Martian Manhunter sarà presente in uno di essi. La Justice League non esiste ancora nella DCU, quindi potrebbero volerci almeno un paio d’anni prima che Martian Manhunter faccia il suo debutto nella DCU. Quando ciò accadrà, potrà senz’altro gustare dei deliziosi biscotti Chocos.