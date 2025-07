Hostel: in arrivo una serie tratta dal film di Eli Roth

La serie TV Hostel ha trovato casa su Peacock. Variety ha riportato che l’adattamento televisivo della saga horror è attualmente in fase di sviluppo presso la piattaforma streaming NBCUniversal. In precedenza era stato riferito che la serie sarebbe stata realizzata nel giugno 2024, ma all’epoca non era stata ancora scelta una piattaforma.

Come riportato in precedenza, Paul Giamatti sarà il protagonista della serie, mentre Eli Roth, ideatore di Hostel, ne sarà lo sceneggiatore, il regista e il produttore esecutivo. Anche Chris Briggs e Mike Fleiss, che hanno prodotto tutti i film della saga, saranno produttori esecutivi. Lo studio è invece Fifth Season. I dettagli della trama, al momento, sono ancora segreti, ma la vicenda non dovrebbe discostarsi poi troppo da quanto narrato nei film.

Il coinvolgimento di Giamatti, uno dei migliori attori della sua generazione, desta però interesse. L’attore stato candidato due volte all’Oscar, prima per “Cinderella Man” e poi per “The Holdovers”. È stato anche candidato sei volte ai Golden Globe, vincendo il premio per il suo lavoro nella serie HBO “John Adams” e per i film “La versione di Barney” e “The Holdovers”. Giamatti aveva già dichiarato a Marc Malkin di Variety di essere interessato a interpretare altri ruoli horror, indicando “Non aprite quella porta” come il suo film preferito del genere.

La trama di Hostel

Nella serie Hostel, turisti innocenti vengono rapiti da un misterioso gruppo noto come Elite Hunting Club che opera dall’Europa orientale, con la ricca clientela del gruppo che paga per torturare e uccidere i turisti. Il primo film è uscito nelle sale nel 2006, con Roth come sceneggiatore, regista e produttore. Roth ha anche scritto, diretto e prodotto Hostel: Part II nel 2007. Un terzo film è stato poi distribuito direttamente in home video nel 2011, anche se Roth non ha partecipato alla produzione.

Complessivamente, i primi due film della serie hanno incassato quasi 120 milioni di dollari in tutto il mondo, nonostante siano costati rispettivamente solo 4,8 milioni e 10,2 milioni di dollari. Ancora oggi sono considerati come alcuni degli horror più scioccanti di sempre, per il livello di crudeltà e violenza che raggiungono, tra mutilazioni, torture e sadismo estremo. C’è da aspettarsi che anche la serie TV procederà su questi binari.