HomeCinema News2025

Imperfect Women – Le mie amiche del cuore, le prime immagini del thriller psicologico Apple TV

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

Apple TV ha svelato le prime immagini di “Imperfect Women – Le mie amiche del cuore”, il nuovo thriller psicologico con protagoniste e produttrici esecutive Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”, “Shining Girls”, “Mad Men”) e Kerry Washington (“Scandal”, “Tanti piccoli fuochi”, “UnPrisoned”), e creata per la televisione da Annie Weisman (“Physical”, “Based on a True Story”). La serie farà il suo debutto su Apple TV il 18 marzo con i primi due episodi degli otto totali seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì, fino al 29 aprile.

Basato sull’omonimo romanzo di Araminta Hall, “Imperfect Women – Le mie amiche del cuore” esamina un crimine che distrugge la vita di tre donne legate da un’amicizia decennale. Questo thriller non convenzionale esplora il senso di colpa e la punizione, l’amore e il tradimento, nonché i compromessi che accettiamo e che alterano irrevocabilmente le nostre vite. Man mano che l’indagine procede, viene alla luce la verità su come anche le amicizie più strette possano non essere ciò che sembrano.

Il cast corale che affianca le vincitrici dell’Emmy Moss e Washington include Kate Mara (“House of Cards – Gli intrighi del potere”, “The Martian”), Joel Kinnaman (“For All Mankind”), Corey Stoll (“House of Cards – Gli intrighi del potere”), Leslie Odom Jr. (“Hamilton”, “Central Park”), Audrey Zahn (“Wildcat”), Jill Wagner (“Special Ops: Lioness”), Rome Flynn (“With Love”), Sheryl Lee Ralph (“Abbott Elementary”), Violette Linnz (“Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers“), Indiana Elle (“Una di famiglia”), Jackson Kelly (”The Pitt“), Keith Carradine (”Madam Secretary“), Ana Ortiz (”Ugly Betty“) e Wilson Bethel (”All Rise”).

“Imperfect Women – Le mie amiche del cuore” è una coproduzione tra 20th Television e Apple Studios. Weisman, che è anche showrunner, segna una nuova collaborazione con Apple TV dopo la serie acclamata dalla critica “Physical”. La serie limitata è prodotta da Moss e Lindsey McManus, che inizialmente hanno opzionato il libro, attraverso la loro società di produzione Love & Squalor Pictures. Washington è produttrice esecutiva per Simpson Street insieme a Pilar Savone. L’autrice Hall è produttrice esecutiva insieme alla sceneggiatrice Kay Oyegun. Lesli Linka Glatter (“Homeland”, “Love & Death”) è regista e produttrice esecutiva del primo episodio.

Articolo precedente
Firestarter: la spiegazione del finale del film
Articolo successivo
Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello: la spiegazione del finale del film
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved