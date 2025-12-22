Imperfect Women – Le mie amiche del cuore, le prime immagini del thriller psicologico Apple TV

Apple TV ha svelato le prime immagini di “Imperfect Women – Le mie amiche del cuore”, il nuovo thriller psicologico con protagoniste e produttrici esecutive Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”, “Shining Girls”, “Mad Men”) e Kerry Washington (“Scandal”, “Tanti piccoli fuochi”, “UnPrisoned”), e creata per la televisione da Annie Weisman (“Physical”, “Based on a True Story”). La serie farà il suo debutto su Apple TV il 18 marzo con i primi due episodi degli otto totali seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì, fino al 29 aprile.

Basato sull’omonimo romanzo di Araminta Hall, “Imperfect Women – Le mie amiche del cuore” esamina un crimine che distrugge la vita di tre donne legate da un’amicizia decennale. Questo thriller non convenzionale esplora il senso di colpa e la punizione, l’amore e il tradimento, nonché i compromessi che accettiamo e che alterano irrevocabilmente le nostre vite. Man mano che l’indagine procede, viene alla luce la verità su come anche le amicizie più strette possano non essere ciò che sembrano.

Il cast corale che affianca le vincitrici dell’Emmy Moss e Washington include Kate Mara (“House of Cards – Gli intrighi del potere”, “The Martian”), Joel Kinnaman (“For All Mankind”), Corey Stoll (“House of Cards – Gli intrighi del potere”), Leslie Odom Jr. (“Hamilton”, “Central Park”), Audrey Zahn (“Wildcat”), Jill Wagner (“Special Ops: Lioness”), Rome Flynn (“With Love”), Sheryl Lee Ralph (“Abbott Elementary”), Violette Linnz (“Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers“), Indiana Elle (“Una di famiglia”), Jackson Kelly (”The Pitt“), Keith Carradine (”Madam Secretary“), Ana Ortiz (”Ugly Betty“) e Wilson Bethel (”All Rise”).

“Imperfect Women – Le mie amiche del cuore” è una coproduzione tra 20th Television e Apple Studios. Weisman, che è anche showrunner, segna una nuova collaborazione con Apple TV dopo la serie acclamata dalla critica “Physical”. La serie limitata è prodotta da Moss e Lindsey McManus, che inizialmente hanno opzionato il libro, attraverso la loro società di produzione Love & Squalor Pictures. Washington è produttrice esecutiva per Simpson Street insieme a Pilar Savone. L’autrice Hall è produttrice esecutiva insieme alla sceneggiatrice Kay Oyegun. Lesli Linka Glatter (“Homeland”, “Love & Death”) è regista e produttrice esecutiva del primo episodio.