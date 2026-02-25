In The Lost Lands, la spiegazione del finale: analisi dei colpi di scena assurdi del finale

L’adattamento cinematografico di Paul W.S. Anderson del racconto fantasy di George R.R. Martin In the Lost Lands è rimasto piuttosto fedele al materiale originale, ma alcune modifiche rendono necessario approfondire leggermente il finale. Il racconto breve originale di Martin con lo stesso titolo è stato pubblicato per la prima volta nel 1982 come parte di un’antologia e riprende alcuni dei tropi fantasy più diffusi dell’epoca. L’adattamento cinematografico di Anderson vede Milla Jovovich nei panni di Gray Alys, una strega ribelle che vive nell’ultima grande città umana in un paesaggio infernale post-apocalittico, e Dava Bautista nel ruolo del misterioso cacciatore vagabondo Boyce.

In the Lost Lands (la nostra recensione), attualmente nelle sale di tutto il paese, inizia con Gray Alys braccata dalla Chiesa, i fanatici religiosi che opprimono il popolo della Città sotto la Montagna guidati dalla figura simile a un vescovo chiamata il Patriarca (Fraser Jones) e dal capo delle forze dell’ordine religiose, Ash (Arly Jover). Lei riesce ancora una volta a sfuggire ai suoi inseguitori, rafforzando la sua reputazione di “strega che non verrà impiccata”, simbolo della ribellione contro la Chiesa da parte dei contadini della Città. Viene quindi avvicinata dalla Regina dell’Overlord, l’alta sovrana della Città, per esaudire un suo desiderio.

La regina desidera il potere di trasformarsi in una bestia, per ragioni note solo a lei, ma si intuisce che brama il potere. Gray Alys, che non rifiuta mai chi le chiede un desiderio, accetta di cercare questo potere nelle Terre Perdute, le terre da incubo infestate dai demoni al di fuori della Città. Recluta un cacciatore vagabondo di nome Boyce (che si rivela essere il consorte principale della Regina) per accompagnarla, data la sua conoscenza delle Terre Perdute, e i due combattono per uscire dalla Città con Ash e gli esecutori della Chiesa alle calcagna.

I due attraversano le Terre Perdute fino al Fiume del Teschio, dove si sa che vive un lupo mannaro ultra potente, in modo che Gray Alys possa estrarre il suo potere per la Regina. Lungo il percorso, viene rivelata la natura della magia di Gray Alys: lei è essenzialmente una Monkey’s Paw ambulante, che esaudisce i desideri, ma raramente a vantaggio di chi li esprime. Il loro viaggio culmina con una resa dei conti finale a Skull River, dopo la quale Gray Alys esaudisce i desideri che ha concesso con effetti diversi.

I colpi di scena finali di The Lost Lands Le storie di Gray Alys, Boyce e della Regina

Una volta arrivati al fiume Skull e al sorgere della luna piena, si scopre che Boyce era in realtà il lupo mannaro che avevano cercato per tutto il tempo. Alys lo sapeva e, mentre gli curava la ferita da arma da fuoco, vi inserì dell’argento, che entrò nel suo flusso sanguigno indebolendolo gravemente. Questo le permise di combatterlo e ucciderlo, o almeno di strappargli la pelle da lupo mannaro, che portò alla Regina affinché anche lei potesse diventare un lupo mannaro.

La regina era affranta, rivelando che voleva solo diventare una bestia per poter stare insieme a Boyce, ma a causa dei poteri contorti di Alys, l’unico modo per diventare una bestia era uccidere Boyce. Il ritorno di Alys scatena una rivolta nella città e la regina non indossa mai la pelle di lupo mannaro. Boyce, nel frattempo, torna per affrontare Alice, essendo sopravvissuto allo scuoiamento da parte del suo lato lupo mannaro. Si scopre che Alys sapeva che sarebbe sopravvissuto e ha esaudito il suo desiderio permettendo loro di andarsene insieme.

Grazie alla sua lungimiranza, l’antica strega era in grado di prevedere tutti gli eventi che sarebbero accaduti dopo che la regina le si fosse avvicinata, e quindi era in grado di manipolare tutto per assicurarsi di esaudire tutti i desideri che le venivano richiesti. Tuttavia, così facendo, si assicurò anche che si verificasse il risultato che desiderava, con i contadini che si ribellavano per rovesciare sia la Chiesa che il Signore/la Regina. È un altro racconto ammonitore sui potenziali pericoli dell’ambizione e del desiderio, in un vero e proprio scenario del tipo “stai attento a ciò che desideri”, incarnato dalla stessa Gray Alys.

Perché il Patriarca voleva che Gray Alys tornasse

Il Patriarca e Ash cercavano Gray Alys come l’eretica definitiva; la sua magia non solo offendeva la morale religiosa permissiva della Chiesa, ma Gray Alys era anche un parafulmine per la rivoluzione. La sua sfida alla Chiesa ispirava i contadini a ribellarsi contro i loro oppressori, quindi impiccare Alys era un modo per assicurarsi che rimanessero sotto il controllo della Chiesa. Inoltre, Gray Alys poteva confermare le voci sull’infedeltà della regina, il che avrebbe contribuito a eliminare la sua autorità sul popolo e avrebbe permesso alla Chiesa di rovesciare finalmente il Signore Supremo e governare legittimamente la città.

I poteri di Gray Alys e cosa sono realmente spiegati in modo esauriente

Sebbene Gray Alys sembri avere una miriade di poteri, tra cui la manipolazione delle fiamme, la metamorfosi e la telecinesi, i suoi veri poteri sono molto più semplici. È in grado di prevedere il futuro, il che le permette di manipolare gli eventi nel presente secondo i suoi desideri. È anche in grado di creare illusioni, che costituiscono la maggior parte della sua cosiddetta “magia”; le sue vittime vedono ciò che lei desidera che vedano se incrociano il suo sguardo. È anche un’abile combattente corpo a corpo, probabilmente grazie alla sua vita estremamente lunga e alla grande esperienza acquisita combattendo contro i suoi inseguitori.

Cosa ha detto George R.R. Martin su In The Lost Lands

Il regista Paul W.S. Anderson ha dichiarato in un’intervista a GamesRadar che George R.R. Martin, autore del racconto originale In the Lost Lands oltre che della serie di romanzi fantasy Il Trono di Spade, ha assistito a una proiezione in anteprima del film. Sebbene fosse comprensibilmente nervoso a causa dello status di scrittore di fama mondiale, è stato sollevato nel ricevere una recensione positiva da Martin. Come ha spiegato Anderson:

Ma alla fine gli è piaciuto molto. Ha detto che secondo lui ero riuscito a catturare la sua voce meglio di chiunque altro in un adattamento, il che mi ha fatto sentire benissimo.

I critici e gli spettatori sono stati molto meno gentili con l’adattamento di Anderson. In the Lost Lands ha ottenuto un punteggio pessimo su Rotten Tomatoes, poiché i critici hanno stroncato la CGI scadente, la tavolozza dei colori, i personaggi e la trama mal sviluppati e le scelte recitative frustranti.

Come In The Lost Lands prepara il terreno per un sequel

In the Lost Lands ha un finale piuttosto definitivo, poiché copre l’intera storia breve originale di Martin e termina con la morte di molti dei personaggi principali. Le recensioni terribili del film, unite a quello che si prevede sarà un incasso deludente al botteghino nonostante il potere delle star Bautista e Jovovich e l’associazione con George R.R. Martin, indicano che nessuno studio si metterà in fila per produrre un sequel nel prossimo futuro. Tuttavia, con Gray Alys e Boyce sopravvissuti agli eventi del film e fuggiti insieme, la loro storia potrebbe teoricamente continuare in un sequel.

Il vero significato di In the Lost Lands

La mancanza di profondità sia nella trama che nei personaggi di In the Lost Lands rende difficile ricavare un significato simbolico da questo film d’azione fantasy. Tuttavia, lo status di Gray Alys come contorto esauditore di desideri fornisce un’idea dell’importanza di stare attenti a ciò che si desidera, affinché le conseguenze non siano più grandi di quanto si sia in grado di sopportare. Il film mette in guardia contro gli estremi a cui alcuni sono disposti ad arrivare per amore e ambizione, poiché il prezzo da pagare non sempre vale il risultato ottenuto.

Non c’è molto da ricavare da In the Lost Lands, che passa troppo rapidamente da un punto all’altro della trama per sviluppare un significato più profondo.

Il ruolo della Chiesa si addentra anche in un commento sull’ipocrisia della religione. Il fanatismo che guida la Chiesa post-apocalittica è ancora pieno di simbolismo cristiano, con la caccia alle streghe, le invettive contro l’eresia, i vestiti ricoperti di croci, ecc. Sono le persone più brutali e violente nel mondo di In the Lost Lands, mentre allo stesso tempo predicano devozione e fede, in quello che è un riflesso diretto del passato oscuro e violento del cristianesimo stesso. Tuttavia, non c’è molto altro da ricavare da In the Lost Lands, che passa troppo rapidamente da un punto all’altro della trama per sviluppare un significato più profondo.