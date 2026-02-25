HomeSerie TvNews

Il nuovo spinoff FBI di Dick Wolf con Tom Ellis debutta con un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes

Di Redazione

-

tom-ellis in CIA

Buona la prima per CIA, il nuovo spinoff dell’universo FBI creato da Dick Wolf. La serie, andata in onda su CBS il 23 febbraio, ha esordito con un solido 80% su Rotten Tomatoes dopo le prime 15 recensioni.

Il punteggio, naturalmente, potrà variare con l’arrivo di nuovi giudizi, ma l’avvio è decisamente positivo per un franchise che negli ultimi mesi aveva salutato FBI: International e FBI: Most Wanted.

Tom Ellis guida il nuovo capitolo dell’universo FBI

Protagonista della serie è Tom Ellis nei panni di Colin Glass, ufficiale della CIA impulsivo e poco incline alle regole. Al suo fianco c’è Nick Gehlfuss (noto per Chicago Med), che interpreta l’agente FBI Bill Goodman, metodico e rigoroso.

La dinamica tra i due è il cuore della serie: un classico “buddy procedural” costruito sul contrasto tra il ribelle e il disciplinato, costretti a collaborare nonostante visioni opposte del lavoro.

Nel cast figurano anche Natalee Linez e Necar Zadegan, a completare un ensemble che punta sulla chimica tra personaggi molto diversi tra loro.

Una formula collaudata che continua a funzionare

A differenza di molte serie serializzate contemporanee, le produzioni di Dick Wolf hanno sempre puntato su una formula chiara e riconoscibile. Il pubblico sa cosa aspettarsi: casi settimanali, tensione istituzionale, dinamiche professionali e conflitti morali.

Le prime recensioni sottolineano proprio questo: CIA non reinventa il genere, ma lo esegue con competenza. È un procedural solido, costruito da “artigiani” del crime televisivo, che riesce a intrattenere senza necessariamente voler sorprendere a tutti i costi.

Dopo un rinvio dal 2025 al 2026 dovuto a un rimpasto nella writers’ room, la serie è finalmente arrivata in palinsesto e potrebbe rivelarsi una nuova pedina stabile nell’impero televisivo di Wolf, nato con Law & Order e ampliato nel tempo con l’universo FBI.

CIA va in onda negli USA ogni lunedì alle 22:00 (ET) su CBS.

ALTRE STORIE

