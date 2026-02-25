HomeTrailerKeeper - L'eletta, il trailer italiano del film di Osgood Perkins
Keeper – L’eletta, il trailer italiano del film di Osgood Perkins

Dal 12 marzo al cinema distribuito da Be Water, Keeper – L’eletta è il nuovo film di Osgood Perkins.

In una baita isolata, Liz e Malcolm si godono il loro weekend fuori porta. Ma presenze inquietanti e un legame oscuro con la foresta iniziano a emergere. Le visioni si moltiplicano, la realtà vacilla e il rifugio si trasforma in un incubo di manipolazione, destino e mostruosa eredità.

‘’Keeper è stata l’occasione per esplorare il mostro che può nascondersi dentro una relazione.’’ – Oz Perkins

Dopo il successo mondiale di Longlegs e l’acclamato adattamento di The Monkey, il nuovo viaggio nel male di Osgood Perkins con Tatiana Maslany e Rossif Sutherland.

