Superman: David Corenswet difende la versione di Zack Snyder

Il 2025 segna uno degli anni più importanti nella storia dell’eredità mediatica di Superman, poiché l’Uomo del Domani è finalmente pronto a tornare protagonista al cinema con un suo film quest’estate, come parte della timeline DCU. L’ultima versione cinematografica di Superman che il mondo ha visto è stata l’incarnazione di Henry Cavill nella timeline dei film DCEU, iniziata con L’Uomo d’Acciaio di Zack Snyder nel 2013. Il Superman di Cavill è stato spesso descritto come una delle interpretazioni più cupe del personaggio, e questo è spesso stato un argomento controverso quando si parla dell’icona DC.

In una nuova intervista con GQ, il nuovo Superman, David Corenswet ha affrontato i suoi vecchi commenti di una precedente intervista con Entertainment Weekly nel novembre 2019, dove aveva parlato della versione più cruda che Cavill aveva interpretato nella serie di Snyder. In quell’occasione l’attore aveva affermato: “Mi piacerebbe vedere qualcuno fare una versione allegra e retrò [di Superman]. Adoro l’interpretazione cupa e grintosa di Henry Cavill, ma mi piacerebbe vedere il prossimo essere molto luminoso e ottimista”.

Ora, con GQ, Corenswet ha approfondito ciò che intendeva dire, condividendo quanto segue su Cavill e il Superman di Snyder: “Penso che sia la cosa meno interessante che avrei potuto dire. Semplicemente perché con un personaggio fantastico come Superman, vuoi che grandi artisti, scrittori e attori ne esplorino tutte le possibilità“. “L’unico modo per renderlo noioso è continuare a fare sempre la stessa cosa. E così, proprio come Chris Nolan ha preso Batman e ha fatto qualcosa di più cupo e realistico con il personaggio, Zack Snyder e Henry Cavill hanno esplorato un lato di Superman che non era mai stato esplorato sul grande schermo”.

“Quindi, quello che volevo dire è che lo stavano facendo molto bene ma che mi sarebbe piaciuto vedere il prossimo film andare nella direzione opposta e mostrare l’altro lato. Allo stesso modo, dopo i film di Batman di Chris Nolan e dopo Matt Reeves e Robert Pattinson, ci sono molte persone che si chiedono: “Dov’è il nostro Batman divertente, esagerato e fantastico?”. Come noto, quando si parla di Superman nel DCEU e nello Snyderverse, molti potrebbero aver considerato l’interpretazione di Cavill del personaggio più cupa rispetto alle precedenti.

Ma questo non significa necessariamente che sia un aspetto negativo, e i commenti di Corenswet suggeriscono che egli sia d’accordo con questa idea, poiché fa riferimento al modo in cui Superman viene costantemente reinterpretato nel mondo dei film live-action e dei cartoni animati. Alla fine, Superman è un personaggio in continua evoluzione con il tempo, poiché la narrazione è in costante crescita e cambiamento nella TV e nel cinema. Dal commento di Corenswet, è evidente che ha capito come Snyder e Cavill stessero adottando questo approccio con Superman, mostrando la leggenda della DC in un mondo più realistico.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

Produttori esecutivi sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).