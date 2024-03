I film di arti marziali godono da sempre di un certo fascino. Questi stili di combattimento così coreografici sembrano perfetti per il cinema e diversi sono i titoli di culto che ne fanno sfoggio. Dai classici con Bruce Lee come I 3 dell’operazione drago e Dalla Cina con furore, fino ai film con Jackie Chan o Donnie Yen. Proprio quest’ultimo, nel 2014, ha preso parte al film Kung Fu Jungle, che si pone come grande omaggio alle arti marziali e ai maestri che le hanno rese celebri nel mondo. Diretto da Teddy Chan, è dunque questo un titolo perfetto per gli amanti del genere.

La pellicola, prodotta e girata in cooperazione tra Hong Kong e Cina, è stata proiettata in anteprima ai BFI London Film Festival il 12 ottobre 2014 e uscita in seguito nelle sale di Hong Kong il 30 ottobre 2014 e poi il 31 ottobre 2014 in Cina. Nel 2015 è stato inserito e presentato tra i migliori film d’azione alla 17 edizione del Far East Film Festival di Udine. Il film èpoi stato distribuito in Italia a partire dal 24 gennaio del 2017, senza passare per le sale cinematografiche, direttamente in home video per conto della CG Entertainment, in collaborazione con la Tucker Film e il Far East Film Festival.

Il suo passaggio televisivo è dunque un’occasione da non lasciarsi sfuggire, grazie alla quale recuperare questo film forse poco noto ai più ma capace di regalare scene di combattimento e colpi di scena memorabili. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a . Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ad altre curiosità. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Kung Fu Jungle

Un feroce killer di nome Fung va in giro per Hong Kong uccidendo i migliori esponenti delle arti marziali e lasciando come biglietto da visita un’arma segreta chiamata Moonshadow. Quando un assassino condannato ed esperto di kung fu di nome Hahou – che in passato lavorava come istruttore di arti marziali prima di uccidere accidentalmente un uomo e di essere imprigionato e condannato per un crimine che non aveva intenzione di commettere – viene a sapere di tutto ciò, si offre di aiutare la polizia a catturare l’assassino in cambio della sua libertà. Con l’aiuto di Hahou, la polizia si rende conto, dall’ordine cronologico delle vittime, che l’assassino ha preso di mira tutti maestri nei rispettivi stili di arti marziali e che seguono un codice marziale di addestramento.

Dopo un incontro ravvicinato con Fung, Hahou scompare improvvisamente e la polizia inizia a sospettare il peggio: che i due siano complici e che Fung sia stato l’esca per far uscire Hahou di prigione. In realtà egli è tornato a casa sua, a Foshan, per saperne di più sul misterioso biglietto da visita. Così facendo, scopre l’identità dell’assassino e la sua motivazione: la vera filosofia delle arti marziali di Fung è uccidere gli avversari più deboli di lui. Con fermezza, Hahou rifiuta di essere coinvolto in un combattimento con Fung, finché l’assassino non minaccia la donna che ama di più. Solo allora si rende conto di dover andare contro il codice marziale per poterlo rispettare.

Il cast di Kung Fu Jungle e altre curiosità sul film

Ad interpretare il protagonista, Hahou Mo, vi è il celebre attore Donnie Yen, tra i maggiori esponenti del cinema marziale mondiale e noto principalmente per la sua interpretazione nella serie di film incentrati su Ip Man. Accanto a lui, nel ruolo dell’assassino Fung Yu-sau vi è invece Wang Baoqiang, mentre completano poi il cast Charlie Yeung (vista in Fallen Angels) nel ruolo di Luk Yuen-sum, Michelle Chen in quello di Sinn Ying, Deep Ng come Tau Yue e Alex Fong nel ruolo dell’ispettore Lam. Louis Fan interpreta Hung Yip, mentre Xing Yu è Tam King Yiu e David Chiang è il maestro Chan Pak-Kwong. Per una strana coincidenza, tutti e tre gli attori che hanno interpretato gli esponenti delle arti marziali uccisi da Fung sono apparsi nella serie di Ip Man.

Louis Fan ha interpretato il Maestro Jin in Ip Man e Ip Man 2; Kang Yu ha interpretato il Maestro Tam in Ip Man 3; mentre Xing Yu ha interpretato Jin in Ip Man ed è apparso anche come Fu nello spin-off Master Z: The Ip Man Legacy. Nel film sono poi presenti numerose citazioni e camei dedicati ai più grandi attori di film d’arti marziali del cinema di Hong Kong del passato. Infatti nei titoli di coda è possibile vedere i vari attori non protagonisti famosi che hanno partecipato al film e il ricordo di alcuni di loro: Jackie Chan, Bruce Lee, David Chiang, nonché il famoso produttore della Golden Harvest Raymond Chow.

Il trailer di Kung Fu Jungle e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Kung Fu Jungle grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Google Play, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 8 marzo alle ore 21:20 sul canale Rai 4.