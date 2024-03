Eccoci qui al finale di questa terza stagione di Doc – Nelle tue mani. Il dottore Andrea Fanti, Luca Argentero, finalmente scopre perché l’ex moglie Agnese, Sara Lazzaro, si è inventata la relazione con Bramante e perché l’uomo ora in politica la ricattava in cambio dei dati sui pazienti dell’Ambrosiano. Nell’ultima puntata poi viene mostrato anche il destino dei tre nuovi specializzandi e quello del loro tutor Riccardo interpretato da Pierpaolo Spollon.

La trama di Doc – Nelle tue mani 3 episodio 15

Il quindicesimo episodio “Quello che si deve fare” è tutto ambientato nel passato, infatti la rivelazione di Agnese, viene raccontata attraverso un lungo flashback. Siamo nel 2011, Doc era alla sua prima esperienza come primario e nelle corsie del Policlinico milanese era possibile incontrare il giovane medico strutturato Lorenzo Lazzarini, Gianmarco Saurino, ma anche l’ex collega Marco Sardoni interpretato da Raffaele Esposito. Intanto Agnese ha scoperto che gli restano solo sei mesi di vita ma c’è forse un modo per sconfiggere il tumore, volare in America per partecipare ad una ricerca sperimentale dove però non ci sono più posti.

Andrea Fanti con Lazzarini durante il ricovero di un signore arrivato da una RSA, scopre l’uso eccessivo di benzodiazepine e l’artefice di tutto questo è una sua vecchia conoscenza. Infatti la colpa è del professore Bramante che introduce nelle case di cura, attraverso la sua cooperativa, l’utilizzo massiccio del farmaco per tenere a bada gli anziani pazienti e tagliare posti di lavoro. Doc quindi vuole fare una ricerca e incastrare Bramante, che ha già aspirazioni da politico, ma l’uomo riesce a fare un patto con Fanti che ritira tutto in cambio di un posto nel trial negli Stati Uniti per la moglie ammalata.

Il primario Fanti accetta, ma così tradisce i principi di medico e mettendo davanti a tutto i suoi interessi personali. Doc dilaniato dal rimorso da qui non sarà più lo stesso, e si trasformerà nel “principe bastardo”, come veniva chiamato in reparto prima del colpo di pistola che gli ha provocato l’amnesia. Il penultimo episodio di Doc – Nelle tue mani 3 si conclude tornando nel presente con Andrea che bacia Agnese, che è ancora innamorata di lui.

La trama di Doc – Nelle tue mani 3 episodio 16

L’ottava e ultima serata si chiude con “Liberi” dove Andrea Fanti affronta finalmente Bramante, i due hanno una colluttazione, ma il candidato alle regionali poi sviene e viene ricoverato nel reparto di Medicina Interna. Il politico quindi accusa Doc dell’aggressione, anche perché ha paura che il caso delle benzodiazepine rovini la sua scalata alla Regione Lombardia. La Polizia interroga il primario, che rischia una condanna per tentato omicidio ma si scoprirà che in realtà Bramante ha un ischemia e ha capirlo sarà Federico, Giacomo Giorgio.

Alla fine il rampollo del più bravo oculista di Milano rinuncia al lavoro nella clinica privata del padre, decidendo di rimanere e proseguire la specializzazione al Policlinico Ambrosiano. Intanto Lin ha trovato un po’ di serenità in famiglia e Martina, durante una festa tra specializzandi sul tetto dell’ospedale, svela a tutti che non si è mai laureata e che si è autodenunciata per aver praticato. Qualche giorno dopo Riccardo, sul consiglio di Doc, va a trovare la ragazza e l’aiuta a studiare per il famoso esame che non riusciva a superare che finalmente passa.

Giulia, Matilde Gioli, ovviamente vince il concorso come primario, ed è pronta a trasferirsi a Roma ma forse c’è una possibilità per rimanere all’Ambrosiano. Andrea alla fine decide di consegnare il suo posto alla dottoressa Giordano, perché la collega è più adatta al ruolo e perché lui vuole solo curare al meglio i suoi pazienti. La terza stagione di Doc – Nelle tue mani quindi finisce con Giulia che guarda da lontano Andrea e Agnese che vanno via insieme.

Doc – Nelle tue mani 3 un finale di stagione che fa sperare in una quarta stagione

Doc – Nelle tue mani 3 si conclude, rispondendo e svelando, l’intero mistero su cui si basava questa stagione cioè quello dei 12 anni dei ricordi dimenticati di Doc. Ci sono tutti i presupposti per una quarta stagione di Doc anche perché le linee narrative sono aperte su tutti i fronti soprattutto in riguardo alle new entry di quest’anno. Chissà se la prossima sarà l’ultima per Luca Argentero nei panni di Doc. Intanto le basi sono tante e speriamo che questa fiction targata LuxVide possa tenere questa tensione e livello anche per una prossima futura stagione.