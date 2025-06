La Mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone: la storia vera dietro il film

La Mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone è il terzo capitolo della celebre saga avventurosa iniziata nel 1999 con La Mummia e proseguita nel 2001 con La Mummia – Il ritorno. Diretto da Rob Cohen, il film abbandona le sabbie egiziane per spostarsi nell’antica Cina, offrendo al pubblico una nuova ambientazione, nuove leggende e una mummia dal volto completamente diverso. Brendan Fraser torna nei panni dell’intrepido Rick O’Connell, mentre il personaggio di Evelyn ha il volto di Maria Bello, che sostituisce Rachel Weisz. Con un tono ancora più spettacolare e azioni mozzafiato, il film tenta di rinnovare la formula mantenendo lo spirito di avventura classico che ha reso la saga un cult del cinema popolare.

Uno degli elementi più interessanti del film è il modo in cui fonde elementi fantastici con leggende e figure realmente esistite della cultura cinese. La mummia questa volta è quella dell’Imperatore Qin Shi Huang, interpretato da Jet Li, sovrano bramoso di potere che, dopo aver conquistato buona parte del mondo conosciuto, viene maledetto insieme al suo esercito da una potente strega (Michelle Yeoh). L’introduzione del figlio di Rick ed Evelyn come nuovo protagonista d’azione mostra inoltre la volontà di dare un respiro più generazionale alla saga, anche se i cambiamenti non sono stati accolti in maniera unanime dai fan della prima ora.

Nel corso di questo approfondimento, si andrà ad analizzare in particolare quanto di vero ci sia dietro alla figura dell’Imperatore Dragone e in che modo il film prenda ispirazione dalla reale storia dell’Imperatore Qin Shi Huang, noto per aver unificato la Cina e per essere stato sepolto con il celebre esercito di terracotta. Sebbene il film prenda molte libertà narrative e inserisca elementi completamente fantastici, il contesto storico e archeologico che lo ispira è affascinante e merita un’analisi più attenta.

La trama di La Mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone

Il film si apre nell’antica Cina del III secolo a.C. Qui l’imperatore Qin shi Huang, un signore della guerra brutale e tirannico servito da un esercito di diecimila guerrieri, ricorre alla magia dei signori dell’occulto per ampliare i suoi domini. All’ambizioso e spietato Han vengono però concessi i poteri elementali, mentre il tiranno brama l’immortalità ad ogni costo. Per questo invia suoi due fedelissimi a cercare la maga Yuan che pare conosca il segreto della vita eterna. Purtroppo per lui la sua crudeltà sarà anche la sua rovina, la maga cercherà di fermarlo e lancerà una maledizione su Huang che sarà tramutato in una statua di terracotta insieme al suo esercito.