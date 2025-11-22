Brendan Fraser: 10 cose che non sai sull’attore

Divenuto celebre negli anni Novanta per i suoi numerosi ruoli d’azione, Brendan Fraser è in breve tempo diventato uno dei nomi più richiesti da Hollywood. Anche se per alcuni anni le sue apparizioni sono state rare, negli ultimi anni l’attore ha vissuto una vera e propria rinascita professionale, conquistando nuovamente il grande pubblico e critica, soprattutto grazie al film The Whale, che gli è valso un premio Oscar, e al suo ritorno in produzioni iconiche. Rick O’Connell, protagonista della trilogia de La mummia, resta un ruolo simbolo della sua carriera, amatissimo dalle generazioni di spettatori cresciuti con Fraser.

Ecco 10 cose che non sai di Brendan Fraser.

Brendan Fraser: i suoi film e le serie TV

10. Ha recitato in celebri lungometraggi. Fraser debutta al cinema con il film Dogfight – Una storia d’amore (1991), per poi diventare protagonista di film come Scuola d’onore (1992), Il mio amico scongelato (1992), 110 e lode (1994), Scambio di identità (1996), e George re della giungla… ? (1997). Ottenuta la popolarità, recita in Demoni e dei (1998), con Ian McKellen e, soprattutto, nel kolossal La mummia (1999), con Rachel Weisz. Divenuto ora una star, l’attore recita poi in Indiavolato (2000), La mummia – Il ritorno (2001), Looney Tunes: Back in Action (2003), Crash – Contatto fisico (2005), con Don Cheadle, La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone (2008), Viaggio al centro della terra 3D (2008), Inkheart (2009), con Paul Bettany, Misure straordinarie (2010), Non lasciarmi sola (2013), con Rosario Dawson, e La rosa velenosa (2019), con John Travolta. Nel 2022 Fraser ha ricevuto grande apprezzamento per The Whale (2022), che ha consolidato il suo ritorno a Hollywood e lo ha reso candidato agli Oscar come Miglior Attore e da allora ha ripreso a lavorare a Hollywood con continuità, infatti nel 2023 appare in un piccolo ruolo in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. Del 2025 è Rental Family.

9. È noto anche per i suoi ruoli televisivi. Parallelamente all’attività per il cinema, l’attore recita anche in diversi film televisivi nel corso degli anni Novanta. Questi sono My Old School (1991), Figlio delle tenebre (1991), Presumed Guilty (1991) e Nel nome di mio figlio (1997). Torna poi in televisione per recitare nella popolare sit-com Scrubs, dove ricopre il ruolo di Ben Sullivan. Delle tante guest star avvicendatesi nel corso della serie, la sua partecipazione è probabilmente la più nota e apprezzata. Negli ultimi anni Fraser si è poi dedicato principalmente al piccolo schermo, recitando nelle serie Texas Rising (2015), The Affair (2016-2017), Condor (2018) e Trust (2018), con Donald Sutherland. Dal 2019 al 2023 è tra i protagonisti di Doom Patrol, dove recita nel ruolo di Cliff Steel alias Robotman. Nel 2020 ha poi preso parte a Professionals.

8. È anche produttore. Nel corso degli anni, Fraser non si è distinto solo come interprete, ma in diversi casi ha deciso di assumere anche il ruolo di produttore delle opere che lo vedevano come protagonista. Nel 2006 ricopre per la prima volta l’attività per il thriller L’ultima occasione, dove recita accanto a Michael Keaton. Successivamente, produce i film Viaggio al centro della Terra e Puzzole alla riscossa, da lui anche interpretati. Nel 2011 è invece produttore della commedia crime Rapina a Belfast, mentre nel 2013 di Breakout – weekend di paura. Dopo anni in cui non ha più svolto tale ruolo, Fraser torna alla produzione per la serie Professionals, da lui particolarmente voluta e sostenuta.

Brendan Fraser in George re della giungla

7. Si tratta di uno dei suoi progetti che ancora oggi sono molto amati. Brendan Fraser ha consolidato la sua fama internazionale con il ruolo comico e avventuroso di George in George re della giungla (1997). Il film, ispirato al celebre cartone animato, mise in luce la sua capacità di combinare fisicità e comicità, rendendo Fraser perfetto per ruoli leggeri ma memorabili. Il successo della pellicola gli permise di diventare un volto amato dal grande pubblico e di ricevere proposte per film d’azione e avventura. Ancora oggi, George re della giungla resta una delle interpretazioni più iconiche della carriera di Brendan Fraser, simbolo della sua versatilità e del suo carisma unico.

Brendan Fraser in Scrubs

6. Il regista della serie ha fortemente voluto la sua partecipazione. In una recente intervista, Fraser ha raccontato di come arrivò ad essere una delle più amate guest star nella serie Scrubs. Pur comparendo soltanto in tre episodi, il suo personaggio è stato particolarmente amato dagli spettatori e la sua è una delle stoyline ancora oggi più celebri. L’attore disse di non aver mai incontrato Bill Lawrence, ideatore della serie, ma le loro due mogli erano grandi amiche e questo li mise in contatto. Lawrence offrì così una piccola parte a Fraser, allegando al copione anche dei pantaloncini sportivi. Fu proprio tale inaspettato dono che convinse Fraser ad accettare il ruolo.

Brendan Fraser in La mummia

5. Ha rischiato di morire sul set del film. La mummia ha rappresentato una vera e propria svolta nella carriera dell’attore, e ancora oggi è ricordato come il suo ruolo più celebre. Questo ha però rischiato di essere anche l’ultimo per Fraser, il quale è stato coinvolto in un incidente che ha rischiato di ucciderlo. Per una scena era infatti previsto che il suo personaggio si trovasse ad essere impiccato, salvo poi liberarsi giusto in tempo. Qualcosa, tuttavia, andò storto, e l’attore si ritrovò a rischiare realmente il soffocamento. Fortunatamente, fu liberato in tempo e venne aiutato da un equipe di medici a riprendersi.

4. Era la prima scelta del regista. Dopo aver realizzato il film George re della giungla… ?, l’attore era diventato estremamente popolare come interprete di film d’avventura con vene comiche. Fu per questo motivo che il regista di La mummia decise di affidare a Fraser la parte nel film. Egli lo riteneva la giusta combinazione tra personaggio d’avventura e personaggio comico. Quest’ultimo aspetto era particolarmente fondamentale, perché avrebbe permesso agli spettatori di provare empatia nei suoi confronti. Fraser dunque puntò molto sul costruire un personaggio che non si prendesse troppo sul serio.

Brendan Fraser in The Whale

3. Ha segnato il suo ritorno in grande stile. Il ritorno di Brendan Fraser al cinema è stato segnato dal film The Whale (2022), di Darren Aronofski, che ha ricevuto grande attenzione da critica e pubblico. L’attore interpreta Charlie, un insegnante obeso e introverso, riuscendo a trasmettere emozioni profonde con una performance intensa e commovente. Questo ruolo ha segnato la sua rinascita artistica, confermando il talento e la versatilità di Fraser, e gli ha valso candidature ai principali premi cinematografici, tra cui l’Oscar come Miglior Attore. The Whale ha inoltre riportato Brendan Fraser al centro del panorama hollywoodiano, dimostrando quanto il suo carisma e la sua capacità interpretativa siano ancora straordinari.

Brendan Fraser: chi è sua moglie

2. È stato sposato con un’attrice. Nel 1993, arrivato da poco a Los Angeles, l’attore si ritrovò a partecipare ad un party esclusivo per celebrità. Qui ebbe modo di conoscere l’attrice Afton Smith, con la quale strinse subito un certo legame. Dopo qualche anno di frequentazione, i due si sono infine fidanzati ufficialmente e hanno dato vita al loro matrimonio il 27 settembre del 1998. In seguito, hanno avuto tre figli, nati rispettivamente nel 2002, nel 2004 e nel 2006. Da sempre molto riservata, la coppia ha sempre cercato di non rivelare dettagli sulla propria vita privata. Nel dicembre del 2008, tuttavia, hanno reso pubblica la loro volontà di divorziare.

Brendan Fraser: età e altezza

1. Brendan Fraser è nato a Indianapolis, in Indiana, Stati Uniti, il 3 dicembre del 1968. L’attore è alto complessivamente 189 centimetri.

