Sweet Home Alabama – tutta colpa dell’amore: il finale originale era molto più oscuro

Il finale di Sweet Home Alabama – Tutta Colpa dell’Amore ha certamente una svolta felice quando Melanie (Reese Witherspoon) capisce finalmente che Jake (Josh Lucas) è il suo vero amore. Ma nel finale originale, il regista Andy Tennant si inventò una battuta dark che rovinò completamente l’atmosfera della commedia romantica.

Ripensando al film, Tennant ha parlato con Insider di come, nel finale originale, il pubblico di prova pensasse che il personaggio di Melanie, interpretato da Witherspoon, fosse morto. Come nel film finito, nel finale originale, Melanie lascia il suo fidanzato (Patrick Dempsey) al loro matrimonio quando scopre di non aver firmato i documenti per il divorzio da Jake. Corre a cercare Jake sulla spiaggia mentre si sta preparando per un temporale per raccogliere i frammenti di vetro che si formano quando un fulmine colpisce la sabbia. Lì, lei dichiara il suo amore a Jake e i due si baciano, ma è qui che il finale originale è diverso.

Nella versione originale, sentiamo un fulmine mentre si baciano e poi una luce bianca copre lo schermo. La scena si sposta su amici e parenti che ballano a un ricevimento di nozze. Jake entra tenendo Melanie tra le braccia, che sembra priva di sensi. Dice a tutti: “Melanie Carmichael è morta“. Tutti sono sotto shock. Poi dice: “Lunga vita a Felony Melanie“, che è il soprannome che aveva da bambina. Melanie, che stava solo fingendo di essere morta, gli dà un bacio. Poi vanno a ballare mentre parte la canzone dei Lynyrd Skynyrd “Sweet Home Alabama” e iniziano i titoli di coda.

Tennant ha detto che al pubblico dei test non è piaciuto il finale. “Non so perché lo trovassimo così divertente (…) Lo era sulla carta”. Tennant ha detto che la reazione dell’attrice Mary Kay Place, che interpretava la madre di Melanie, è stata così triste che ha potuto immediatamente percepire la rabbia del pubblico.

“Quando l’abbiamo mostrato a un pubblico di prova, l’intera sala ha esclamato: ‘Che cazzo!'”, ha detto. “Il pubblico ha adorato il film fino a quella scena. Pensavo che il finale avrebbe funzionato. L’ho trovato divertente, sciocco e strano.”

Ma Tennant ha capito subito che doveva essere cambiato. In realtà, non ha avuto voce in capitolo. “Nina Jacobson, la responsabile della Buena Vista Pictures, ha percorso la navata prima ancora che si accendessero le luci e mi ha detto: ‘Stiamo rigirando il finale'”, ha detto Tennant.

È stata fatta una ripresa in cui, dopo il bacio sulla spiaggia, lo sceriffo Wade (Courtney Gains) li rintraccia e li riporta al bar dove amici e parenti si affannano per organizzare un ricevimento di nozze. E quando Melanie e Jake arrivano, ballano, indovinate un po’, sulle note di “Sweet Home Alabama”. “Non è mai un buon segno quando senti che dovrai fare delle riprese aggiuntive importanti”, ha detto infine Lucas. “Ma ha funzionato.”