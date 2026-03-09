Moulin Rouge! torna al cinema: guida al cast e ai personaggi

Dal 9 all’11 marzo Moulin Rouge! torna nelle sale per celebrare il suo 25° anniversario. Uscito nel 2001 e diretto da Baz Luhrmann, il film è diventato nel tempo uno dei titoli più riconoscibili del cinema musicale contemporaneo: un’esplosione visiva e sonora che mescola melodramma, pop e citazioni in un racconto d’amore tragico ambientato nella Parigi bohémien di fine Ottocento.

Con il suo stile iperbolico, il montaggio frenetico e l’uso innovativo di canzoni pop reinterpretate, Moulin Rouge! ha ridefinito il musical per il pubblico del nuovo millennio. Il ritorno sul grande schermo è l’occasione per riscoprire non solo la spettacolarità della messa in scena, ma anche i personaggi che popolano questo universo romantico e disperato: artisti, sognatori e opportunisti che ruotano attorno al celebre cabaret parigino. Ognuno di loro incarna una diversa idea di amore, arte e libertà, contribuendo a costruire la dimensione emotiva e teatrale del film.

Nicole Kidman è Satine

Satine è il cuore luminoso e tragico del Moulin Rouge. Conosciuta come “il diamante scintillante”, è la stella più brillante del cabaret, una performer capace di ipnotizzare il pubblico con la sua presenza scenica e la sua sensualità. Dietro l’immagine scintillante si nasconde però una donna intrappolata in un sistema che la costringe a trasformare il fascino e l’amore in merce di scambio. Satine sogna una vita diversa: vorrebbe diventare una vera attrice e conquistare l’indipendenza, lasciandosi alle spalle il ruolo di cortigiana di lusso. L’incontro con Christian rappresenta per lei la possibilità di credere a un amore autentico, non mediato dal denaro o dal potere.

A interpretarla è Nicole Kidman, che con questo ruolo ha consolidato la propria immagine di diva capace di unire spettacolarità e intensità emotiva. Per il film ha affrontato numeri musicali complessi e un impegnativo lavoro vocale, ottenendo una candidatura all’Oscar come miglior attrice. La sua interpretazione contribuisce in modo decisivo alla dimensione melodrammatica del film.

Ewan McGregor è Christian

Christian è il punto di ingresso dello spettatore nell’universo del Moulin Rouge. Giovane scrittore inglese arrivato a Parigi per vivere la vita bohémien, incarna l’ideale romantico dell’artista che crede nella forza assoluta dell’amore e della creatività. Fin dall’inizio appare ingenuo e appassionato: è convinto che l’arte possa cambiare il mondo e che l’amore sia un valore puro, non contaminato da interessi materiali. Questa visione lo distingue dal cinismo e dalle logiche economiche che governano il cabaret e il mondo dello spettacolo. Quando incontra Satine vede in lei la realizzazione del sogno romantico che aveva sempre immaginato. Il loro amore diventa il motore emotivo della storia ma anche il nucleo drammatico del film.

Il personaggio è interpretato da Ewan McGregor, attore scozzese già noto al grande pubblico per film come Trainspotting e la saga di Star Wars. In Moulin Rouge! McGregor mette in mostra anche le proprie capacità vocali, contribuendo con energia e sensibilità alla dimensione musicale del film.

Jim Broadbent è Harold Zidler

Harold Zidler è il carismatico e instancabile impresario del Moulin Rouge, l’uomo che tiene insieme il caos creativo del cabaret e ne dirige lo spettacolo permanente. Energico, teatrale e pragmatico, rappresenta la dimensione imprenditoriale del mondo dello spettacolo. Per lui il Moulin Rouge non è soltanto un luogo di divertimento ma una macchina complessa che deve continuare a funzionare, attirare pubblico e generare profitto. La sua personalità è fatta di entusiasmo, esagerazione e una costante capacità di improvvisazione: canta, organizza, persuade e manipola con la stessa naturalezza. Nonostante questo lato opportunista, Zidler non è semplicemente un cinico. Nutre un affetto autentico per le artiste del locale, in particolare per Satine, che considera quasi una figlia oltre che la sua attrazione principale. Proprio questa ambivalenza lo rende un personaggio interessante, costretto a bilanciare il sogno artistico con le necessità economiche.

A interpretarlo è Jim Broadbent, uno dei più versatili caratteristi britannici. La sua interpretazione combina comicità, energia teatrale e momenti di autentica partecipazione emotiva. Poco dopo l’uscita del film, Broadbent avrebbe vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista per Iris, confermando la statura internazionale di un interprete capace di muoversi con naturalezza tra cinema d’autore e produzioni spettacolari.

John Leguizamo è Henri de Toulouse-Lautrec

Nella vita reale, Henri de Toulouse-Lautrec era uno dei membri più eccentrici e brillanti della comunità bohémien che frequenta il Moulin Rouge. Pittore e autore teatrale, rappresenta l’artista che vive ai margini della società borghese e che trova nella notte parigina il proprio habitat creativo. Nel film è il leader informale del gruppo di bohémien che include musicisti, attori e performer impegnati a realizzare uno spettacolo rivoluzionario. Toulouse-Lautrec incarna lo spirito dell’avanguardia artistica: è ironico, provocatorio e profondamente convinto che l’arte debba celebrare la libertà, la verità e soprattutto l’amore. È lui a formulare il motto che guida il gruppo: “Libertà, bellezza, verità e amore”. Nonostante il tono spesso comico e la sua personalità sopra le righe, possiede anche una dimensione malinconica. Consapevole della propria marginalità, osserva il mondo con uno sguardo disincantato ma appassionato. Nel rapporto tra Christian e Satine svolge quasi il ruolo di mentore artistico.

A interpretarlo è John Leguizamo, attore e performer noto per la sua grande versatilità tra teatro, cinema e televisione. Per il ruolo Leguizamo ha affrontato un lavoro fisico e vocale molto specifico, contribuendo a rendere il personaggio uno dei più memorabili dell’universo bohémien immaginato da Luhrmann.

Richard Roxburgh è Il Duca di Monroth

Il Duca di Monroth è l’antagonista principale della storia e rappresenta il potere economico che incombe sul mondo bohémien del Moulin Rouge. Ricco, aristocratico e abituato a ottenere tutto ciò che desidera, vede il cabaret e le persone che lo frequentano come oggetti da possedere. Il suo interesse per Satine nasce inizialmente come una forma di attrazione esclusiva: vuole farne la propria amante e, in cambio, promette di finanziare la trasformazione del Moulin Rouge in un grande teatro. Questo accordo mette immediatamente Satine in una posizione impossibile, costringendola a fingere sentimenti che non prova. Il duca è guidato da un’ossessione per il controllo. A differenza di Christian, che crede nell’amore libero, lui interpreta il sentimento come una forma di proprietà. Questa visione lo rende sempre più geloso e minaccioso quando percepisce la relazione segreta tra Satine e il poeta.

Il personaggio è interpretato da Richard Roxburgh, attore australiano noto per la sua capacità di incarnare figure ambigue e autoritarie. In Moulin Rouge! Roxburgh costruisce un antagonista elegante ma inquietante e a tratti farsesco, contribuendo a definire il tono particolare del film diventato culto.