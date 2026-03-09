Star Wars: Dawn of the Jedi di James Mangold sarebbe stato cancellato dalla nuova dirigenza della Lucasfilm

Nell’aprile 2023, l’allora presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy è salita sul palco dello Star Wars Celebration di Londra. Ha annunciato alcuni nuovi film di Star Wars, tra cui una storia sulla nascita degli Jed del regista di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, James Mangold. È poi stato rivelato che il film, che secondo alcune indiscrezioni si intitolerebbe Dawn of the Jedi, è ambientato circa 25.000 anni prima degli eventi di La minaccia fantasma, ma da allora sono state condivise poche informazioni.

Da allora Mangold ha espresso un cauto entusiasmo per il progetto in alcune interviste, ma sembra proprio che si tratti dell’ennesimo film annunciato dalla Kennedy che non vedrà mai la luce. Durante la sua intervista di addio alla Lucasfilm, Kennedy ha dichiarato: “Jim Mangold e Beau Willimon hanno scritto una sceneggiatura incredibile, ma è decisamente fuori dagli schemi ed è stata messa in stand-by. Non è solo una mia decisione, soprattutto ora che sto per lasciare l’azienda. Tutto è possibile se qualcuno è disposto a correre il rischio”.

Ora, Jeff Sneider è però intervenuto su The Hot Mic per condividere le parole di una fonte che afferma che il film è “morto”. Ha aggiunto: “Non posso dirlo con certezza, ma non sembra andare bene. Penso che Mangold sia concentrato sul film di rapine con Timothée Chalamet, almeno credo. Penso che Swamp Thing potrebbe essere il suo prossimo progetto”. Questa settimana ci sono state voci simili anche sui social media, con tutti gli indizi che indicano che il nuovo presidente della Lucasfilm, Dave Filoni, abbia deciso di abbandonare questo prequel potenzialmente controverso.

Sembra invece che Filoni abbia gli occhi puntati sul futuro, con storie che espandono questa galassia oltre il controverso finale della saga di Skywalker del 2019, Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Non resta allora che attendere The Mandalorian & Grogu, previsto in sala a fine maggio, e poi Star Wars: Starfighter, in arrivo nel 2027. Nel tempo, verranno poi senz’altro annunciati altri progetti mentre quelli al momento in sospeso verranno confermati o – come nel caso di Dawn of the Jedi – cancellati del tutto.

