Anche prima degli anni Duemila, Spider-Man era tra i supereroi più popolari e riconoscibili. È emerso durante la Silver Age dei fumetti, quindi non ha l’età di quelli che hanno debuttato durante la Golden Age (come Batman, Superman e Capitan America), ma ha raggiunto rapidamente questi ultimi nella cultura pop in generale. A causa della sua giovinezza e del suo status di personaggio sfavorito, Peter Parker/Spider-Man ha qualcosa di intrinsecamente simpatico e perfino di simpatico, e queste qualità si sono trasferite nei film del personaggio.

Ci è voluto un po’ di tempo prima che il personaggio ottenesse film che gli rendessero giustizia, ma dal 2002 in poi i film che portano il nome di Spider-Man sono stati in gran parte dei successi. Con una ricca storia di fumetti da cui attingere materiale (che risale ai primi anni Sessanta) e su cui basarsi, la scrittura è stata generalmente forte nei 10 film sull’Uomo Ragno usciti finora nel XXI secolo. Non tutti sono stati creati allo stesso modo, ma tutti hanno almeno una manciata di battute memorabili – siano esse emotive o umoristiche – e le migliori citazioni di ciascun film sono riportate di seguito, in ordine cronologico. Ecco tutte le migliori frasi pronunciate da Spider-Man.