Luna di miele con mamma, la spiegazione del finale: cosa succede a Lucas e Maya?

Diretto da Nicolas Cuche, Luna di miele con mamma (film disponibile su Netflix) trasmette un messaggio positivo, ma lascia leggermente delusi per la struttura narrativa. E’ chiaro lo sforzo necessario per creare momenti di vero umorismo sullo schermo, ma a volte una battuta viene prolungata così tanto da smettere di essere divertente e diventare imbarazzante per il pubblico.

L’intera sotto-trama in cui madre e figlio fingono di essere marito e moglie è sembrata eccessivamente forzata e, soprattutto, poco funzionale al conflitto principale. Il film ruota attorno alla scoperta di sé e all’acquisizione di una nuova prospettiva sulla vita, e tutto questo avrebbe potuto svilupparsi senza il bisogno di quella finzione. Inoltre, questa dinamica ha finito per distrarmi inutilmente dalla trama principale, rendendo la narrazione meno incisiva e più confusa.

Detto ciò, ci sono stati momenti tra i personaggi che si sono rivelati davvero profondi e toccanti. Ma vediamo cosa è successo nella vita di Lucas, perché ha deciso di partire in luna di miele con sua madre e come quel viaggio ha cambiato il suo modo di vedere le cose.

Perché Elodie ha lasciato Lucas in Luna di miele con mamma?

Lucas ed Elodie erano sull’altare, pronti a scambiarsi i voti, quando l’ex compagno di lei la contattò tramite un’amica. In un attimo, Elodie decise di non sposare Lucas.

La rappresentazione del personaggio di Elodie è uno degli aspetti più deboli del film: viene dipinta come una donna egoista, maleducata e priva di qualsiasi sensibilità nei confronti di Lucas. Questo tipo di personaggi stereotipati, privi di sfumature, risultano piatti e inefficaci, incapaci di suscitare un vero impatto sugli spettatori.

Dopo essere stato abbandonato, Lucas, nel tentativo di dimostrare di stare bene, decide di partire comunque per la luna di miele. Tuttavia, essendo molto dipendente dai suoi genitori e incapace di immaginare un viaggio da solo in un paese straniero, accetta che sua madre lo accompagni. Pur consapevole dell’assurdità della situazione, Lily decide di seguirlo.

Una volta arrivati a Mauritius, Lily racconta ai gestori del resort di essere in viaggio di nozze con Lucas per ottenere un upgrade della camera. Questa gag avrebbe potuto concludersi rapidamente, ma gli sceneggiatori hanno scelto di prolungarla, costringendo madre e figlio a fingere di essere sposati per buona parte del film. Nel frattempo, gli autori li mettono in situazioni sempre più assurde, cercando di suscitare risate a loro spese.

Cosa ha scoperto Lucas su sua madre?

Durante il viaggio, Lucas si rende conto di non conoscere affatto sua madre, mentre lei sa tutto di lui. Lily gli racconta di come suo marito l’abbia “tradita”, non nel senso classico del termine, ma emotivamente. Prima del matrimonio, lei e Michel vivevano intensamente ogni momento, ma con il tempo la routine ha preso il sopravvento e si sono ritrovati distanti, senza neanche accorgersene.

Lily ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia, mentre Michel, forse inconsciamente, ha smesso di prestarle attenzione, dando per scontata la sua presenza. Durante il viaggio, Lily stringe un legame con un uomo di nome Peter. Non ha mai avuto intenzione di tradire suo marito, ma si è resa conto di quanto le mancasse sentirsi desiderata.

Lucas, temendo che sua madre volesse lasciare suo padre, si irrigidisce. Forse, in un’altra vita, Lily e Peter sarebbero stati una coppia perfetta, ma nel presente Lily sceglie di rimanere con Michel e di lavorare sul loro rapporto. Sa che un matrimonio richiede impegno e, nonostante le difficoltà, è pronta a lottare per ricostruire il legame con suo marito.

Quale lezione ha imparato Lucas dal viaggio?

Le scene tra Lucas e Maya sono tra le più riuscite del film. Maya è l’unica a cui Lucas confessa che Lily non è sua moglie, ma sua madre. È evidente che Lucas è attratto da lei, ma mai avrebbe immaginato che i suoi sentimenti potessero essere ricambiati.

I due trascorrono molto tempo insieme e si avvicinano sempre di più, ma Lucas ha ancora paura di stare solo. Il suo bisogno di dipendere da qualcuno lo spinge a fantasticare su una vita con Maya, parlando di futuro, figli e felicità. Tuttavia, mentre lo fa, si rende conto che il suo desiderio di avere Maya accanto è dettato più dalla paura della solitudine che da un vero sentimento.

Maya gli insegna una lezione preziosa: non bisogna avere paura di stare da soli. Gli spiega che il tempo passato con se stessi è un’opportunità per conoscersi meglio e per affrontare le proprie emozioni senza fuggire da esse. Solo così potrà davvero guarire dopo la sua delusione amorosa.

Il finale di Luna di miele con mamma

Nel finale, Michel raggiunge Lily dopo che Lucas, al telefono, gli aveva fatto capire che, senza un vero sforzo, avrebbe potuto perderla. Anche Lucas torna a casa con una nuova prospettiva: ha ancora delle ferite da guarire, ma ora ha la consapevolezza che il tempo porterà con sé nuove opportunità. E, soprattutto, ha imparato il valore dell’indipendenza emotiva.