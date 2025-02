Matilde Gioli: i migliori ruoli in attesa di Fatti Vedere

Uno dei volti più riconoscibili del nostro cinema, Matilde Gioli, classe 1989, ha destato l’attenzione del pubblico sin dal suo esordio, e non soltanto per i suoi enormi occhi blu. L’attrice, dotata di presenza scenica e talento, ha costruito una solida carriera nel panorama cinematografico e ora, con Fatti Vedere, diretta da Tiziano Russo, mostra un altro aspetto del suo essere un’attrice senza limiti.

Mentre per vederla nel film dobbiamo aspettare il 6 febbraio grazie a Eagle Pictures, ecco i cinque migliori ruoli di Matilde Gioli.

Powered by

Fatti Vedere (2025)

Sandra, laureata in psicologia, è appena stata assunta dal famoso sito di psicoterapia FATTIVEDERE.COM. Appena torna a casa per raccontare la notizia al suo fidanzato Stefano vede quest’ultimo con le valigie pronto a lasciarla senza darle spiegazioni dopo dieci anni di convivenza. Sandra va in crisi e cercherà di capire perché sia stata lasciata.

Protagonista assoluta e sdoppiata in un doppio ruolo, Gioli mostra tutto il suo talento poliedrico come mai le era stata data la possibilità di fare. Nel film al suo fianco ci sono anche Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon e la superstar Asia Argento.

Runner (2024)

Quando la sua amante Sonja viene uccisa, Lisa viene incastrata per l’omicidio ed è costretta a scappare e a raccogliere le prove della sua innocenza per essere scagionata.

Un action thriller apparentemente lontano dalle sue corde, Runner di Nicola Barnaba mette alla prova Gioli con stunt e una grande intensità emotiva. Lei si fa trovare preparata e pronta all’azione.

Moschettieri del Re – La Penultima Missione (2018)

La regina di Francia, Anna d’Asburgo, viaggia per convocare nuovamente, dopo molti anni, i tre moschettieri per una missione contro Mazzarino. Incontra quindi D’Artagnan, che è diventato un allevatore di maiali, e lo convince a contattare i vecchi compagni. D’Artagnan si reca dunque da Athos, che ormai vive dedito solo al sesso, benché malato di sifilide, per poi andare a rintracciare insieme Aramis, che vive come un frate per sfuggire ai debiti di gioco. Infine vanno da Porthos, ormai dedito all’alcool e all’oppio.

Sebbene non sia la protagonista del film, Matilde Gioli interpreta un ruolo fondamentale che mette in luce anche la sua capacità di lasciare il segno pur comparendo poco a schermo. La commedia di avventura di Giovanni Veronesi è anche uno dei film con Gioli con un incasso importante e quindi una delle occasioni che l’attrice ha avuto per farsi conoscere da molto più spettatori.

DOC – Nelle Tue Mani (2020-in corso)

Ma se c’è un prodotto che ha davvero portato Matilde Gioli “dentro le case degli italiani” è senza dubbio la fiction medical drama DOC – Nelle Tue Mani. Il suo personaggio, la dottoressa Giulia Giordano è un medico strutturato, del reparto di medicina interna, collega di Andrea (Luca Argentero) e sua assistente o meglio braccio destro, ai tempi in cui egli era primario. I due hanno avuto anche una storia d’amore clandestina, cancellata dall’amnesia di lui. Ha una madre ex tossicodipendente, e un fratello minore, Fabio, che dalla prima stagione combatte con la sclerosi multipla.

Al momento, la serie è ferma alla terza, nel corso della quale abbiamo intercettato un avvicinamento tra il personaggio di Gioli e quello di Argentero, segno che forse la quarta stagione li vedrà di nuovo insieme.

Il capitale umano (2013)

Il pluripremiato film di Paolo Virzì, Il capitale umano, ha segnato l’esordio folgorante di Matilde Gioli al cinema. Liberamente ispirato al romanzo di Stephen Amidon, il film racconta i destini di due famiglie si uniscono e si scontrano tragicamente nel giorno della vigilia di Natale. Un ciclista viene coinvolto in un incidente stradale per colpa di un fuoristrada, alla cui guida vi è un uomo misterioso. Tra splendore e miseria, il racconto di una provincia italiana che offre un ritratto della società odierna.

Con il film di Virzì, Matilde Gioli è entrata nell’immaginario cinematografico italiano, per non lasciarlo mai più. E dal 6 febbraio tornerà al cinema con Fatti Vedere, distribuito da Eagle Pictures.