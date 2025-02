I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ecco perché nel trailer Galactus è così… piccolo

Il Galactus del MCU ha un aspetto incredibilmente fedele al materiale originale da quello che abbiamo visto nel primo trailer ufficiale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ma non è certamente grande quanto un pianeta. Il filmato rivela vari dettagli chiave sul film, tra cui i poteri dei personaggi principali e la premessa del film, non mostra alcun filmato di Silver Surfer di Julia Garner, ma rivela il misterioso personaggio MCU di John Malkovich, la cui identità rimane un mistero.

Una delle rivelazioni più emozionanti del primo trailer ufficiale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è Galactus. È solitamente considerato uno dei personaggi Marvel più potenti di sempre, eppure è apparso solo una volta in un live-action. Diciotto anni dopo l’adattamento di Galactus di Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, mal accolto, il Divoratore di Mondi fa finalmente il suo debutto ufficiale nel MCU in questo film, dove adotta la sua iconica forma antropomorfa per visitare la Terra. A differenza dell’iterazione senza voce del personaggio del film del 2007, il Galactus dell’MCU sarà interpretato da un attore, Ralph Ineson.

Il primo sguardo a Galactus lo fa sembrare minuscolo

Galactus è considerevolmente più piccolo di Manhattan nel primo trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Il primo trailer ufficiale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi non rivela il volto di Galactus, poiché il cattivo è mostrato solo di spalle. Tuttavia, è abbastanza chiaro che Galactus è grande una frazione delle sue dimensioni solite. La prima inquadratura con Galactus mostra un’ombra che incombe su New York City. A giudicare dalle dimensioni della testa dell’ombra in questa inquadratura, Galactus sembra essere grande quanto Manhattan. Tuttavia, nell’inquadratura successiva, Galactus sembra essere appena più alto della Statua della Libertà, ovvero centinaia di volte più piccolo di quanto non appaia nell’inquadratura precedente.

Il trailer mostrato al Comic-Con di San Diego del 2024 si è concluso con una breve inquadratura di Galactus che si avvicina al Baxter Building. Quella scena specifica non appare nel primo trailer ufficiale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ma probabilmente sarà inclusa in materiale promozionale futuro e nel film. In quella scena particolare, le dimensioni di Galactus sembrano essere a metà strada tra le due scene incluse nel primo trailer ufficiale. Tuttavia, i cambiamenti di dimensioni di Galactus probabilmente non sono un errore.

Quanto è grande Galactus nei fumetti

Le dimensioni di Galactus fluttuano nel materiale originale

Le dimensioni più piccole di Galactus nel trailer sono in realtà fedeli ai fumetti, poiché il villain possiede la capacità di cambiare le sue dimensioni e il suo aspetto a piacimento. Galactus è apparso per la prima volta nel Fantastic Four #48 del 1968, dove sembra essere più piccolo di un grattacielo di New York. Nelle sue successive apparizioni nei fumetti, le dimensioni di Galactus sono cambiate, da circa sei volte le dimensioni della Cosa a metà delle dimensioni delle città che ha invaso. Nel corso degli anni, le dimensioni di Galactus sono aumentate, al punto che spesso sembra essere molte volte più grande della Terra quando rivela la sua presenza.

La Marvel ha ripetutamente chiarito che Galactus è in grado di aumentare e ridurre le dimensioni del suo corpo. Galactus tende a rimpicciolirsi per combattere e interagire con gli abitanti dei pianeti che attacca, e aumenta le sue dimensioni per consumare quei pianeti. Il corpo di Galactus può anche rimpicciolirsi quando è a corto di energia, il che lo porta a un livello di forza simile ad altri cattivi di dimensioni gigantesche come Fin Fang Foom. Oltre alle dimensioni, anche l’aspetto fisico di Galactus cambia a seconda delle persone che lo vedono: gli umani lo vedono come una creatura umanoide, mentre gli scoiattoli di Squirrel Girl lo vedono come uno scoiattolo gigante, per esempio.

Una versione di Galactus accurata rispetto ai fumetti assolve la Marvel da un grave crimine live-action

L’MCU ha trovato un modo migliore per rendere Galactus un cattivo pratico senza trasformarlo in una forza della natura inanimata

Galactus di Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer è famoso per il suo aspetto. Invece di un gigante umanoide con un’armatura aliena e un elmo cornuto, questa versione del Divoratore di Mondi è stata raffigurata come una nuvola cosmica rotante con un buco nel mezzo, come una combinazione di un enorme uragano e un buco nero. La riprogettazione di Galactus del 2007 sembrava e un chiaro tentativo di modernizzare il cattivo in modo realistico. Tuttavia, questo approccio si è ritorto contro il film.

Introdurre un cattivo molte volte più grande della Terra rappresenta una sfida unica. Non solo è quasi impossibile per gli eroi sconfiggere un nemico così grande e intrinsecamente potente, ma sarebbe anche estremamente difficile per un tale cattivo interagire con gli eroi. Similmente alla sua controparte dei fumetti, Galactus di I Fantastici Quattro: Gli Inizi non è bloccato su una scala cosmica, ma mantiene il suo aspetto iconico e la sua capacità di interagire con altri personaggi.