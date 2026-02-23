Monster Hunter: la spiegazione del finale del film

Il finale del film Monster Hunter (leggi qui la recensione) ha risposto a una serie di domande, tra cui chi vince in uno scontro tra un drago e un elicottero, ma ne ha lasciate molte altre in sospeso, in attesa di una risposta in un sequel o che i fan colleghino i puntini altrove. Di seguito, allora, rispondiamo alle principali domande sulla trama emerse dopo la visione del film, nonché ad altre domande che, si spera, arricchiranno la trama dell’adattamento cinematografico del videogioco diretto da Paul W.S. Anderson.

Cosa accade nel finale di Monster Hunter

Per prima cosa, ecco un riassunto del finale di Monster Hunter, che include tutti gli eventi principali e i momenti salienti della trama. Nella seconda metà del film, Artemis, ormai sfuggita alle grinfie dei mostri Nerscylla, e il Cacciatore si dirigono verso la Torre del Cielo affinché lei possa tornare nel suo mondo attraverso il portale. Naturalmente, la strada da percorrere non è priva di ostacoli e difficoltà. I due vengono salvati dall’equipaggio del Cacciatore (dopo che questi era caduto dalla loro nave all’inizio del film) guidato dall’Ammiraglio interpretato da Ron Perlman.

Anche loro si dirigono verso la Torre Celeste per sconfiggere il Rathalos che custodisce la fonte di energia. Una volta lì, il Rathalos attacca la squadra, ma l’ammiraglio guida la controffensiva. Durante un momento culminante, Artemis viene messa alle strette e si tuffa oltre il bordo della scogliera mentre la Torre Celeste e il portale si attivano. Quindi salta attraverso il portale e torna nel deserto del “nostro” mondo, l’ambientazione all’inizio del film. Lì viene salvata da una task force ed evacuata. Sfortunatamente per loro, il Rathalos vola attraverso il portale e brucia tutti, tranne Artemis.

Artemis sfrutta quindi l’unica debolezza del Rathalos, la sua bocca spalancata prima di sputare fuoco, e gli spara un proiettile esplosivo nella gola. Il Cacciatore appare quindi e aiuta Artemis a uccidere la bestia. Alla fine del film, l’ammiraglio avverte che un altro attacco è imminente. Artemis accetta di tornare indietro attraverso il portale per uccidere la bestia e chiudere la Sky Tower. La squadra salta attraverso il portale e il film finisce. Nella scena post-credits di Monster Hunter, il trio combatte contro un nuovo mostro, con lo chef Miaiuscolo che si unisce al divertimento. Infine, si vede un uomo incappucciato che osserva la battaglia.

Il portale tra i due mondi è chiuso per sempre?

Non sembra proprio. L’ammiraglio ha fatto un chiaro riferimento all’inizio del film alla Sky Tower che si trova sopra una fonte di energia basata sulla lava che aiuta ad alimentare il portale che permette di viaggiare tra i due mondi. Il portale esiste da molto tempo. Il personaggio di Ron Perlman ha anche spiegato ad Artemis che “gli Antichi” avevano viaggiato avanti e indietro tra i due mondi diverse centinaia di anni fa.

Tuttavia, se la Sky Tower venisse distrutta, la situazione cambierebbe completamente, creando un dilemma per Artemis che potrebbe essere esplorato nel sequel. Per ora è intatta, il che significa che i mostri possono viaggiare nel mondo umano e viceversa. Ciò significa che ci saranno molte opportunità per inquietanti incroci tra i due mondi nei prossimi episodi.

Il Rathalos è morto?

Il Rathalos, un mostro iconico della serie Monster Hunter, era il cattivo del film. Alla fine è stato sconfitto grazie alla combinazione degli attacchi di fuoco dell’Ammiraglio, alla precisione laser del Cacciatore con il suo arco e ai proiettili esplosivi di Artemis. Il mostro che vediamo alla fine non è un Rathalos. Nonostante la confusione, il Rathalos è sicuramente morto e sepolto.

La “civiltà antica”

Sfortunatamente, il riferimento a metà film di Monster Hunter a una “civiltà antica” non viene approfondito. Tuttavia, ci sono diverse spiegazioni basate sulla tradizione dei giochi a cui fare riferimento. La civiltà antica era un gruppo misterioso che era tecnologicamente molto più avanzato di qualsiasi altra civiltà negli anni successivi alla sua estinzione. Spesso utilizzava e catturava mostri per i propri scopi e costruì persino la Torre, che ha ispirato la Sky Tower del film. La sua padronanza sia della tecnologia che dei mostri ha essenzialmente inaugurato un’età dell’oro, anche se i suoi esperimenti con i draghi alla fine lo hanno portato all’estinzione durante la Grande Guerra dei Draghi.

Perché la Sky Tower è così importante?

La Torre Celeste non è solo uno degli ultimi resti dell’opera dell’Antica Civiltà, ma è anche un ponte tra il mondo dei mostri e il “nostro” mondo, da cui proviene Artemis. Nel corso della storia, vari esseri umani sono passati al mondo dei mostri grazie alla Torre Celeste, anche se non si sa come venga attivata o perché Artemis e la sua squadra di soldati siano riusciti ad attraversarla.

Il mostro e l’uomo incappucciato nella scena post-credits

Monster Hunter, stranamente, introduce un nuovo cattivo al minuto 90… e ci fa aspettare il sequel per scoprire di cosa si tratta e se verrà sconfitto dai cacciatori. Ma se conosci bene i wyvern e gli akantor, riconoscerai immediatamente gli artigli distintivi e la postura simile a quella di un drago. Il mostro nell’ultima scena è un Gore Magala, famoso soprattutto per la sua apparizione in Monster Hunter 4.

L’uomo incappucciato alla fine del film rimane un mistero. L’unico parallelo tra quella figura anonima e la serie di videogiochi Monster Hunter è il Seeker di Monster Hunter: World del 2017. In quel gioco, il Seeker faceva parte della prima ondata di cacciatori arrivati nella terra di Astera, dove vagavano i mostri del gioco. Si dedica a svelare i segreti del mondo, compreso il modo in cui l’Elder Crossing, il viaggio che un Elder Dragon compie prima di morire, provoca la creazione di nuovi mondi.

Quindi, tutti gli appassionati di Monster Hunter possono stare tranquilli: se Monster Hunter 2 vedrà la luce, approfondirà alcuni degli aspetti più complessi della storia che sta dietro al mondo (o ai mondi) dei giochi. Al momento, tuttavia, non ci sono novità riguardo ad un sequel. Quello che sappiamo è che il regista Paul W.S. Anderson ha in precedenza dichiarato di star lavorando a un nuovo progetto Monster Hunter, ma lo scarso successo di pubblico ottenuto dal primo film potrebbe aver posto un freno alla realizzazione di un sequel.