Mayfair Witches 3: importanti novità sulle riprese della serie horror con Alexandra Daddario

Anne Rice's Mayfair Witches

Arrivano aggiornamenti significativi per Mayfair Witches, la serie horror targata AMC con protagonista Alexandra Daddario. In vista dell’attesa terza stagione, il nuovo showrunner ha confermato un passaggio fondamentale della produzione, riaccendendo l’entusiasmo dei fan dell’universo tratto dai romanzi di Anne Rice.

La serie segue la storia della brillante neurochirurga Rowan Fielding, che scopre di essere l’erede di una potente dinastia di streghe perseguitata da un’entità malvagia a New Orleans. Mentre cerca di comprendere e controllare le sue nuove e letali abilità psichiche, Rowan è costretta a confrontarsi con Lasher, interpretato da Jack Huston, presenza oscura e manipolatrice al centro della mitologia della famiglia Mayfair.

A confermare l’aggiornamento è stato il nuovo showrunner Thomas Schnauz, che sui social ha annunciato ufficialmente la conclusione delle riprese della terza stagione. «Ieri sera è stato il WRAP della stagione 3 di Mayfair Witches di Anne Rice. Un cast divertente e una troupe straordinaria. Non so ancora quando andrà in onda su AMC, ma ci saranno aggiornamenti», ha scritto, condividendo una foto dal set. Non esiste ancora una data ufficiale di uscita, ma la stagione è attesa tra la fine del 2026 su AMC e AMC+.

Nuovi ingressi nel cast e un’espansione nell’Anne Rice Immortal Universe

La terza stagione introdurrà anche nuovi volti nel cast. Tra questi spicca Michiel Huisman, noto per Game of Thrones, che interpreterà Michael, un carpentiere dal passato oscuro destinato a intrecciare il proprio cammino con quello di Rowan. Si aggiungono inoltre Betsy Brandt (Breaking Bad), James Frain (Gotham) ed Eliza Scanlen, anche se molti dettagli sui loro ruoli restano riservati.

Il presidente dell’intrattenimento di AMC Studios, Dan McDermott, ha sottolineato come la complessità della famiglia Mayfair continui a offrire spunti narrativi affascinanti. La nuova stagione espanderà la storia spostando l’attenzione su Salem, città simbolo dei processi alle streghe, approfondendo la mitologia e introducendo nuove famiglie legate all’occulto.

Con questa evoluzione, Mayfair Witches si inserisce sempre più saldamente nell’Anne Rice Immortal Universe, ampliando il proprio orizzonte narrativo e rafforzando l’identità gotica e sovrannaturale della saga. Ora resta solo da attendere l’annuncio ufficiale della data di uscita.

