HomeSerie TvNews

Mercoledì – Stagione 3: al via le riprese! Winona Ryder si unisce al cast!

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Sono ufficialmente iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di Mercoledì, la serie più vista di sempre su Netflix. Al cast della nuova stagione si aggiungono Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor,Oscar Morgan e Kennedy Moyer, che si uniscono alla già annunciata Eva Green, che interpreterà Ophelia, sorella di Morticia Addams, e a Jenna Ortega (Mercoledì Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) e tanti altri.

I creatori, showrunner e produttori esecutivi Al Gough e Miles Millar dichiarano: «È per noi un oscuro piacere riaprire ancora una volta i cancelli della Nevermore Academy con l’inizio delle riprese della Stagione 3. Ringraziamo i nostri irriducibili membri del cast e della troupe per la loro costante dedizione al cupo e al macabro. Ringraziamo i fan per la pazienza e per i frenetici commenti online: le vostre teorie contorte ci hanno dato l’ispirazione per nuovi incubi. Questa stagione accoglierà nuovi studenti e nuovi insegnanti e porterà alla luce segreti della Famiglia Addams rimasti a lungo sepolti. Non dite che non vi avevamo avvertito».

Il produttore esecutivo e regista Tim Burton aggiunge: «Sono entusiasta di tornare per la Stagione 3 ed è fantastico ritrovare tutto il cast originale. L’aggiunta di alcuni cari amici e collaboratori di lunga data – Winona, Eva, Chris, Noah… – rende questa stagione ancora più speciale. Mi sento davvero molto fortunato».

Jenna Ortega in Mercoledì - stagione 2 parte 2
© Netflix

INFORMAZIONI SU Mercoledì – Stagione 3

La Stagione 1 di Mercoledì è la serie tv in lingua inglese più popolare di sempre su Netflix, e la Stagione 2 si posiziona al quinto posto. La serie è un mystery con toni investigativi dalle tinte soprannaturali che racconta gli anni di Mercoledì Addams come studentessa alla Nevermore Academy.

  • Cast: Jenna Ortega (Mercoledì Addams), Emma Myers (Enid Sinclair), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Billie Piper (Isadora Capri), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Sceriffo Ritchie Santiago), Victor Dorobantu (Mano), Evie Templeton (Agnes DeMille), con Luis Guzmán (Gomez Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Joanna Lumley (Nonna Hester Frump) e Fred Armisen (Zio Fester).
  • Basata sui personaggi creati da: Charles Addams
  • Creatori / Showrunner / Produttori esecutivi / Sceneggiatori: Alfred Gough & Miles Millar
  • Regista / Produttore esecutivo: Tim Burton
  • Studio: MGM Television
Articolo precedente
Bioshock: le riprese del film sono previste per il 2027
Articolo successivo
Miroirs No. 3 – Il mistero di Laura, una clip esclusiva dal film
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved