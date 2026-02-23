Mercoledì – Stagione 3: al via le riprese! Winona Ryder si unisce al cast!

Sono ufficialmente iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di Mercoledì, la serie più vista di sempre su Netflix. Al cast della nuova stagione si aggiungono Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor,Oscar Morgan e Kennedy Moyer, che si uniscono alla già annunciata Eva Green, che interpreterà Ophelia, sorella di Morticia Addams, e a Jenna Ortega (Mercoledì Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) e tanti altri.

I creatori, showrunner e produttori esecutivi Al Gough e Miles Millar dichiarano: «È per noi un oscuro piacere riaprire ancora una volta i cancelli della Nevermore Academy con l’inizio delle riprese della Stagione 3. Ringraziamo i nostri irriducibili membri del cast e della troupe per la loro costante dedizione al cupo e al macabro. Ringraziamo i fan per la pazienza e per i frenetici commenti online: le vostre teorie contorte ci hanno dato l’ispirazione per nuovi incubi. Questa stagione accoglierà nuovi studenti e nuovi insegnanti e porterà alla luce segreti della Famiglia Addams rimasti a lungo sepolti. Non dite che non vi avevamo avvertito».

Il produttore esecutivo e regista Tim Burton aggiunge: «Sono entusiasta di tornare per la Stagione 3 ed è fantastico ritrovare tutto il cast originale. L’aggiunta di alcuni cari amici e collaboratori di lunga data – Winona, Eva, Chris, Noah… – rende questa stagione ancora più speciale. Mi sento davvero molto fortunato».

INFORMAZIONI SU Mercoledì – Stagione 3

La Stagione 1 di Mercoledì è la serie tv in lingua inglese più popolare di sempre su Netflix, e la Stagione 2 si posiziona al quinto posto. La serie è un mystery con toni investigativi dalle tinte soprannaturali che racconta gli anni di Mercoledì Addams come studentessa alla Nevermore Academy.