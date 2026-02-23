Mercoledì – Stagione 3: al via le riprese! Winona Ryder si unisce al cast!

Sono ufficialmente iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di Mercoledì, la serie più vista di sempre su Netflix. Al cast della nuova stagione si aggiungono Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor,Oscar Morgan e Kennedy Moyer, che si uniscono alla già annunciata Eva Green, che interpreterà Ophelia, sorella di Morticia Addams, e a Jenna Ortega (Mercoledì Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) e tanti altri.
I creatori, showrunner e produttori esecutivi Al Gough e Miles Millar dichiarano: «È per noi un oscuro piacere riaprire ancora una volta i cancelli della Nevermore Academy con l’inizio delle riprese della Stagione 3. Ringraziamo i nostri irriducibili membri del cast e della troupe per la loro costante dedizione al cupo e al macabro. Ringraziamo i fan per la pazienza e per i frenetici commenti online: le vostre teorie contorte ci hanno dato l’ispirazione per nuovi incubi. Questa stagione accoglierà nuovi studenti e nuovi insegnanti e porterà alla luce segreti della Famiglia Addams rimasti a lungo sepolti. Non dite che non vi avevamo avvertito».
Il produttore esecutivo e regista Tim Burton aggiunge: «Sono entusiasta di tornare per la Stagione 3 ed è fantastico ritrovare tutto il cast originale. L’aggiunta di alcuni cari amici e collaboratori di lunga data – Winona, Eva, Chris, Noah… – rende questa stagione ancora più speciale. Mi sento davvero molto fortunato».
INFORMAZIONI SU Mercoledì – Stagione 3
La Stagione 1 di Mercoledì è la serie tv in lingua inglese più popolare di sempre su Netflix, e la Stagione 2 si posiziona al quinto posto. La serie è un mystery con toni investigativi dalle tinte soprannaturali che racconta gli anni di Mercoledì Addams come studentessa alla Nevermore Academy.
- Cast: Jenna Ortega (Mercoledì Addams), Emma Myers (Enid Sinclair), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Billie Piper (Isadora Capri), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Sceriffo Ritchie Santiago), Victor Dorobantu (Mano), Evie Templeton (Agnes DeMille), con Luis Guzmán (Gomez Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Joanna Lumley (Nonna Hester Frump) e Fred Armisen (Zio Fester).
- Basata sui personaggi creati da: Charles Addams
- Creatori / Showrunner / Produttori esecutivi / Sceneggiatori: Alfred Gough & Miles Millar
- Regista / Produttore esecutivo: Tim Burton
- Studio: MGM Television