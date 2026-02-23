Nella prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, episodio 6, “The Morrow”, Dunk (Peter Claffey) è sconvolto dopo la morte di Baelor Targaryen (Bertie Carvel) durante la Prova dei Sette, ma decide di tenere Egg (Dexter Sol Ansell) come suo scudiero e si mettono in viaggio. Tuttavia, un breve epilogo dopo l’uscita del titolo finale rivela esplicitamente che il padre di Egg, Maekar (Sam Spruell), in realtà non ha dato il suo permesso a Egg di seguire Dunk.

In un’intervista con Collider, lo showrunner Ira Parker ha parlato di questo cambiamento rispetto all’ambiguità della situazione nel racconto di George R.R. Martin e di come la bugia di Egg a Dunk influenzerà la seconda stagione. “Abbiamo provato un sacco di versioni diverse per la seconda stagione, grandi e piccole”, ha detto Parker. “In realtà non è ancora stato deciso dove andremo a parare. [La fuga di Egg] tornerà di nuovo.”

Ma Parker ha continuato dicendo che le conseguenze delle azioni di Egg non erano destinate a mettere in ombra il materiale originale per la prossima stagione: “Inizialmente doveva essere solo una piccola battuta, ma poi la gente ha iniziato a dirmi ‘No, è un cliffhanger enorme, amico. Devi andare ad affrontarlo’. E io ho risposto ‘Oh, ok. Sì. Suppongo’. Non voglio che distolga l’attenzione dalla storia principale che stavano raccontando nella seconda stagione.”

Parker pensava che gli autori della serie potessero farlo a causa dell’ambiguità presente nel libro in merito a quale conversazione Egg e suo padre avessero o meno avuto dopo che Maekar aveva parlato con Dunk. Poiché la scena nella serie originariamente doveva essere un momento di ilarità sulla perdita di Egg da parte dei Targaryen, probabilmente non ci saranno molte conseguenze, con Maekar che alla fine accetterà semplicemente la scelta di Egg.

Leggi i commenti completi di Parker qui sotto:

Nel libro, mi è sembrato giusto perché in realtà non è mai esplicitamente detto che Maekar dica: “Okay, mio ​​figlio può farti da scudiero”. Ne parlano e Dunk fa una buona osservazione, ma poi Maekar se ne va e, pochi istanti dopo, compare Egg. Forse Egg si stava nascondendo tra i cespugli. Forse Egg ha seguito suo padre lì, e suo padre stava tornando al castello per dire: “Andiamocene di qua, cazzo!”. E poi, Egg dice: “Ehi, Ser, posso venire con te”. Ha creato una piccola lacuna. Era abbastanza ambiguo da non farci sentire come se stessimo contraddicendo qualcosa di già scritto. Le conseguenze di tutto questo potrebbero potenzialmente causare questo, quindi abbiamo cercato di essere molto cauti.

In particolare, quello che succede nell’episodio è che Maekar propone a Dunk di andare a Summerhall, dove Egg può fare da scudiero per lui, e Dunk può approfittare delle opportunità di ulteriore addestramento per sé. Ma Dunk vuole prendere le distanze dalla famiglia reale dopo tutto quello che è successo; in seguito propone un piano alternativo che preveda che Egg viaggi con lui, ma Maekar rifiuta.

Dunk crede che Egg potrebbe crescere e diventare un uomo migliore, in grado di fare del bene al mondo se vivesse in modo più umile, visto come lo stile di vita privilegiato della famiglia reale sembra aver corrotto i fratelli maggiori di Egg. Ma, visti i suoi problemi con la crudeltà di Aerion (Finn Bennett) e la pigrizia di Daeron (Henry Ashton), Maekar vuole tenere stretto il figlio minore.

Poiché Parker vuole che le conseguenze della menzogna di Egg siano minime, in modo da poter continuare ad adattare fedelmente il materiale originale e non “creare una linea temporale alternativa”, come dice lo showrunner, sembra probabile che Dunk ed Egg alla fine incontreranno di nuovo Maekar e Maekar vedrà qualcosa che gli farà pensare che vivere come un cavaliere errante sia la cosa migliore per suo figlio, e la storia andrà avanti da lì.

A Knight of the Seven Kingdoms è stato rinnovato per una seconda stagione prima della première della prima stagione e Parker ha parlato di un piano da 12 a 15 stagioni per lo spin-off di Game of Thrones, che coprirà l’intera vita di Dunk ed Egg. Dopo che la nuova aggiunta di HBO all’universo televisivo di Game of Thrones si è rivelata un successo clamoroso, il pubblico sarà ansioso di vedere la prossima avventura del duo e come affronteranno la scelta di Egg.

Tutti gli episodi di A Knight of the Seven Kingdoms sono disponibili in streaming su HBO Max.