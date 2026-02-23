American Psycho: Bret Easton Ellis spiega i problemi con il casting del remake

L’interpretazione di Christian Bale nel ruolo del serial killer immaginario Patrick Bateman è un capolavoro di recitazione così indiscusso che sembra impossibile da replicare. L’attore premio Oscar ha interpretato molti personaggi iconici, tra cui Bruce Wayne/Batman e John Connor, ma molti spettatori sostengono che il ruolo più significativo della sua carriera sia stato quello di Patrick Bateman nel film American Psycho del 2000. Basato sul controverso romanzo di Bret Easton Ellis del 1991, Bale interpreta il materialista banchiere di Wall Street e yuppie che vive una vita segreta come serial killer.

Nel 2024, come ormai noto, è stato annunciato che la Lionsgate stava lavorando a un nuovo film di American Psycho diretto da Luca Guadagnino, regista di Chiamami col tuo nome. Nonostante le speculazioni sul casting di chi interpreterà Patrick Bateman, da allora non ci sono stati molti progressi e ora l’autore potrebbe aver individuato il motivo. Durante il suo podcast The Bret Easton Ellis, ha rivelato che “un paio di attori di alto profilo, di cui non posso fare il nome, hanno rifiutato la parte”.

Pur non potendo confermare la causa principale di questi rifiuti, Ellis ritiene che la monumentale interpretazione di Bale stia probabilmente allontanando potenziali star: “Penso che forse sia perché non vogliono mettersi nei panni di Christian Bale”. Ellis ha anche fornito un aggiornamento sul fatto che Scott Z. Burns ha terminato la sceneggiatura, considerando che molti attori hanno rifiutato l’ultima bozza.

Ha dunque affermato che “questo film è completamente diverso dal film di Mary Harron del 2000. È un approccio completamente diverso e non avrà alcuna somiglianza con quel film”. L’aggiornamento dell’autore conferma la notizia secondo cui il remake sarebbe una “nuova interpretazione” della Lionsgate. Dopo la conferma del remake, sono subito iniziate le speculazioni sul casting di Patrick Batman, con nomi di spicco come Robert Pattinson e Jacob Elordi, ma secondo alcune indiscrezioni il ruolo sarebbe stato offerto ad Austin Butler nel dicembre 2024.

Poi, nel 2025, sono circolate voci secondo cui Patrick Bateman avrebbe potuto cambiare sesso e che Margot Robbie sarebbe stata scelta per interpretare il ruolo. Tale voce è però stata rapidamente smentita. Al momento della stesura di questo articolo, tuttavia, nessun attore ha formalmente accettato di interpretare Patrick Bateman-È comprensibile, dato che Bale ha lavorato molto per dare vita al protagonista, un cattivo squilibrato, anche ricorrendo al metodo Stanislavskij, rimanendo nel personaggio per tutta la durata delle riprese del film, cosa che ha persino confuso gli altri membri del cast di American Psycho.

Nonostante la preparazione estrema di Bale, lo sforzo si è rivelato gratificante, poiché l’adattamento di Harron è diventato un cult classico e ha reso famoso il futuro Batman. Il film è stato anche un successo al botteghino, incassando 34,2 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 7 milioni. Sebbene ci sia stato un tentativo di sfruttare il successo realizzando un sequel autonomo, American Psycho 2, con Mila Kunis, il film è stato stroncato dalla critica e denunciato da Ellis.

Non aiuta nemmeno il fatto che il film abbia trovato un nuovo pubblico grazie al controverso aggiornamento dell’autore. L’interpretazione di Patrick Bateman da parte di Bale è ancora popolare a distanza di vent’anni, diventando il protagonista di molti meme, mentre gli spettatori della Generazione Z lo hanno descritto come l’incarnazione del “sigma male”. Al momento, dunque, non resta che attendere di scoprire se si riuscirà a trovare un nuovo protagonista per il film.