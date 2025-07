Hightown – Stagione 2, la spiegazione del finale: Frankie è morto?

Alla fine della seconda stagione di Hightown, il confine tra il bene e il male inizia a sfumarsi, con ogni passo verso la giustizia che si contrappone a una serie di battute d’arresto. Mentre Ray riesce a rientrare nelle indagini sulle attività criminali di Cape Cod, fatica a superare i propri difetti. Anche se all’inizio Jackie se la cava meglio, le vecchie ferite ricominciano presto a riaffiorare, mettendo alla prova la sua stabilità in questa nuova professione. Le loro traiettorie si intrecciano nella figura di Frankie Cuevas, il cui impero della droga cresce fino a includere Charmaine Grasa, un’adolescente che tiene testa a chi ha più esperienza. Tutti questi personaggi si scontrano nel finale di stagione, intitolato appropriatamente “Fool Me Twice” (Ingannami due volte), e il risultato è uno scontro che li coinvolge tutti in modo unico. SPOILER IN ARRIVO.

Cosa succede in Hightown – Stagione 2

La stagione inizia con Alan che assume il ruolo di sergente della divisione narcotici, con Jackie che lo assiste spesso nelle indagini sull’epidemia di droga a Cape Cod. Al contrario, Ray fatica ad adattarsi alla sua nuova vita lontano dalla polizia, in parte a causa dell’ascesa al potere di Frankie. A questo si aggiunge il rilascio dal carcere di suo cugino, Jorge Cuevas, dopo di che Frankie lo nomina manager del Xavier’s. Sebbene Renee non debba più lavorare come ballerina esotica, la sua nuova vita non è migliore, poiché si ritrova soffocata dai due fratelli. Nel frattempo, il nuovo prodotto di Charmaine e Aileen, chiamato Great White, conquista il mercato, dando vita a una nuova alleanza tra loro e Frankie. La prima ha anche segretamente a che fare con Osito, che sta scontando una pena in prigione.

Jackie e Leslie iniziano una relazione sessuale, ma quando il protagonista si innamora, lei sembra scoraggiata e inizia a mantenere le distanze. Altrove, la dinamica tra Renee e Jorge è tesa, e il suo rapporto violento con la fidanzata Daisy non aiuta. Jackie cerca di reclutarla come informatrice, ma il progetto viene interrotto quando Frankie uccide Daisy per aver denunciato la natura aggressiva di Jorge. Incoraggiato, Jorge si dirige da Renee e la minaccia con una pistola. Quando lei cerca di mostrare la sua pistola, questa spara accidentalmente, colpendo Jorge al petto. Renee lo lascia morire dissanguato prima di chiedere a due dei suoi dipendenti di sbarazzarsi del corpo. Quando Frankie inizia a sospettare della scomparsa del cugino, lei continua a fingere che tutto sia normale.

Le operazioni di Charmaine subiscono una battuta d’arresto quando sua sorella Aileen viene uccisa per avvelenamento da narcotici, dopodiché lei cerca di smettere e lasciare la città. Tuttavia, la polizia si accampa sia in mare che sulla strada, impedendole alla fine la fuga e arrestandola con la droga. Dall’altra parte, Frankie diventa paranoico dopo la morte di sua cugina, ma non viene a sapere che alle sue spalle Renee e Ray hanno ripreso la loro relazione. Lei riprende il suo ruolo di informatrice, avvisandolo dell’importante incontro di Frankie con i suoi spacciatori. Tuttavia, quest’ultimo riesce a sfuggire all’arresto e cerca di fuggire nella Repubblica Dominicana, prima di essere arrestato. I corpi di Jorge e Daisy vengono ritrovati e l’indagine entra nella fase successiva.

Finale della seconda stagione di Hightown: Frankie è morto? Perché è stato aggredito?

Mentre la sequenza finale della seconda stagione assume la forma di un caloroso montaggio natalizio, con Ray, Alan e Jackie che si prendono una pausa dalle loro vite stressanti con i loro cari, il tono prende presto una piega cupa. Tornando in prigione, vediamo Vernon, l’ex compagno di cella di Osito, che si scaglia contro Frankie alle sue spalle, pugnalandolo più volte. Anche se viene fermato quasi immediatamente, il suo lavoro sembra compiuto, poiché l’antagonista cade a terra e intorno a lui inizia a formarsi una pozza di sangue. Anche se le ferite sembrano avergli perforato l’addome, è ancora cosciente, il che aumenta le sue possibilità di sopravvivenza. Inoltre, il fatto che le guardie e i medici siano nelle vicinanze rafforza ulteriormente la possibilità che riceva cure mediche e alla fine si riprenda.

La persona che ha ordinato l’omicidio di Frankie non è un mistero, poiché lo stesso Vernon grida che l’attacco è un regalo di Osito, l’ex braccio destro dell’antagonista diventato suo acerrimo nemico. Questo tentativo chiude il cerchio della narrazione precedente, tornando all’accusa di Frankie nei confronti di Osito di aver ucciso Jorge. A questo proposito, quest’ultimo chiarisce che il suo modo di uccidere è molto più trasparente e che, se fosse stato lui l’assassino, avrebbe lasciato un biglietto. Anche se questo non è esattamente vero per il tentativo di omicidio di Frankie, è comunque un’affermazione audace. Sebbene Osito nutra un forte rancore nei confronti del suo ex capo, il motivo più immediato dell’omicidio è probabilmente l’adempimento di un accordo con il suo misterioso garante. In questo modo, le sue azioni sperano di porre fine una volta per tutte a una dinamica che dura da tempo.

Tuttavia, dato che è molto probabile che Frankie sopravviva, la storia è destinata a prendere una piega completamente inaspettata. Questo si aggiungerebbe alla sua già lunga lista di seccature, con il tradimento di Renee in cima alla lista. Sopravvivere all’assassinio è quasi garantito che accenderà un fuoco dentro di lui, scatenando una guerra senza quartiere. Come abbiamo visto nella stagione precedente, Frankie è in grado di esercitare il controllo sul suo impero della droga dall’interno della prigione, il che gli dà accesso sia al denaro che alla forza. Questa minaccia è ribadita dalle sue stesse parole a Renee, sottolineando come lei dovrà vivere il resto della sua vita guardandosi le spalle. L’inimicizia di Frankie non è solo nei confronti di questi personaggi, ma anche di Charmaine, che ha abbandonato le operazioni e alla fine ha contribuito al suo arresto. Considerando tutto ciò, emerge come la carta più imprevedibile dell’intera serie.

Chi ha pagato la cauzione di Osito?

Sebbene ci venga detto che la cauzione di Osito, pari a 1 milione di dollari, è stata pagata da una persona misteriosa, l’identità di quest’ultima non viene mai confermata esplicitamente. Tuttavia, si può intuire che si tratti di qualcuno all’interno dell’industria della droga, poiché è molto probabile che abbia interesse per ciò che Osito offre. Inoltre, dato che intende allearsi con Osito e uccidere Frankie, l’idea che si tratti di un concorrente acquista maggiore credibilità. Alla fine, si suggerisce fortemente che la persona dietro al rilascio di Osito sia lo zio del giovane che ha portato via Osito da Cape Cod. Quest’uomo è descritto come il re di New York, il che suggerisce che la storia sta per compiere un altro salto in avanti, con Osito che stringe nuove alleanze e forse alimenta il fuoco delle sue operazioni.

Ray e Renee finiranno insieme?

Mentre Frankie si trova faccia a faccia con la morte, le cose sembrano migliorare per Ray e Renee, che diventano una coppia ufficiale dopo l’arresto dell’antagonista. Nella loro ultima apparizione, Renee presenta il protagonista a sua madre e tutti legano durante il Natale. Anche se sembra che Renee si sia lasciata alle spalle il suo passato traumatico e sia pronta a fare ammenda con Ray, che ha anche lui le sue cose da migliorare, la serie ci ricorda come questa dinamica sia sempre stata su un terreno scivoloso. Poco prima, Ray scopre che Jorge è stato ucciso proprio dal suo partner sentimentale, ma, avendo ricevuto una nuova possibilità di vita, decide di ignorare questo fatto. Tuttavia, ciò non cancella la verità dei fatti, che probabilmente continuerà a riaffiorare e a causare problemi nella loro relazione.

Un altro cambiamento significativo nella relazione tra Ray e Renee è il bambino che lei aspetta. Anche se lei sostiene che il bambino è di Ray, sappiamo che lei stessa non ne è sicura; pertanto, la conferma sembra essere un tentativo da parte sua di portarlo più dalla sua parte. Questa scena acquista ulteriori sfumature quando Ray parla con Frankie, che cerca di farlo innervosire ricordandogli che Renee ha un passato di manipolazione nei suoi confronti. Sebbene le parole di Frankie siano in malafede, mettono in evidenza la tendenza della coppia a mentirsi a vicenda, evidente in dettagli come il fatto che Ray abbia piazzato un localizzatore sotto la sua auto. Inoltre, la sua dipendenza dal sesso è destinata a diventare una sfida nella loro dinamica futura, con i suoi difetti che verranno naturalmente paragonati a quelli del suo ex partner.

Alan ha la sua occasione per vendicarsi

Sebbene Renee faccia del suo meglio per superare il senso di colpa per l’omicidio di Jorge, Alan sembra essere sulle sue tracce quando viene a sapere che due dipendenti della Bayside Cleaners sono coinvolti nel seppellimento del corpo del cugino di Frankie. È solo questione di tempo prima che Alan segua le informazioni e scopra che è stata Renee a premere il grilletto. Per lui, essere a capo di questa indagine è un ironico colpo di scena, dato che il suo trasferimento alla Omicidi è il risultato della reintegrazione di Ray come sergente nella squadra antidroga. L’esasperazione di Alan per questo sviluppo non è senza motivo, dato che sottolinea che al suo ex partner è stato concesso il lusso di tornare esattamente dove aveva lasciato, in contrasto con lui, che ha dovuto farsi strada per raggiungere la posizione che si è guadagnato.

Tuttavia, è proprio il lavoro di Alan alla Omicidi che gli permette di indagare a fondo sull’omicidio di Jorge. Con questo, la scoperta del coinvolgimento di Renee può prendere molte strade, in particolare due. È possibile che Alan riferisca questo fatto alle autorità e la faccia arrestare, dato che non è vincolato dai motivi emotivi che affliggono Ray. D’altra parte, è possibile che Alan utilizzi questa informazione come merce di scambio per tornare al vertice. Tuttavia, dato che ha ampiamente dimostrato di essere un agente integerrimo che comprende il valore del protocollo, la prima ipotesi è più probabile, il che mette in pericolo imminente il destino di Renee. Questo pone le basi per la sua ulteriore discesa nel mondo del crimine o, in alternativa, per il suo arresto e il dramma che ne seguirebbe.

Come fa Charmaine a scappare? Viene catturata?

Nel corso della stagione, Charmaine diventa una giocatrice formidabile, ma alla fine la sua fortuna finisce quando viene arrestata da Alan e dalle sue forze. In seguito, Jackie e Leslie hanno il compito di trasferirla in prigione, ma l’adolescente riesce a superarli in astuzia, dando una testata a Jackie prima di compiere la sua audace fuga. Mentre l’agente la insegue, perde presto le sue tracce e Charmaine riesce ad addentrarsi nel bosco senza essere vista. Più tardi quella notte, la vediamo trovare un passaggio in autostop lontano da Cape Cod, che rispecchia la sua ultima scena nella prima stagione, mentre si dirige verso una nuova città con nuove promesse. Tuttavia, questa volta c’è un forte contrasto, in particolare a causa della morte di sua sorella Aileen, che la lascia senza una direzione, come simboleggiato dalla sua richiesta di essere portata “ovunque ma non qui”.

Tuttavia, il destino di Charmaine non è completamente fuori portata. Prima di essere arrestata, stava andando a New York, che rimane quindi una probabile destinazione futura. Inoltre, questo la mette sulla stessa traiettoria di Osito, che è sempre stato suo alleato. Detto questo, è del tutto possibile che i due collaborino ancora una volta, questa volta senza le sbarre di una prigione a separarli. Questo rafforza l’idea che sia quasi impossibile abbandonare una vita criminale. Lo stesso è accaduto al precedente partner di Osito, Junior, e probabilmente si rifletterà anche nel suo rapporto con Charmaine, soprattutto considerando che lei ha perso il suo principale punto di riferimento e ora è priva di qualsiasi risorsa. D’altra parte, questo significa anche che non ha nulla da perdere, il che la rende pericolosa quanto Freddy.

Jackie ricade nella dipendenza?

Jackie deve affrontare la furia del tenente quando viene alla luce la notizia della fuga di Charmaine. Sebbene si aspetti un po’ di sostegno da Leslie, il suo interesse romantico, deve invece affrontare altre brutte notizie, poiché quest’ultima decide di dare la priorità a se stessa e scarica tutta la colpa su Jackie. A peggiorare le cose, Leslie descrive la sua partner come una mina vagante che è stata inserita nelle forze dell’ordine da Ray, un individuo altrettanto famigerato. Questo porta ad un’indagine sul caso e, dato che Jackie ha permesso la fuga dell’adolescente, le sue prospettive sembrano tutt’altro che rosee. Tuttavia, il colpo più duro per lei continua ad essere il tradimento di Leslie, che la fa crollare in privato.

La serie di fallimenti di Jackie si contrappone alla festa di pensionamento di Ed Murphy, dove i suoi amici la spingono a bere un altro drink. Tuttavia, questo si rivela un errore, poiché non ci vuole molto perché lei ricada nella dipendenza e senta il bisogno di sprofondare ancora di più. In definitiva, la tossicodipendenza di Jackie è il suo modo per liberarsi dallo stress del lavoro e dal trauma di un’infanzia difficile. Tuttavia, il fatto che questo serva solo a perpetuare il ciclo della dipendenza, originariamente perpetuato da suo padre, sembra sfuggire alla protagonista. Alla fine, vediamo Jackie recarsi dal trafficante di suo padre, che è stato un personaggio sospetto per tutta la storia. In precedenza, suo padre l’aveva esortata a fare sesso con l’uomo per alleviare i debiti, il che getta un’ombra cupa sul suo futuro e sulla sua successiva spirale di dipendenza.