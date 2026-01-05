Morbius: la spiegazione del finale del film

L’universo di Spider-Man della Sony era stato inizialmente concepito come un universo cinematografico completamente nuovo, popolato dai nemici di Spider-Man, che avrebbe prima o poi dovuto includere anche lo stesso Uomo Ragno. Morbius (leggi qui la recensione) era uno di questi film, che esplora le origini del personaggio titolare. Interpretato da Jared Leto, il film è stato però accolto male e il sequel è stato accantonato, poiché la Sony ha deciso di concentrarsi su altri film dell’universo di Spider-Man, prima di accantonare poi definitivamente questo universo cinematografico.

Nel corso del film, ad ogni modo, Morbius diventa un vampiro vivente dopo essersi iniettato un siero, ottenuto dall’unione del DNA di un pipistrello vampiro, destinato a curare la sua malattia del sangue. Il film si è poi concluso con la morte di alcuni personaggi e due scene a metà dei titoli di coda che hanno cercato di impostare il futuro del personaggio. Alla fine di Morbius succedono dunque molte cose, quindi vale la pena dare un’occhiata a come è finito il film e cosa significa per l’universo di Spider-Man della Sony nel suo complesso.

La differenza nelle abilità di Morbius e Milo

Michael Morbius mette alla prova le sue varie abilità nel corso del film, scoprendo di essere agile, di guarire rapidamente dopo un combattimento o una caduta, di essere incredibilmente forte, di poter volare e di essere in grado di usare l’ecolocalizzazione dei pipistrelli, un sonar biologico, per trovare chi sta cercando, indipendentemente da dove si trovi. Milo ha le stesse abilità di suo fratello perché ha assunto lo stesso siero di Morbius. Tuttavia, egli non riesce a mostrare queste caratteristiche sovrumane perché assume il siero dopo Morbius, il che dà a quest’ultimo un leggero vantaggio per un po’.

La differenza più grande tra le abilità dei due è la loro durata. Poiché Milo non ha problemi a nutrirsi di sangue umano mentre questo scorre ancora nei corpi delle persone, rimane più forte più a lungo, nutrendosi costantemente dell’umano più vicino per continuare a provare quella sensazione. È in grado di camminare, saltare, volare e la sua pelle ha un aspetto più sano più a lungo perché Milo non è vincolato agli effetti limitati delle sacche di sangue. Mentre Morbius consuma una o due sacche di sangue in un dato momento, riducendo il tempo a sua disposizione per impiegare le sue nuove abilità, Milo è potente in ogni momento perché non smette mai di uccidere per il sangue.

Martine diventa una vampira vivente

Martine Bancroft è stata una delle sostenitrici di Morbius per tutto il film. Martine ha incontrato il suo destino quando Milo l’ha inseguita per attirare Morbius allo scoperto. Milo uccide Martine e sembra che per lei sia la fine. Tuttavia, Martine viene morsa da Morbius e, a sua insaputa, si risveglia come un vampiro vivente. Non ha una malattia del sangue, quindi è probabile che non abbia bisogno di nutrirsi così tanto per mantenere la sua forza, ma avrà sicuramente la stessa sete di sangue di Morbius e Milo.

Martine è inoltre un po’ più equilibrata e razionale rispetto alla sua controparte dei fumetti, quindi è possibile che avrà bisogno di tempo per elaborare ciò che le è successo e come questo influirà sul suo lavoro di medico. Nei fumetti, tende ad allearsi con vari personaggi, tra cui l’agente dell’FBI Simon Stroud, che è alla ricerca di Morbius, cosa che avrebbe potuto essere inclusa in un potenziale sequel.

Come le scene post-credits di Morbius preparano la formazione dei Sinistri Sei

Nelle scene post-credits di Morbius, Adrian Toomes (Avvoltoio) appare in una cella vuota dopo che il multiverso si è aperto (grazie a Spider-Man: No Way Home) e lo ha trasportato lì. Dopo essere uscito di prigione, non avendo commesso alcun crimine nel mondo di Morbius, egli organizza un incontro con il Vampiro Vivente. Dice a Morbius che persone come loro, presumibilmente dotate di poteri speciali, dovrebbero allearsi, incolpando Spider-Man per essere stato catapultato in un altro mondo. Anche se Morbius non sa chi sia Spider-Man e non ha motivo di fidarsi di lui, sembra desideroso di collaborare con il cattivo dall’abito alato.

Con l’introduzione di Venom, Morbius e il ritorno di cattivi di Spider-Man come Green Goblin, le scene post-credits suggerivano che la Sony si stesse preparando a realizzare un team-up dei Sinistri Sei in qualche momento nel loro universo. Questa è l’unica spiegazione per cui il film ha incluso Avvoltoio, soprattutto considerando che non ha avuto alcun impatto sulla trama principale del film. Tra l’MCU e l’universo Spider-Man della Sony, sono già stati introdotti diversi cattivi dei Sinistri Sei, tra cui Mysterio, ma sembra improbabile che il progetto possa ormai vedere la luce.

Perché Avvoltoio incontra Morbius?

Al di là dei tentativi di mettere insieme un accenno ai Sinistri Sei, l’incontro di Avvoltoio con Morbius non ha molto senso. È inspiegabile e le ragioni di Morbius per accettare l’invito hanno ancora meno senso. Avvoltoio dice che dovrebbero allearsi perché entrambi hanno dei poteri e sono emarginati dalla società. Forse vuole semplicemente trovare un modo per tornare nell’MCU e cerca l’ambizioso e capace Morbius per farlo. Inoltre, vede Morbius come una persona molto potente.

Se Adrian desidera vendicarsi di Spider-Man per ciò che è successo in Spider-Man: Homecoming, oltre che per la divisione nel multiverso, è ovvio che cerchi la persona più potente in grado di aiutarlo a ottenere la sua vendetta. Le ragioni di Morbius, tuttavia, sono un po’ meno chiare. Il vampiro vivente potrebbe aver ucciso Milo per impedirgli di fare del male agli altri, ma il film non ha mai indicato che lo scienziato stesse cercando di fare altro che aiutare.

Il futuro di Morbius

Morbius si conclude con un paio di colpi di scena: Martine che si sveglia come vampiro e Avvoltoio che unisce le forze con il Vampiro Vivente. Inoltre, il finale del film non dà a Morbius il tempo di elaborare le conseguenze della morte di Milo e delle altre vittime. Queste trame avrebbero potuto essere approfondite in un sequel, ma la Sony sembra aver abbandonato completamente il suo universo condiviso di Spider-Man dopo aver visto diminuire i profitti sia dal punto di vista critico che finanziario.

Al momento, sembra che l’unico modo in cui la storia di Morbius potrebbe continuare sia in un altro capitolo della serie Spider-Man con Tom Holland, o se The Amazing Spider-Man 3 dovesse mai diventare realtà. Considerando quanto Morbius sia stato disapprovato, non sembra esserci un pubblico desideroso di vedere un sequel ufficiale del film, che diventa così un’altra vittima dell’universo Spider-Man della Sony che probabilmente non vedrà mai un seguito.